യു.എസ് - ഇറാൻ യുദ്ധത്തിന് വിരാമം; ട്രംപും ഇറാന്റെ പ്രസിഡന്റും ചരിത്രപരമായ ധാരണാപത്രത്തിൽ ഒപ്പുവെച്ചു
വാഷിംഗ്ടൺ/ടെഹ്റാൻ: മാസങ്ങളായി നീണ്ടുനിന്ന യുദ്ധത്തിന് വിരാമമിട്ട് അമേരിക്കയും ഇറാനും തമ്മിൽ ചരിത്രപരമായ താൽക്കാലിക സമാധാന ധാരണാപത്രത്തിൽ ഒപ്പുവെച്ചു. ഫ്രാൻസിലെ വേഴ്സായ് കൊട്ടാരത്തിൽ നടന്ന ജി7 ഉച്ചകോടിക്കിടെ യു.എസ് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപും ഇറാന്റെ പ്രസിഡന്റ് മസൂദ് പെസഷ്കിയാനും ഡിജിറ്റൽ സംവിധാനത്തിലൂടെയാണ് ഈ 14 ഇന ഉടമ്പടിയിൽ ഒപ്പുവെച്ചത്.
ഇറാന്റെ തടഞ്ഞുവെച്ച ആസ്തികൾ തിരികെ നൽകാനും പ്രാദേശിക പങ്കാളികളുടെ സഹായത്തോടെ ഇറാന്റെ പുനർനിർമ്മാണത്തിനായി 300 ബില്യൺ ഡോളറിന്റെ ഫണ്ട് രൂപീകരിക്കാനും ധാരണയായിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ, ലോകത്തെ ഏറ്റവും തന്ത്രപ്രധാനമായ കപ്പൽപ്പാതയായ ഹോർമൂസ് കടലിടുക്ക് (Strait of Hormuz) പൂർണ്ണമായും ഗതാഗതത്തിനായി തുറന്നു കൊടുക്കാനും യു.എസ് ഏർപ്പെടുത്തിയ നാവിക ഉപരോധം 30 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ പിൻവലിക്കാനും തീരുമാനമായി.
ഇറാന്റെ മിസൈൽ, പ്രതിരോധ പദ്ധതികളെക്കുറിച്ച് ചർച്ചകൾ നടത്തില്ലെന്നും തങ്ങളുടെ പ്രതിരോധ ശേഷിയിൽ വിട്ടുവീഴ്ചയ്ക്കില്ലെന്നും ഇറാൻ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതേസമയം, ഇറാന്റെ യുറേനിയം സമ്പുഷ്ടീകരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തർക്കങ്ങളിലും ഉപരോധങ്ങൾ പൂർണ്ണമായി നീക്കുന്നതിലും അടുത്ത 60 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ജനീവയിൽ വെച്ച് കൂടുതൽ ചർച്ചകൾ നടക്കും.
ഈ ധാരണാപത്രത്തെ ഇറാൻ 'ചരിത്രപരമായ രേഖ' എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചപ്പോൾ, "ഇത് അത്ര എളുപ്പമുള്ള കാര്യമായിരുന്നില്ല" എന്നാണ് ട്രംപ് പ്രതികരിച്ചത്. അടുത്ത 60 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഇറാൻ കരാർ ലംഘിച്ചാൽ വീണ്ടും കടുത്ത സൈനിക നടപടിയുണ്ടാകുമെന്ന മുന്നറിയിപ്പും ട്രംപ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
പ്രധാന വിവരങ്ങൾ ഒറ്റനോട്ടത്തിൽ
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വിഷയം
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നിലപാട് / തീരുമാനം
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ഹോർമൂസ് കടലിടുക്ക്
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പൂർണ്ണമായും തുറക്കും; യു.എസ് നാവിക ഉപരോധം 30 ദിവസത്തിനകം മാറ്റും.
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സാമ്പത്തിക ആശ്വാസം
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തടഞ്ഞുവെച്ച ആസ്തികൾ മോചിപ്പിക്കും; 300 ബില്യൺ ഡോളറിന്റെ പുനർനിർമ്മാണ ഫണ്ട്.
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പ്രതിരോധ / മിസൈൽ
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ഇറാന്റെ മിസൈൽ പദ്ധതികളിൽ ചർച്ചയോ മാറ്റങ്ങളോ ഇല്ല.
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ആണവ പദ്ധതി
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യുറേനിയം സമ്പുഷ്ടീകരണം കുറയ്ക്കുന്നതിൽ 60 ദിവസത്തിനകം കൂടുതൽ ചർച്ചകൾ.