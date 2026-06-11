യുഎസ്-ഇറാൻ യുദ്ധപ്രതീതി: ഇറാനിൽ ശക്തമായ ആക്രമണവുമായി അമേരിക്ക; തിരിച്ചടിച്ച് ഇറാൻ

By  Metro Desk Jun 11, 2026, 08:28 IST
iran

വാഷിംഗ്ടൺ/ടെഹ്‌റാൻ: ഗൾഫ് മേഖലയെ യുദ്ധഭീതിയിലാഴ്ത്തി യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സും ഇറാനും തമ്മിലുള്ള സൈനിക ഏറ്റുമുട്ടൽ ശക്തമാകുന്നു. ഇറാനിലെ വിവിധ കേന്ദ്രങ്ങൾ ലക്ഷ്യമിട്ട് തങ്ങൾ നടത്തിയ രണ്ടാം ദിവസത്തെ വ്യോമാക്രമണം വിജയകരമായി 'പൂർത്തിയാക്കിയതായി' യുഎസ് സൈന്യം അറിയിച്ചു. എന്നാൽ, ഇതിന് തിരിച്ചടിയായി ബഹ്റൈനിലുള്ള യുഎസിന്റെ പ്രധാന സൈനിക താവളത്തിന് നേരെ തങ്ങൾ ആക്രമണം നടത്തിയതായി ഇറാൻ അവകാശപ്പെട്ടു.

​അമേരിക്കൻ അപ്പാച്ചെ ഹെലികോപ്റ്റർ ഇറാൻ വെടിവെച്ചിട്ടതിനെ തുടർന്നാണ് മേഖലയിൽ പുതിയ സംഘർഷങ്ങൾക്ക് തുടക്കമായത്. യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം യുഎസ് സെൻട്രൽ കമാൻഡ് (CENTCOM) ഇറാനിലെ വ്യോമപ്രതിരോധ സംവിധാനങ്ങളും റഡാർ കേന്ദ്രങ്ങളും ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് ആക്രമണം നടത്തിയത്.

​യുഎസ് ആക്രമണത്തിന് തൊട്ടുപിന്നാലെ ബഹ്റൈനിലെ യുഎസ് നേവിയുടെ അഞ്ചാം കപ്പൽപ്പടയുടെ (Fifth Fleet) ആസ്ഥാനത്തിന് നേരെ ഇറാൻ റെവല്യൂഷണറി ഗാർഡ്സ് ഷഹീദ് ഡ്രോണുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ശക്തമായ ആക്രമണം നടത്തിയെന്നാണ് ടെഹ്‌റാൻ അവകാശപ്പെടുന്നത്. ഇതേത്തുടർന്ന് ബഹ്റൈനിൽ വ്യോമാക്രമണ മുന്നറിയിപ്പ് സൈറണുകൾ മുഴങ്ങി. കൂടാതെ കുവൈറ്റിലെയും ജോർദാനിലെയും യുഎസ് സൈനിക കേന്ദ്രങ്ങൾക്ക് നേരെയും മിസൈൽ-ഡ്രോൺ ആക്രമണങ്ങൾ നടത്തിയതായി ഇറാൻ അറിയിച്ചു.

​അതേസമയം ഇറാൻ തൊടുത്തുവിട്ട ഭൂരിഭാഗം ഡ്രോണുകളും മിസൈലുകളും പ്രതിരോധ സംവിധാനങ്ങൾ വഴി തകർത്തതായും ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിലൂടെയുള്ള അന്താരാഷ്ട്ര കപ്പൽ ഗതാഗതം തടസ്സമില്ലാതെ തുടരുന്നതായും യുഎസ് സൈനിക വൃത്തങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കി. എന്നാൽ ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് തങ്ങൾ അടച്ചതായാണ് ഇറാന്റെ വാദം.

Tags

Share this story

Featured

You may like