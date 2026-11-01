ഫ്രാൻസിൽ സമാധാനപരമായ പ്രക്ഷോഭങ്ങൾക്കിടെ അതിക്രമം; മുഖംമൂടി ധരിച്ച അക്രമികളും പൊലീസും തമ്മിൽ ഏറ്റുമുട്ടി
പാരിസ്: ഫ്രാൻസിലുടനീളം വൻതോതിൽ നടന്ന ജനകീയ പ്രതിഷേധ റാലികൾക്കിടെ വിവിധയിടങ്ങളിൽ പോലീസും മുഖംമൂടി ധരിച്ച അക്രമികളും തമ്മിൽ ശക്തമായ ഏറ്റുമുട്ടൽ. രാജ്യത്ത് ഭൂരിഭാഗം സ്ഥലങ്ങളിലും പ്രക്ഷോഭങ്ങൾ സമാധാനപരമായാണ് നടന്നതെങ്കിലും, പാരിസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രധാന നഗരങ്ങളിൽ ഒരുവിഭാഗം അക്രമികൾ പൊലീസിനു നേരെ കല്ലെറിയുകയും പൊതുമുതലുകൾക്ക് തീയിടുകയും ചെയ്തതോടെ സ്ഥിതിഗതികൾ വഷളായി.
വിലക്കയറ്റത്തിനും ജീവിതച്ചെലവിനും വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിലെ പ്രതിസന്ധികൾക്കുമെതിരെ ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകളാണ് തെരുവിലിറങ്ങിയത്. പ്രതിഷേധം അക്രമാസക്തമായതിനെ തുടർന്ന് പൊലീസ് കണ്ണീർവാതകവും ജലപീരങ്കിയും പ്രയോഗിച്ചു. അക്രമം തടയുന്നതിനായി രാജ്യത്തുടനീളം വൻ പൊലീസ് സന്നാഹമാണ് സർക്കാരും സുരക്ഷാസേനയും ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്.
സംഘർഷങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മുഖംമൂടി ധാരികളായ നിരവധി പേരെ പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു. പൊതുമുതൽ നശിപ്പിക്കുന്നവർക്കും അക്രമം അഴിച്ചുവിടുന്നവർക്കും എതിരെ കർശന നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന് അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി.