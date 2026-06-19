യുഎസ്-ഇറാൻ ചർച്ചകൾ പെട്ടെന്ന് റദ്ദാക്കി; ലബനനിൽ ഇസ്രായേലും ഹിസ്ബുള്ളയും തമ്മിൽ രൂക്ഷമായ ആക്രമണം
ജനീവ: മിഡിൽ ഈസ്റ്റിലെ യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കാൻ ലക്ഷ്യമിട്ട് സ്വിറ്റ്സർലൻഡിൽ നടക്കാനിരുന്ന നിർണായകമായ യുഎസ്-ഇറാൻ സമാധാന ചർച്ചകൾ പെട്ടെന്ന് റദ്ദാക്കി. സ്വിസ് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയമാണ് വെള്ളിയാഴ്ച (ജൂൺ 19, 2026) ഈ വിവരം ഔദ്യോഗികമായി സ്ഥിരീകരിച്ചത്. യുഎസ് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ജെ.ഡി. വാൻസിന്റെ സ്വിറ്റ്സർലൻഡ് യാത്ര മാറ്റിവെച്ചതായി വൈറ്റ് ഹൗസ് അറിയിച്ചതിന് തൊട്ടുപിന്നാലെയാണ് ചർച്ചകൾ താൽക്കാലികമായി നിർത്തിവെച്ച വാർത്ത പുറത്തുവരുന്നത്.
ചർച്ചകൾ റദ്ദാക്കപ്പെടാൻ പ്രധാന കാരണമായി ചൂണ്ടിക്കാണിക്കപ്പെടുന്നത് ഇസ്രായേലും ലബനനിലെ ഹിസ്ബുള്ളയും തമ്മിൽ അതിർത്തിയിൽ തുടരുന്ന രൂക്ഷമായ സൈനിക നീക്കങ്ങളാണ്. അമേരിക്കയും ഇറാനും തമ്മിൽ അടുത്തിടെ ഒപ്പുവെച്ച താൽക്കാലിക സമാധാന ഉടമ്പടിയെ അവഗണിച്ചുകൊണ്ട് ഇസ്രായേൽ തെക്കൻ ലബനനിൽ ശക്തമായ വ്യോമാക്രമണം നടത്തി. ലബനൻ മാധ്യമങ്ങളുടെ റിപ്പോർട്ടുകൾ പ്രകാരം ഈ ആക്രമണങ്ങളിൽ നിരവധി ആളുകൾ കൊല്ലപ്പെടുകയും നിരവധി പേർക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. തങ്ങളുടെ ഭാഗത്തുനിന്നും തിരിച്ചടിയുണ്ടായതായി ഹിസ്ബുള്ളയും വ്യക്തമാക്കുന്നു.
ലബനനിലെ ഇസ്രായേലിന്റെ സൈനിക നടപടികളിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് ഇറാൻ തങ്ങളുടെ പ്രതിനിധി സംഘത്തെ സ്വിറ്റ്സർലൻഡിലേക്ക് അയക്കുന്നത് വൈകിപ്പിച്ചതായും റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്. ലബനൻ പരമാധികാരത്തെ മാനിക്കാത്ത തരത്തിലുള്ള ആക്രമണങ്ങൾ സമാധാന ശ്രമങ്ങളെ ബാധിക്കുമെന്ന് ഇറാൻ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരുന്നു.
സാങ്കേതികവും ലോജിസ്റ്റിക്സുമായ കാരണങ്ങളാലാണ് ചർച്ചകൾ മാറ്റിവെച്ചതെന്ന് അമേരിക്ക വ്യക്തമാക്കുമ്പോഴും, നിലവിലെ പശ്ചിമേഷ്യൻ സാഹചര്യങ്ങൾ ചർച്ചകളുടെ ഭാവി കൂടുതൽ അനിശ്ചിതത്വത്തിലാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. താൽക്കാലികമായി പ്രഖ്യാപിച്ച 60 ദിവസത്തെ വെടിനിർത്തൽ കരാർ പൂർണ്ണമായി നടപ്പിലാക്കാൻ ഇസ്രായേലിന് മേൽ യുഎസ് സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തണമെന്ന് ഫ്രാൻസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള അന്താരാഷ്ട്ര ശക്തികൾ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.