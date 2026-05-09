മോസ്കോയിൽ കനത്ത സുരക്ഷയിൽ വിജയദിന പരേഡ്; ടാങ്കുകളും മിസൈലുകളും ഒഴിവാക്കി
May 9, 2026, 12:35 IST
രണ്ടാം ലോകമഹായുദ്ധത്തിൽ നാസി ജർമ്മനിക്കെതിരായ വിജയം ആഘോഷിക്കുന്നതിനായി മോസ്കോയിലെ റെഡ് സ്ക്വയറിൽ ഇന്ന് (മെയ് 9, 2026) വിജയദിന പരേഡ് നടക്കുന്നു. എന്നാൽ യുക്രെയ്ൻ യുദ്ധത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ കനത്ത സുരക്ഷാ ഭീഷണിയുള്ളതിനാൽ ഇത്തവണത്തെ പരേഡ് അതീവ ജാഗ്രതയിലാണ് സംഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്.
പ്രധാന വിവരങ്ങൾ:
- ആയുധ പ്രദർശനം ഒഴിവാക്കി: കഴിഞ്ഞ രണ്ട് പതിറ്റാണ്ടിനിടയിൽ ആദ്യമായി, ടാങ്കുകളും മിസൈലുകളും പോലുള്ള ഭാരമേറിയ സൈനിക സന്നാഹങ്ങൾ ഇല്ലാതെയാണ് പരേഡ് നടക്കുന്നത്. യുദ്ധവിമാനങ്ങളുടെ ഫ്ലൈപാസ്റ്റ് മാത്രമേ സൈനിക പ്രകടനത്തിലുണ്ടാവൂ.
- സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങൾ: ഡ്രോൺ ആക്രമണ ഭീഷണിയെത്തുടർന്ന് മോസ്കോയിൽ മൊബൈൽ ഇന്റർനെറ്റ് സേവനങ്ങൾക്കും എസ്.എം.എസ് സേവനങ്ങൾക്കും നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തി. നഗരത്തിലുടനീളം ചെക്ക് പോസ്റ്റുകളും സ്നൈപ്പർമാരെയും വിന്യസിച്ചിട്ടുണ്ട്.
- താല്ക്കാലിക വെടിനിർത്തൽ: അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിന്റെ മധ്യസ്ഥതയിൽ ശനി മുതൽ തിങ്കൾ വരെ മൂന്ന് ദിവസത്തെ വെടിനിർത്തലിന് റഷ്യയും യുക്രെയ്നും ധാരണയിലെത്തിയിട്ടുണ്ട്.
- സെലെൻസ്കിയുടെ പരിഹാസം: റഷ്യക്ക് വിജയദിനം ആഘോഷിക്കാൻ താൻ അനുമതി നൽകുന്നുവെന്ന് പരിഹാസരൂപേണ യുക്രെയ്ൻ പ്രസിഡന്റ് വൊളോഡിമിർ സെലെൻസ്കി പ്രസ്താവിച്ചു. എന്നാൽ തങ്ങളുടെ വിജയം ആഘോഷിക്കാൻ ആരുടെയും അനുമതി ആവശ്യമില്ലെന്ന് ക്രെംലിൻ വക്താവ് ദിമിത്രി പെസ്കോവ് മറുപടി നൽകി.
"റഷ്യയുടെ ശക്തി പ്രകടിപ്പിക്കാനല്ല, മറിച്ച് നിലവിലെ സുരക്ഷാ സാഹചര്യങ്ങൾ കണക്കിലെടുത്താണ് പരേഡിന്റെ രീതി മാറ്റിയത്." - ദിമിത്രി പെസ്കോവ്, ക്രെംലിൻ വക്താവ്.