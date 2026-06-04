​യു.എസ്-ഇറാൻ ചർച്ചകൾ വിജയകരമായി മുന്നോട്ട്; ഈ വാരാന്ത്യത്തോടെ സമാധാന കരാറിന് സാധ്യതയെന്ന് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ്

By  Metro Desk Jun 4, 2026, 08:48 IST
Trump White House

വാഷിംഗ്ടൺ: അമേരിക്കയും ഇറാനും തമ്മിൽ നിലനിൽക്കുന്ന സംഘർഷങ്ങൾ ലഘൂകരിക്കുന്നതിനുള്ള ചർച്ചകൾ വളരെ മികച്ച രീതിയിലാണ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നതെന്ന് യു.എസ് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ്. ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിൽ നിലവിൽ നടക്കുന്ന ചർച്ചകൾ അനുകൂലമായ ഫലം നൽകിയാൽ ഈ വാരാന്ത്യത്തോടെ (weekend) ഒരു പുതിയ സമാധാന കരാർ ഒപ്പുവെക്കാൻ സാധിച്ചേക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പ്രത്യാശ പ്രകടിപ്പിച്ചു. വൈറ്റ് ഹൗസിൽ മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് സംസാരിക്കവെയായിരുന്നു ട്രംപിന്റെ ഈ നിർണായക വെളിപ്പെടുത്തൽ.

​"ചർച്ചകൾ വളരെ നന്നായി മുന്നോട്ട് പോകുന്നു എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ഒരുപക്ഷേ അത് നടക്കാതിരുന്നേക്കാം, എന്നാൽ ഈ വാരാന്ത്യത്തോടെ ഒരു കരാറിലെത്താൻ വലിയ സാധ്യതയുണ്ട്," - ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് വ്യക്തമാക്കി.

 

​ഇറാൻ കൈവശം വെച്ചിരിക്കുന്ന സമ്പുഷ്ടീകരിച്ച യുറേനിയം ശേഖരം പൂർണ്ണമായും അവിടെനിന്ന് മാറ്റുക എന്നതാണ് യു.എസിന്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം. ചർച്ചകളിലെ ഏറ്റവും സങ്കീർണ്ണമായ വിഷയവും ഇതുതന്നെയാണ്. ആണവായുധങ്ങൾ നിർമ്മിക്കാൻ ഇറാനെ അനുവദിക്കില്ലെന്ന നിലപാടിൽ യു.എസ് ഉറച്ചുനിൽക്കുമ്പോഴും, സമാധാനപരമായ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി യുറേനിയം സമ്പുഷ്ടീകരിക്കാൻ തങ്ങൾക്ക് അവകാശമുണ്ടെന്നാണ് ഇറാന്റെ വാദം.

​അതേസമയം, യു.എസുമായി ചർച്ചകൾ നടക്കുന്നുണ്ടെന്ന് സമ്മതിക്കുമ്പോഴും, പെട്ടെന്നൊരു കരാറിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ എത്തിയിട്ടില്ലെന്നാണ് ഇറാന്റെ ഭാഗത്തുനിന്നുള്ള പ്രതികരണം. കാര്യമായ പുരോഗതി ചർച്ചകളിൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്ന് ഇറാൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം സൂചിപ്പിക്കുന്നു. എന്നാൽ തന്റെ പ്രശസ്തമായ 'ആർട്ട് ഓഫ് ദി ഡീൽ' (Art of the Deal) തന്ത്രത്തിലൂടെ വലിയൊരു നയതന്ത്ര വിജയം ഉടൻ കൈവരിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന ആത്മവിശ്വാസത്തിലാണ് അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ്.

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