ഇറാനെതിരെ അടുത്ത ആഴ്ചയും യുഎസ്-ഇസ്രായേൽ സംയുക്ത ആക്രമണത്തിന് സാധ്യത

By  Metro Desk May 16, 2026, 16:51 IST
ടെൽ അവീവ്: പശ്ചിമേഷ്യയിൽ യുദ്ധസമാനമായ സാഹചര്യം കൂടുതൽ വഷളാക്കിക്കൊണ്ട്, ഇറാനെതിരെയുള്ള യുഎസ്-ഇസ്രായേൽ സംയുക്ത സൈനിക ആക്രമണങ്ങൾ അടുത്ത ആഴ്ചയും തുടർന്നേക്കുമെന്ന് റിപ്പോർട്ടുകൾ. മേഖലയിലെ സുരക്ഷാ സാഹചര്യങ്ങൾ വിലയിരുത്തിയാണ് ഇരു രാജ്യങ്ങളും അടുത്ത ഘട്ട ആക്രമണങ്ങൾക്കായി ഒരുങ്ങുന്നത്.

​അതേസമയം, ഹമാസിന്റെ സൈനിക വിഭാഗം മേധാവി കൊല്ലപ്പെട്ടതായി ഇസ്രായേൽ പ്രതിരോധ സേന (IDF) ഔദ്യോഗികമായി സ്ഥിരീകരിച്ചു. ഇസ്രായേൽ സേന നടത്തിയ കൃത്യമായ സൈനിക നീക്കത്തിനൊടുവിലാണ് ഹമാസ് തലവൻ കൊല്ലപ്പെട്ടത്. ഹമാസിന്റെ സൈനിക ശേഷിക്ക് മേൽ ഇസ്രായേൽ നേടിയ ഏറ്റവും വലിയ വിജയങ്ങളിലൊന്നായാണ് ഇത് വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത്. ഹമാസ് മേധാവിയുടെ മരണം സ്ഥിരീകരിച്ചതോടെ മേഖലയിൽ ഇസ്രായേൽ കൂടുതൽ ശക്തമായ നടപടികളിലേക്ക് നീങ്ങുമെന്നാണ് സൂചന.

