സോഷ്യൽ മീഡിയ നിരോധനം ലംഘിച്ചു; മെറ്റയ്ക്കും ഗൂഗിളിനും ടിക് ടോക്കിനുമെതിരെ ഓസ്ട്രേലിയയുടെ അന്വേഷണം
ഓസ്ട്രേലിയ നടപ്പിലാക്കിയ ചരിത്രപരമായ സോഷ്യൽ മീഡിയ നിരോധനം (Under-16 Ban) ലംഘിച്ചെന്നാരോപിച്ച് മെറ്റ, ടിക് ടോക്, ഗൂഗിൾ എന്നീ മുൻനിര ടെക് കമ്പനികൾക്കെതിരെ അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിച്ചു. 16 വയസ്സിൽ താഴെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് സോഷ്യൽ മീഡിയ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് ഏർപ്പെടുത്തിയ വിലക്ക് ഈ കമ്പനികൾ കൃത്യമായി പാലിക്കുന്നില്ലെന്നാണ് ഓസ്ട്രേലിയൻ സർക്കാരിന്റെ കണ്ടെത്തൽ.
1. അന്വേഷണത്തിന് പിന്നിൽ:
16 വയസ്സിൽ താഴെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് സോഷ്യൽ മീഡിയ ഉപയോഗിക്കുന്നത് തടയുന്ന ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ നിയമം 2025 ഡിസംബറിലാണ് ഓസ്ട്രേലിയ നടപ്പിലാക്കിയത്. എന്നാൽ മൂന്ന് മാസത്തിന് ശേഷം നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ, വൻതോതിൽ കുട്ടികൾ ഇപ്പോഴും ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഓൺലൈൻ സുരക്ഷാ വാച്ച്ഡോഗ് (eSafety Commissioner) കണ്ടെത്തി. ഇതോടെയാണ് മെറ്റ (ഫേസ്ബുക്ക്, ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം), ഗൂഗിൾ (യൂട്യൂബ്), ടിക് ടോക്, സ്നാപ്ചാറ്റ് എന്നിവയ്ക്കെതിരെ ഔദ്യോഗിക അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചത്.
2. പ്രധാന കണ്ടെത്തലുകൾ:
- പ്രായപരിശോധനയിലെ പാളിച്ച: കുട്ടികൾക്ക് തെറ്റായ ജനനത്തീയതി നൽകി എളുപ്പത്തിൽ അക്കൗണ്ട് തുടങ്ങാൻ സാധിക്കുന്നു.
- റിപ്പോർട്ടിംഗ് സംവിധാനം: പ്രായപൂർത്തിയാകാത്തവരുടെ അക്കൗണ്ടുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ മാതാപിതാക്കൾക്ക് കൃത്യമായ സംവിധാനം കമ്പനികൾ ഒരുക്കിയിട്ടില്ല.
- അക്കൗണ്ടുകളുടെ എണ്ണം: നിയമം വന്നതിന് ശേഷം ഏകദേശം 50 ലക്ഷത്തോളം അക്കൗണ്ടുകൾ കമ്പനികൾ നീക്കം ചെയ്തെങ്കിലും, ലക്ഷക്കണക്കിന് കുട്ടികൾ ഇപ്പോഴും പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിൽ സജീവമാണെന്ന് സർക്കാർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
3. കനത്ത പിഴ:
നിയമം ലംഘിച്ചതായി കണ്ടെത്തിയാൽ ഓരോ കമ്പനിയും ഏകദേശം 49.5 ദശലക്ഷം ഓസ്ട്രേലിയൻ ഡോളർ (ഏകദേശം 275 കോടി ഇന്ത്യൻ രൂപ) പിഴയായി നൽകേണ്ടി വരും. 2026 പകുതിയോടെ അന്വേഷണം പൂർത്തിയാക്കി ശിക്ഷാനടപടികളിലേക്ക് നീങ്ങാനാണ് ഓസ്ട്രേലിയൻ സർക്കാരിന്റെ തീരുമാനം.
കുട്ടികളുടെ മാനസികാരോഗ്യം സംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി കൊണ്ടുവന്ന ഈ നിയമം നടപ്പിലാക്കുന്നതിൽ കമ്പനികൾ കാണിക്കുന്ന അനാസ്ഥ ഗൗരവകരമാണെന്ന് ഓസ്ട്രേലിയൻ വാർത്താവിനിമയ മന്ത്രി അനിത വെൽസ് പറഞ്ഞു. ലോകമെമ്പാടുമുള്ള രാജ്യങ്ങൾ ഓസ്ട്രേലിയയുടെ ഈ നീക്കത്തെ അതീവ താൽപ്പര്യത്തോടെയാണ് നിരീക്ഷിക്കുന്നത്.