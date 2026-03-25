യുഎസ്-ഇറാൻ യുദ്ധം: സമാധാന ദൗത്യവുമായി പാകിസ്താൻ; അമേരിക്കയുടെ 15 ഇന നിർദ്ദേശം കൈമാറി
Mar 25, 2026, 18:27 IST
ഇസ്ലാമാബാദ്: ആഴ്ചകളായി തുടരുന്ന യുഎസ്-ഇറാൻ സൈനിക നീക്കങ്ങൾ അവസാനിപ്പിക്കാൻ നിർണ്ണായക നീക്കവുമായി പാകിസ്താൻ. യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് മുന്നോട്ടുവെച്ച 15 ഇന വെടിനിർത്തൽ നിർദ്ദേശം പാകിസ്താൻ ഭരണകൂടം ഇറാന് കൈമാറി. യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കാൻ ഇസ്ലാമാബാദ് വേദിയാകാമെന്നും പാകിസ്താൻ വാഗ്ദാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
പ്രധാന വിവരങ്ങൾ:
- 15 ഇന പദ്ധതി: ഉപരോധങ്ങൾ പിൻവലിക്കൽ, ആണവ നിയന്ത്രണങ്ങൾ, ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിലൂടെയുള്ള ചരക്ക് നീക്കം പുനഃസ്ഥാപിക്കൽ തുടങ്ങിയ പ്രധാന നിർദ്ദേശങ്ങളാണ് യുഎസ് മുന്നോട്ടുവെച്ചിരിക്കുന്നത്.
- പാകിസ്താന്റെ പങ്ക്: പാക് പ്രധാനമന്ത്രി ഷെഹ്ബാസ് ഷെരീഫും സൈനിക മേധാവി ജനറൽ അസിം മുനീറും മധ്യസ്ഥ ചർച്ചകൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്നു.
- തുടരുന്ന യുദ്ധം: നയതന്ത്ര നീക്കങ്ങൾ ഒരുവശത്ത് നടക്കുമ്പോഴും ഇസ്രായേലിലും പേർഷ്യൻ ഗൾഫ് മേഖലയിലും ഇറാൻ മിസൈൽ ആക്രമണങ്ങൾ തുടരുകയാണ്. കുവൈറ്റ് വിമാനത്താവളത്തിന് നേരെയും ആക്രമണമുണ്ടായതായി റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്.
- യുഎസ് സൈനിക നീക്കം: ചർച്ചകളെക്കുറിച്ച് ട്രംപ് സൂചന നൽകുമ്പോഴും പശ്ചിമേഷ്യയിലേക്ക് കൂടുതൽ സൈനികരെ അയക്കാൻ അമേരിക്ക ഉത്തരവിട്ടു.