യുഎസ്-ഇറാൻ യുദ്ധത്തിന് വിരാമം; ചരിത്രപരമായ സമാധാനക്കരാർ പൂർത്തിയായതായി ട്രംപ്: ജൂൺ 19-ന് ഒപ്പുവെക്കും
മധ്യസ്ഥ ചർച്ചകൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയ പാകിസ്താൻ പ്രധാനമന്ത്രി ഷെഹബാസ് ശരീഫാണ് ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിൽ സമാധാനക്കരാറിൽ (Memorandum of Understanding) എത്തിയ വിവരം ആദ്യം പുറത്തുവിട്ടത്. തൊട്ടുപിന്നാലെ അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപും ഇറാൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയവും വാർത്ത സ്ഥിരീകരിച്ചു.
വെടിനിർത്തൽ പ്രഖ്യാപനം: ലെബനൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ യുദ്ധമുന്നണികളിലും സൈനിക നടപടികൾ ഉടനടി സ്ഥിരമായി അവസാനിപ്പിക്കാൻ ഇരുപക്ഷവും സമ്മതിച്ചു.
ഒപ്പുവെക്കൽ ചടങ്ങ്: വരും ദിവസങ്ങളിൽ ദോഹയിൽ നടക്കുന്ന പ്രിലിമിനറി ചർച്ചകൾക്ക് ശേഷം, ജൂൺ 19 വെള്ളിയാഴ്ച സ്വിറ്റ്സർലൻഡിൽ വെച്ച് കരാർ ഔദ്യോഗികമായി ഒപ്പുവെക്കും.
ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് തുറക്കുന്നു: യുദ്ധത്തെ തുടർന്ന് അടച്ചിട്ടിരുന്ന ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട എണ്ണക്കപ്പൽ പാതയായ ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് (Strait of Hormuz) തുറന്നുനൽകാൻ ട്രംപ് ഉത്തരവിട്ടു. ഇറാനെതിരെയുള്ള അമേരിക്കൻ നാവിക ഉപരോധവും പിൻവലിക്കും.
60 ദിവസത്തെ ചർച്ചകൾ: ഈ കരാർ ഒപ്പുവെക്കുന്നതോടെ അടുത്ത 60 ദിവസത്തേക്ക് ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിൽ കൂടുതൽ വിശദമായ വിഷയങ്ങളിൽ ചർച്ചകൾ തുടരും. ഈ കാലയളവിൽ അമേരിക്ക ഫ്രീസ് ചെയ്തുവെച്ചിരിക്കുന്ന ഇറാനിന്റെ വലിയൊരു തുക ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകൾ വിട്ടുനൽകുമെന്നും റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്.
ഇസ്രായേൽ-ലെബനൻ പശ്ചാത്തലം: ചർച്ചകൾ പുരോഗമിക്കുന്നതിനിടെ ബെയ്റൂട്ടിൽ ഇസ്രായേൽ നടത്തിയ ആക്രമണങ്ങളിൽ ട്രംപും ഇറാനും അതൃപ്തി പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നു. എങ്കിലും നിലവിലെ സമാധാന ശ്രമങ്ങളെ ഇത് ബാധിക്കില്ലെന്നാണ് സൂചന.