നാറ്റോ സഖ്യത്തിന് മുന്നറിയിപ്പ്; ബെലാറസിലേക്ക് ആണവായുധങ്ങൾ എത്തിച്ച് റഷ്യ
മോസ്കോ: നാറ്റോ (NATO) സഖ്യരാജ്യങ്ങളുമായുള്ള ഭൗമരാഷ്ട്രീയ സംഘർഷം കടുക്കുന്നതിനിടെ, അയൽരാജ്യമായ ബെലാറസിലെ താവളങ്ങളിലേക്ക് റഷ്യ വൻതോതിൽ ആണവ യുദ്ധമുഖങ്ങൾ (Nuclear Warheads) എത്തിച്ചതായി റിപ്പോർട്ട്. റഷ്യയും ബെലാറസും സംയുക്തമായി നടത്തുന്ന വൻകിട ആണവ സൈനികാഭ്യാസത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ് റഷ്യൻ പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയം ഈ നിർണായക നീക്കം നടത്തിയത്.
ബെലാറസിലെ മിസൈൽ ബ്രിഗേഡിന്റെ ഫീൽഡ് സ്റ്റോറേജ് കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്ക് 'പ്രത്യേക ആണവ വെടിക്കോപ്പുകൾ' വിജയകരമായി എത്തിച്ചതായി മോസ്കോ ഔദ്യോഗികമായി സ്ഥിരീകരിച്ചു. റഷ്യൻ സൈന്യം നൽകിയ ആണവമുനകൾ സ്വീകരിക്കാനും, അവ സുരക്ഷിതമായി 'ഇസ്കന്ദർ-എം' (Iskander-M) മിസൈൽ സംവിധാനങ്ങളിൽ ഘടിപ്പിക്കാനും ബെലാറസ് സൈന്യത്തിന് പ്രത്യേക പരിശീലനം നൽകി വരികയാണ്.
പ്രധാന വിവരങ്ങൾ ചുരുക്കത്തിൽ:
- സൈനിക നീക്കം: 64,000-ത്തിലധികം സൈനികരും, ആണവ അന്തർവാഹിനികളും, യുദ്ധവിമാനങ്ങളും പങ്കെടുക്കുന്ന അപ്രതീക്ഷിത ആണവ അഭ്യാസമാണ് റഷ്യ ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത്.
- നാറ്റോയുടെ ആശങ്ക: ബെലാറസിനെ റഷ്യ തങ്ങളുടെ ആണവ താവളമാക്കി മാറ്റുന്നത് പോളണ്ട്, ലിത്വാനിയ തുടങ്ങിയ നാറ്റോ അതിർത്തി രാജ്യങ്ങളുടെ സുരക്ഷയ്ക്ക് കടുത്ത ഭീഷണിയാണെന്ന് യുക്രെയ്നും പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങളും ആരോപിച്ചു.
- റഷ്യയുടെ നിലപാട്: പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങളുടെ ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ടാകുന്ന ഭീഷണികളെയും പ്രകോപനങ്ങളെയും പ്രതിരോധിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള സ്വാഭാവികമായ മുൻകരുതൽ മാത്രമാണ് ഇതെന്നാണ് റഷ്യയുടെയും ബെലാറസിന്റെയും വാദം.
അതിർത്തിയിലെ റഷ്യയുടെ ഈ ആണവ അഭ്യാസങ്ങൾ ആഗോള സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങൾക്ക് കടുത്ത വെല്ലുവിളിയാണെന്ന് നാറ്റോ സഖ്യകക്ഷികൾ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്.