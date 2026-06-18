യു.എസ് - ഇറാൻ സമാധാനക്കരാർ; ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിലൂടെ ആദ്യ എണ്ണക്കപ്പലുകൾ കടന്നുപോയി: ലെബനനിൽ ഇസ്രായേൽ ആക്രമണം തുടരുന്നത് ആശങ്കയാകുന്നു
ബെയ്റൂട്ട്: ആഗോള ഊർജ്ജ വിപണിയെ സ്തംഭിപ്പിച്ച യുദ്ധത്തിന് അറുതിവരുത്തിക്കൊണ്ട് യു.എസ് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപും ഇറാൻ പ്രസിഡന്റ് മസൂദ് പെസഷ്കിയാനും ഒപ്പുവെച്ച ധാരണാപത്രത്തിന് പിന്നാലെ, ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിലൂടെ ആദ്യ എണ്ണക്കപ്പലുകൾ സർവീസ് നടത്തി. ആറ് ദശലക്ഷം ബാരൽ ക്രൂഡ് ഓയിലുമായി സൗദി അറേബ്യയുടെ മൂന്ന് സൂപ്പർ ടാങ്കറുകളാണ് വ്യാഴാഴ്ച കടലിടുക്ക് കടന്നത്. ഇറാന് മേലുള്ള യു.എസ് ഉപരോധം നീക്കാനും ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് ഉടനടി തുറക്കാനും കരാറിൽ വ്യവസ്ഥയുണ്ട്. ഇതേത്തുടർന്ന് രാജ്യാന്തര വിപണിയിൽ അസംസ്കൃത എണ്ണവില രണ്ട് ശതമാനം ഇടിഞ്ഞ് ബാരലിന് 78 ഡോളറിന് താഴെയെത്തി.
എന്നാൽ, ഈ സമാധാന നീക്കങ്ങൾക്കിടയിലും ലെബനനിൽ ഇസ്രായേൽ വ്യോമാക്രമണം ശക്തമായി തുടരുന്നത് മേഖലയിൽ വൻ ആശങ്കയ്ക്ക് കാരണമായിട്ടുണ്ട്. ഇറാനുമായുള്ള കരാറിന്റെ ഭാഗമായി ലെബനനിലെ സൈനിക നീക്കങ്ങൾ അവസാനിപ്പിക്കാൻ ഇസ്രായേലിനെ നിർബന്ധിക്കാൻ ട്രംപിന് സാധിക്കുമോ എന്ന കാര്യത്തിൽ രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകർ സംശയം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു.
ചർച്ചകളിൽ നിന്ന് ഇസ്രായേലിനെ ഒഴിവാക്കിയിരുന്നുവെങ്കിലും, ട്രംപ് ഒപ്പുവെച്ച കരാറിൽ ലെബനനിലെ യുദ്ധം പൂർണ്ണമായി അവസാനിപ്പിക്കണമെന്നും അവിടുത്തെ പരമാധികാരം സംരക്ഷിക്കണമെന്നും വ്യക്തമായി ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ തെക്കൻ ലെബനനിൽ തങ്ങളുടെ സൈന്യത്തെ തുടർന്നും വിന്യസിക്കുന്നതിനായി ഇസ്രായേൽ ഇപ്പോൾ അമേരിക്കയുമായി കടുത്ത ചർച്ചകൾ നടത്തിവരികയാണ്. അതിനിടെ തെക്കൻ ലെബനനിലും ബെയ്റൂട്ടിലും ഇസ്രായേൽ ഡ്രോണുകളും പീരങ്കികളും ഉപയോഗിച്ച് നടത്തിയ പുതിയ ആക്രമണങ്ങളിൽ ആളപായം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് കരാറിന്റെ വിജയത്തെ ബാധിക്കുമോ എന്ന ഭീതിയിലാണ് പശ്ചിമേഷ്യ.