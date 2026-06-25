വെനിസ്വേലേ ഭൂചലനം; മരണം 164 ആയി, 971 പേർക്ക് പരിക്ക്: വൻ നാശനഷ്ടം
കാരക്കാസ്: വെനിസ്വേലയെ നടുക്കി തുടർച്ചയായുണ്ടായ രണ്ട് ശക്തമായ ഭൂചലനങ്ങളിൽ മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം 164 ആയി ഉയർന്നതായി താൽക്കാലിക പ്രസിഡന്റ് ഡെൽസി റോഡ്രിഗസ് അറിയിച്ചു. ദുരന്തത്തിൽ 971-ലധികം ആളുകൾക്ക് പരിക്കേറ്റിട്ടുണ്ട്. തകർന്നടിഞ്ഞ കെട്ടിടങ്ങൾക്കിടയിൽ നിരവധി ആളുകൾ ഇപ്പോഴും കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നതിനാൽ മരണസംഖ്യ ഇനിയും ഉയരാനാണ് സാധ്യതയെന്നാണ് അധികൃതർ നൽകുന്ന സൂചന.
ബുധനാഴ്ച വൈകുന്നേരത്തോടെയാണ് രാജ്യത്തെ ഞെട്ടിച്ചുകൊണ്ട് മിനിറ്റുകളുടെ വ്യത്യാസത്തിൽ രണ്ട് വലിയ ഭൂചലനങ്ങൾ ഉണ്ടായത്. യുഎസ് ജിയോളജിക്കൽ സർവേയുടെ (USGS) കണക്കുകൾ പ്രകാരം ആദ്യ ഭൂചലനം റിച്ചർ സ്കെയിലിൽ 7.2 തീവ്രതയും, രണ്ടാമത്തേത് 7.5 തീവ്രതയുമാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. കാരക്കാസിൽ നിന്നും 168 കിലോമീറ്റർ അകലെയുള്ള മൊറോൺ എന്ന തീരദേശ മേഖലയിലാണ് ഭൂചലനങ്ങളുടെ പ്രഭവകേന്ദ്രം.
രാജ്യത്തെ പ്രധാന വിമാനത്താവളമായ സിമോൺ ബൊളിവർ അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളം തകരുകയും വിമാന സർവീസുകൾ പൂർണ്ണമായി നിർത്തിവെക്കുകയും ചെയ്തു. തലസ്ഥാനമായ കാരക്കാസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള നഗരങ്ങളിൽ വൻതോതിൽ കെട്ടിടങ്ങൾ തകർന്നുവീണിട്ടുണ്ട്. പലയിടങ്ങളിലും വൈദ്യുതി, വാർത്താവിനിമയ ബന്ധങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും വിച്ഛേദിക്കപ്പെട്ടു.
രാജ്യത്ത് നിലവിൽ അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അവശിഷ്ടങ്ങൾക്കിടയിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നവരെ പുറത്തെടുക്കുന്നതിനായി യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസിന്റെ (UN) സർട്ടിഫൈഡ് രക്ഷാപ്രവർത്തക സംഘങ്ങൾ വെനിസ്വേലയിലേക്ക് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ദുരിതാശ്വാസ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി സർക്കാർ 200 മില്യൺ ഡോളറിന്റെ പുനർനിർമ്മാണ ഫണ്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു. ലോകരാജ്യങ്ങൾ വെനിസ്വേലയ്ക്ക് അടിയന്തിര സഹായങ്ങൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.