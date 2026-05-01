യുഎസ്-ഇസ്രായേൽ-ഇറാൻ യുദ്ധം; ഗൾഫ് മേഖലയിലെ 16 യുഎസ് സൈനിക താവളങ്ങൾക്ക് നേരെ ആക്രമണം: വൻ നാശനഷ്ടമെന്ന് റിപ്പോർട്ട്
May 1, 2026, 21:04 IST
വാഷിംഗ്ടൺ/ടെഹ്റാൻ: പശ്ചിമേഷ്യയിൽ യുദ്ധം കൊടുമ്പിരിക്കൊള്ളവെ, എട്ട് ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിലായി വ്യാപിച്ചുകിടക്കുന്ന 16 യുഎസ് സൈനിക കേന്ദ്രങ്ങൾക്ക് നേരെ ഇറാനും സഖ്യകക്ഷികളും നടത്തിയ ആക്രമണത്തിൽ വൻ നാശനഷ്ടങ്ങൾ സംഭവിച്ചതായി റിപ്പോർട്ട്. മിസൈലുകളും ഡ്രോണുകളും ഉപയോഗിച്ചാണ് ഈ സൈനിക കേന്ദ്രങ്ങളെ ലക്ഷ്യമിട്ടതെന്നാണ് സൂചന.
പ്രധാന പോയിന്റുകൾ:
- ആക്രമണത്തിന്റെ വ്യാപ്തി: ഖത്തർ, കുവൈറ്റ്, ബഹ്റൈൻ, യുഎഇ തുടങ്ങി എട്ട് ഗൾഫ് രാഷ്ട്രങ്ങളിലായുള്ള 16-ഓളം അമേരിക്കൻ താവളങ്ങൾക്ക് നേരെയാണ് പ്രത്യാക്രമണം ഉണ്ടായത്. ഇതിൽ റൺവേകൾ, റഡാർ സംവിധാനങ്ങൾ, ആയുധപ്പുരകൾ എന്നിവയ്ക്ക് കാര്യമായ നാശനഷ്ടങ്ങൾ സംഭവിച്ചതായി വിദേശ മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു.
- ഇറാന്റെ മുന്നറിയിപ്പ്: യുഎസ് നടത്തുന്ന ഏത് ചെറിയ നീക്കത്തിനും "ദീർഘവും വേദനാജനകവുമായ" പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ നേരിടേണ്ടി വരുമെന്ന് ഇറാന്റെ റെവല്യൂഷണറി ഗാർഡ് (IRGC) മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.
- യുഎസ് നിലപാട്: സൈനിക താവളങ്ങൾക്ക് നാശനഷ്ടമുണ്ടായതായി പെന്റഗൺ വൃത്തങ്ങൾ ഭാഗികമായി സമ്മതിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും നാശനഷ്ടങ്ങളുടെ പൂർണ്ണ വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവിട്ടിട്ടില്ല. കോടിക്കണക്കിന് ഡോളറിന്റെ നഷ്ടം സംഭവിച്ചതായാണ് പ്രാഥമിക വിലയിരുത്തൽ.
- നയതന്ത്ര നീക്കങ്ങൾ: യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിനായി പാകിസ്ഥാൻ വഴി ഇറാൻ പുതിയ സമാധാന നിർദ്ദേശങ്ങൾ അമേരിക്കയ്ക്ക് മുന്നിൽ വച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഇറാൻ തങ്ങളുടെ ആണവ പദ്ധതി ഉപേക്ഷിക്കാതെ വിട്ടുവീഴ്ചയ്ക്കില്ലെന്ന ഉറച്ച നിലപാടിലാണ് ട്രംപ് ഭരണകൂടം.
- സാമ്പത്തിക ആഘാതം: സമുദ്രപാതകളിലെ ഉപരോധവും ആക്രമണങ്ങളും കാരണം ആഗോള വിപണിയിൽ എണ്ണവില കുതിച്ചുയരുന്നത് ആശങ്കയുണ്ടാക്കുന്നു.
നിലവിൽ ഇറാനും അമേരിക്കയും തമ്മിൽ വെടിനിർത്തൽ ചർച്ചകൾ പുരോഗമിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും, മേഖലയിലെ സൈനിക കേന്ദ്രങ്ങൾക്ക് നേരെയുള്ള പുതിയ ആക്രമണങ്ങൾ സ്ഥിതിഗതികൾ വീണ്ടും വഷളാക്കിയിരിക്കുകയാണ്.