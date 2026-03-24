അമേരിക്ക-ഇറാൻ സമാധാന ചർച്ച: സ്വന്തം താൽപ്പര്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുമെന്ന് നെതന്യാഹു
Mar 24, 2026, 10:09 IST
ഇറാനുമായുള്ള സമാധാന ചർച്ചകൾക്കായി അമേരിക്ക തയ്യാറെടുക്കുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിൽ, ഇസ്രായേലിന്റെ സുരക്ഷയിലും താൽപ്പര്യങ്ങളിലും വിട്ടുവീഴ്ചയുണ്ടാകില്ലെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി ബെഞ്ചമിൻ നെതന്യാഹു അറിയിച്ചു. യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപുമായി അദ്ദേഹം ഫോണിൽ സംസാരിച്ചു.
- യുദ്ധലക്ഷ്യങ്ങൾ: ഇസ്രായേൽ സൈന്യവും അമേരിക്കയും ഇറാനെതിരെ നേടിയ സൈനിക നേട്ടങ്ങൾ ഒരു കരാറിലൂടെ ഉറപ്പിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് ട്രംപ് വിശ്വസിക്കുന്നതായി നെതന്യാഹു പറഞ്ഞു.
- ആക്രമണം തുടരും: ചർച്ചകൾ നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇറാനിലെയും ലെബനനിലെയും സൈനിക നീക്കങ്ങൾ തുടരുമെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. ഇറാന്റെ മിസൈൽ, ആണവ പദ്ധതികളെ തകർക്കുന്ന നടപടികൾ തുടരുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
- അഞ്ച് ദിവസത്തെ സാവകാശം: ഇറാനിലെ ഊർജ്ജ നിലയങ്ങൾക്ക് നേരെയുള്ള ആക്രമണം അഞ്ച് ദിവസത്തേക്ക് ട്രംപ് നീട്ടിവെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ സമയത്തിനുള്ളിൽ ചർച്ചകളിൽ പുരോഗതി ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് അമേരിക്കയുടെ പ്രതീക്ഷ.
ഇസ്രായേലിന്റെ നിലനിൽപ്പിന് ഭീഷണിയാകുന്ന ഒരു നീക്കവും തങ്ങളുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഉണ്ടാകില്ലെന്ന് നെതന്യാഹു ജനങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പുനൽകി.
യുഎസ്-ഇറാൻ ചർച്ചയും ഇസ്രായേലിന്റെ നിലപാടും
അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിന്റെ മധ്യസ്ഥതയിൽ ഇറാനുമായി ഒരു പുതിയ "ഗ്രാൻഡ് ഡീൽ" (Grand Deal) രൂപപ്പെടാനുള്ള സാധ്യതയാണ് നിലവിലുള്ളത്. ഇതിനെ ഇസ്രായേൽ എങ്ങനെ നോക്കിക്കാണുന്നു എന്ന് നോക്കാം:
- ആണവ പദ്ധതികൾക്ക് തടയിടൽ: ഒരു സമാധാന കരാർ ഉണ്ടായാലും ഇറാന്റെ ആണവായുധ മോഹങ്ങൾക്ക് പൂർണ്ണമായി തടയിടണമെന്ന കർശന നിലപാടിലാണ് നെതന്യാഹു. ഇതിൽ കുറഞ്ഞ യാതൊരു ഒത്തുതീർപ്പിനും ഇസ്രായേൽ തയ്യാറല്ല.
- പ്രാദേശിക സ്വാധീനം: സിറിയ, ഇറാഖ്, യെമൻ എന്നിവിടങ്ങളിലെ ഇറാന്റെ സൈനിക ഇടപെടലുകളും ഹിസ്ബുള്ള, ഹമാസ് തുടങ്ങിയ സംഘടനകൾക്കുള്ള പിന്തുണയും അവസാനിപ്പിക്കണമെന്ന് ഇസ്രായേൽ ആവശ്യപ്പെടുന്നു.
- സൈനിക സന്നദ്ധത: ചർച്ചകൾ പരാജയപ്പെട്ടാൽ ഇറാന്റെ ആണവ കേന്ദ്രങ്ങളെ നേരിട്ട് ആക്രമിക്കാനുള്ള പദ്ധതികൾ ഇസ്രായേൽ പ്രതിരോധ സേന (IDF) തയ്യാറാക്കി നിർത്തിയിട്ടുണ്ട്. തങ്ങളുടെ സുരക്ഷ അപകടത്തിലാണെന്ന് തോന്നിയാൽ ആരുടെയും അനുവാദമില്ലാതെ പ്രവർത്തിക്കുമെന്ന സൂചനയാണ് നെതന്യാഹു നൽകുന്നത്.