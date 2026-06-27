ഭൂകമ്പത്തിൽ തകർന്നുതരിപ്പണമായി വെനസ്വേല; പരിക്കേറ്റവരെ ഉൾക്കൊള്ളാനാകാതെ ആശുപത്രികൾ: മോർച്ചറികളിൽ മൃതദേഹങ്ങൾ കുന്നുകൂടുന്നു
കാരാക്കസ്: വെനസ്വേലയിലുണ്ടായ ശക്തമായ ഇരട്ട ഭൂകമ്പത്തെത്തുടർന്ന് രാജ്യം കടുത്ത ആരോഗ്യ അടിയന്തരാവസ്ഥയിലേക്ക്. പരിക്കേറ്റ നൂറുകണക്കിന് ആളുകളെ പരിചരിക്കാൻ ആവശ്യമായ സൗകര്യങ്ങളില്ലാതെ രാജ്യത്തെ ആശുപത്രി സംവിധാനങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും തകർന്നു. കഴിഞ്ഞ ഒരു പതിറ്റാണ്ടിലേറെയായി രാജ്യം നേരിടുന്ന സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയും ഭരണകൂടത്തിന്റെ വീഴ്ചകളും കാരണം വെനസ്വേലയിലെ ആരോഗ്യരംഗം നേരത്തെ തന്നെ തകർച്ചയിലായിരുന്നു. ഭൂകമ്പം കൂടിയായതോടെ സ്ഥിതിഗതികൾ നിയന്ത്രണാതീതമായി.
ആശുപത്രികളുടെ ഉള്ളിലും പുറത്തുമായി നിരവധി രോഗികളാണ് ചികിത്സയ്ക്കായി കാത്തു കിടക്കുന്നത്. ആശുപത്രി മുറ്റങ്ങളിൽ മരക്കൊമ്പുകളിൽ ഐവി (IV) ഡ്രിപ്പുകൾ തൂക്കിയിട്ടാണ് പലർക്കും ചികിത്സ നൽകുന്നത്. രണ്ട് മൃതദേഹങ്ങൾ മാത്രം സൂക്ഷിക്കാൻ ശേഷിയുള്ള ഒരു മോർച്ചറിയിൽ 30 ഓളം മൃതദേഹങ്ങളാണ് കുന്നുകൂടി കിടക്കുന്നത്. വൈദ്യുതി ബന്ധം തകരാറിലായതിനെ തുടർന്ന് മോർച്ചറിയിലെ ഫ്രീസറുകൾ പ്രവർത്തിക്കാത്തതിനാൽ മൃതദേഹങ്ങൾ ജീർണ്ണിച്ചുതുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് കടുത്ത ദുർഗന്ധത്തിനും ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾക്കും കാരണമാകുന്നു.
കെട്ടിടാവശിഷ്ടങ്ങൾക്കിടയിൽ നിന്നും പരിക്കുകളോടെയും മാതാപിതാക്കളെ നഷ്ടപ്പെട്ട നിലയിലും നിരവധി കുട്ടികളെയാണ് രക്ഷാപ്രവർത്തകർ കണ്ടെത്തുന്നത്. പല ആശുപത്രി കെട്ടിടങ്ങൾക്കും കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചതിനാൽ ബസ് ടെർമിനലുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള താൽക്കാലിക സ്ഥലങ്ങളിലാണ് ഫീൽഡ് ആശുപത്രികൾ സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ആംബുലൻസുകളുടെ കുറവുമൂലം സാധാരണ വാഹനങ്ങളിലാണ് ജനങ്ങൾ പരിക്കേറ്റവരെ ആശുപത്രികളിൽ എത്തിക്കുന്നത്. സർക്കാർ സംവിധാനങ്ങളുടെ അപര്യാപ്തതയെ തുടർന്ന് സാധാരണക്കാരും സന്നദ്ധപ്രവർത്തകരും ചേർന്നാണ് നിലവിൽ മരുന്നും വെള്ളവും എത്തിച്ചു നൽകുന്നത്. നിലവിൽ ആശുപത്രികളിലേക്ക് എത്തുന്ന പരിക്കേറ്റവരുടെ എണ്ണം കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും, മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം ക്രമാതീതമായി ഉയരുന്നതായാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.