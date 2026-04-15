യുഎസ്-ഇറാൻ സമാധാന ചർച്ചകൾ രണ്ട് ദിവസത്തിനകം പുനരാരംഭിച്ചേക്കും: ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ്

By  Metro Desk Apr 15, 2026, 08:33 IST


വാഷിംഗ്ടൺ: അമേരിക്കയും ഇറാനും തമ്മിലുള്ള സമാധാന ചർച്ചകൾ അടുത്ത രണ്ട് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ പുനരാരംഭിച്ചേക്കുമെന്ന് യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ്. പാകിസ്ഥാനിലെ ഇസ്ലാമാബാദിൽ വച്ചായിരിക്കും രണ്ടാം ഘട്ട ചർച്ചകൾ നടക്കുകയെന്നാണ് സൂചന.

​കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച നടന്ന ചർച്ചകൾ പരാജയപ്പെട്ടതിനെത്തുടർന്ന് പശ്ചിമേഷ്യയിൽ സംഘർഷം നിലനിൽക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് ട്രംപിന്റെ പുതിയ പ്രസ്താവന. "അടുത്ത രണ്ട് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചേക്കാം, അതിനാൽ ചർച്ചകൾക്കായി ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് പോകാൻ കൂടുതൽ താല്പര്യപ്പെടുന്നു," എന്ന് ട്രംപ് പറഞ്ഞു.

പ്രധാന വിവരങ്ങൾ:

  • ചർച്ചാ വേദി: പാകിസ്ഥാൻ സൈനിക മേധാവി ജനറൽ ആസിം മുനീറിന്റെ മധ്യസ്ഥതയിൽ ഇസ്ലാമാബാദിൽ ചർച്ചകൾ നടന്നേക്കും.
  • തർക്കവിഷയം: യുറേനിയം സമ്പുഷ്ടീകരണം 20 വർഷത്തേക്ക് നിർത്തിവെക്കണമെന്ന അമേരിക്കയുടെ ആവശ്യത്തിൽ ഇറാൻ ഇതുവരെ അനുകൂല നിലപാട് സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല.

  • പശ്ചാത്തലം: ഫെബ്രുവരിയിൽ തുടങ്ങിയ യുദ്ധത്തെത്തുടർന്ന് തടസ്സപ്പെട്ട ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിലെ ഗതാഗതം പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നതും ചർച്ചയിലെ പ്രധാന അജണ്ടയാണ്.
  • മറ്റ് ചർച്ചകൾ: ഇറാൻ ചർച്ചകൾക്കൊപ്പം തന്നെ ഇസ്രായേലും ലെബനനും തമ്മിലുള്ള നേരിട്ടുള്ള ചർച്ചകൾക്ക് വാഷിംഗ്ടണിൽ തുടക്കമായിട്ടുണ്ട്.

​പശ്ചിമേഷ്യയിലെ നിലവിലെ യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കാനും ആഗോള എണ്ണ വിപണിയിലെ പ്രതിസന്ധി പരിഹരിക്കാനും ഈ ചർച്ചകൾ നിർണായകമാകുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത്.

