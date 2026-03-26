യുഎസ് - ഇറാൻ യുദ്ധം: അമേരിക്കയുടെ 15 ഇന നിർദ്ദേശം തള്ളി; സ്വന്തം വ്യവസ്ഥകൾ മുന്നോട്ടുവെച്ച് ഇറാൻ

By  Metro Desk Mar 26, 2026, 19:46 IST
USA iran

ടെഹ്‌റാൻ/വാഷിംഗ്ടൺ: പശ്ചിമേഷ്യയിൽ തുടരുന്ന യുഎസ്-ഇസ്രായേൽ-ഇറാൻ സംഘർഷം അവസാനിപ്പിക്കാൻ അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് മുന്നോട്ടുവെച്ച 15 ഇന സമാധാന നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഇറാൻ തള്ളി. പാകിസ്ഥാൻ വഴി കൈമാറിയ ഈ നിർദ്ദേശങ്ങൾ 'അമിതവും ഏകപക്ഷീയവുമാണ്' എന്നാണ് ഇറാന്റെ നിലപാട്. യുദ്ധം എപ്പോൾ അവസാനിപ്പിക്കണമെന്ന് തങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുമെന്നും തങ്ങളുടെ നിബന്ധനകൾ അംഗീകരിച്ചാൽ മാത്രമേ സമാധാനം സാധ്യമാകൂ എന്നും ഇറാൻ വ്യക്തമാക്കി.

ഇറാന്റെ 5 പ്രധാന നിബന്ധനകൾ:

​അമേരിക്കയുടെ നിർദ്ദേശത്തിന് മറുപടിയായി ഇറാൻ സ്വന്തം നിലയിലുള്ള 5 ഇന ആവശ്യങ്ങൾ മുന്നോട്ടുവെച്ചു:

  1. ആക്രമണങ്ങൾ അവസാനിപ്പിക്കുക: ഇറാൻ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള കൊലപാതകങ്ങളും സൈനിക ആക്രമണങ്ങളും പൂർണ്ണമായും നിർത്തണം.
  2. ഭാവി സുരക്ഷാ ഉറപ്പ്: ഭാവിയിൽ സമാനമായ ആക്രമണങ്ങൾ ഉണ്ടാകില്ലെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്താൻ വ്യക്തമായ നിയമ സംവിധാനങ്ങൾ വേണം.
  3. യുദ്ധനഷ്ടപരിഹാരം: യുദ്ധത്തിലൂടെ ഇറാനുണ്ടായ നാശനഷ്ടങ്ങൾക്ക് അമേരിക്കയും ഇസ്രായേലും നഷ്ടപരിഹാരം നൽകണം.
  4. ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക്: ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിന്മേലുള്ള ഇറാന്റെ പൂർണ്ണ അധികാരം അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ അംഗീകരിക്കണം.
  5. എല്ലാ മുന്നണികളിലും വെടിനിർത്തൽ: മേഖലയിലെ സായുധ ഗ്രൂപ്പുകൾക്കെതിരെയുള്ള നീക്കങ്ങൾ അവസാനിപ്പിക്കണം.

അമേരിക്കയുടെ 15 ഇന പ്ലാനിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്:

​ട്രംപ് ഭരണകൂടം അയച്ച നിർദ്ദേശങ്ങളിൽ പ്രധാനമായും താഴെ പറയുന്നവ ഉൾപ്പെട്ടിരുന്നതായാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ:

  • ​ഇറാന്റെ ആണവ പദ്ധതികൾ മരവിപ്പിക്കുക.
  • ​മിസൈൽ ശേഷിക്ക് നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തുക.
  • ​അന്താരാഷ്ട്ര കപ്പൽ ഗതാഗതത്തിനായി ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് പൂർണ്ണമായും തുറന്നുനൽകുക.
  • ​ഉപരോധങ്ങളിൽ ഭാഗികമായി ഇളവ് നൽകുക.

യുദ്ധക്കളത്തിലെ സാഹചര്യം:

​നയതന്ത്ര ചർച്ചകൾ ഒരുവശത്ത് നടക്കുമ്പോഴും യുദ്ധം അതിരൂക്ഷമായി തുടരുകയാണ്. ഇറാന്റെ നാവികസേനാ മേധാവി അലിരേസ തങ്‌സിരിയെ വധിച്ചതായി ഇസ്രായേൽ പ്രധാനമന്ത്രി ബെഞ്ചമിൻ നെതന്യാഹു സ്ഥിരീകരിച്ചു. ഇതിന് തിരിച്ചടിയായി ഇറാൻ ഗൾഫ് മേഖലയിലെ യുഎസ്-ഇസ്രായേൽ താവളങ്ങൾക്ക് നേരെ മിസൈൽ ആക്രമണം നടത്തിയതായും റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്.

നിരീക്ഷണം: ഇറാന്റെ മറുപടി 'നെഗറ്റീവ്' ആണെങ്കിലും ചർച്ചകൾ തുടരാൻ അമേരിക്ക താല്പര്യം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ഇറാൻ ചർച്ചയ്ക്ക് തയ്യാറാണെന്ന് വൈറ്റ് ഹൗസ് വക്താവ് അവകാശപ്പെടുമ്പോൾ, നിലവിൽ പ്രതിരോധം മാത്രമാണ് തങ്ങളുടെ നയമെന്ന് ഇറാൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി അബ്ബാസ് അരാഗ്‌ചി വ്യക്തമാക്കി.

Tags

Share this story

Featured

