യുഎസ്-ഇറാൻ സമാധാന ചർച്ചകൾ രണ്ട് ദിവസത്തിനകം പുനരാരംഭിച്ചേക്കും: ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ്
Apr 15, 2026, 08:33 IST
വാഷിംഗ്ടൺ: അമേരിക്കയും ഇറാനും തമ്മിലുള്ള സമാധാന ചർച്ചകൾ അടുത്ത രണ്ട് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ പുനരാരംഭിച്ചേക്കുമെന്ന് യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ്. പാകിസ്ഥാനിലെ ഇസ്ലാമാബാദിൽ വച്ചായിരിക്കും രണ്ടാം ഘട്ട ചർച്ചകൾ നടക്കുകയെന്നാണ് സൂചന.
കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച നടന്ന ചർച്ചകൾ പരാജയപ്പെട്ടതിനെത്തുടർന്ന് പശ്ചിമേഷ്യയിൽ സംഘർഷം നിലനിൽക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് ട്രംപിന്റെ പുതിയ പ്രസ്താവന. "അടുത്ത രണ്ട് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചേക്കാം, അതിനാൽ ചർച്ചകൾക്കായി ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് പോകാൻ കൂടുതൽ താല്പര്യപ്പെടുന്നു," എന്ന് ട്രംപ് പറഞ്ഞു.
പ്രധാന വിവരങ്ങൾ:
- ചർച്ചാ വേദി: പാകിസ്ഥാൻ സൈനിക മേധാവി ജനറൽ ആസിം മുനീറിന്റെ മധ്യസ്ഥതയിൽ ഇസ്ലാമാബാദിൽ ചർച്ചകൾ നടന്നേക്കും.
- തർക്കവിഷയം: യുറേനിയം സമ്പുഷ്ടീകരണം 20 വർഷത്തേക്ക് നിർത്തിവെക്കണമെന്ന അമേരിക്കയുടെ ആവശ്യത്തിൽ ഇറാൻ ഇതുവരെ അനുകൂല നിലപാട് സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല.
- പശ്ചാത്തലം: ഫെബ്രുവരിയിൽ തുടങ്ങിയ യുദ്ധത്തെത്തുടർന്ന് തടസ്സപ്പെട്ട ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിലെ ഗതാഗതം പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നതും ചർച്ചയിലെ പ്രധാന അജണ്ടയാണ്.
- മറ്റ് ചർച്ചകൾ: ഇറാൻ ചർച്ചകൾക്കൊപ്പം തന്നെ ഇസ്രായേലും ലെബനനും തമ്മിലുള്ള നേരിട്ടുള്ള ചർച്ചകൾക്ക് വാഷിംഗ്ടണിൽ തുടക്കമായിട്ടുണ്ട്.
പശ്ചിമേഷ്യയിലെ നിലവിലെ യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കാനും ആഗോള എണ്ണ വിപണിയിലെ പ്രതിസന്ധി പരിഹരിക്കാനും ഈ ചർച്ചകൾ നിർണായകമാകുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത്.