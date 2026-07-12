വിയറ്റ്നാം ബോട്ട് ദുരന്തം; 15 ഇന്ത്യക്കാർ മരിച്ചു: മൃതദേഹങ്ങൾ നാട്ടിലെത്തിക്കാനുള്ള നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു
വിയറ്റ്നാം: ദക്ഷിണ വിയറ്റ്നാമിലെ പ്രമുഖ വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രമായ ഫൂ ക്വോക്ക് (Phu Quoc) ദ്വീപിന് സമീപം വിനോദസഞ്ചാരികൾ സഞ്ചരിച്ച സ്പീഡ് ബോട്ട് മറിഞ്ഞുണ്ടായ അപകടത്തിൽ 15 ഇന്ത്യക്കാർ മരിച്ചു. മരിച്ചവരിൽ തമിഴ്നാട്, ആന്ധ്രാപ്രദേശ്, കേരളം എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളവരും ഉൾപ്പെടുന്നു. അപകടത്തിൽപ്പെട്ടവരുടെ മൃതദേഹങ്ങൾ എത്രയും വേഗം നാട്ടിലെത്തിക്കാനുള്ള വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ നടപടികൾ ദ്രുതഗതിയിൽ പുരോഗമിക്കുകയാണ്.
32 ഇന്ത്യൻ വിനോദസഞ്ചാരികളും 4 പ്രാദേശിക ജീവനക്കാരുമുൾപ്പെടെ 36 പേരാണ് ബോട്ടിലുണ്ടായിരുന്നത്. ഹൊൻ മേ റൂട്ട് ദ്വീപിൽ നിന്നുള്ള യാത്രയ്ക്കിടെ ശക്തമായ തിരമാലയടിച്ച് ബോട്ട് മറിയുകയായിരുന്നു. അപകടത്തിൽപ്പെട്ട 21 പേരെ രക്ഷപ്പെടുത്തി സമീപത്തെ ആശുപത്രികളിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. ഇതിൽ രണ്ടുപേരുടെ നില ഗുരുതരമായി തുടരുകയാണ്. അടച്ചുപൂട്ടിയ രീതിയിലുള്ള ബോട്ടായതിനാൽ അപകട സമയത്ത് പലർക്കും പുറത്തുകടക്കാൻ കഴിയാതിരുന്നതാണ് ദുരന്തത്തിന്റെ ആക്കം കൂട്ടിയത്.
ഹനോയിയിലെ ഇന്ത്യൻ എംബസിയും ഹോ ചി മിൻ സിറ്റിയിലെ കോൺസുലേറ്റും വിയറ്റ്നാം അധികൃതരുമായി നിരന്തരം സമ്പർക്കം പുലർത്തുന്നുണ്ട്. സഹായങ്ങൾ ഏകോപിപ്പിക്കുന്നതിനായി ഇരു ഓഫീസുകളിലും പ്രത്യേക കൺട്രോൾ റൂമുകൾ തുറന്നിട്ടുണ്ട്. ദുരന്തത്തിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി അനുശോചനം രേഖപ്പെടുത്തി.
കൺട്രോൾ റൂം നമ്പറുകൾ:
ഹോ ചി മിൻ സിറ്റി കോൺസുലേറ്റ്: +84 36 281 7930, +84 91 552 37 14, +84 33 452 0414
ഹനോയി എംബസി: +84 91 308 9165