ഞങ്ങൾ അവനെ തിരികെ എത്തിച്ചു'; ഇറാനിൽ വെടിവെച്ചിട്ട എഫ്-15 പൈലറ്റ് സുരക്ഷിതനെന്ന് ട്രംപ്
ഇറാനിൽ വെടിവെച്ചിട്ട അമേരിക്കയുടെ എഫ്-15ഇ യുദ്ധവിമാനത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ പൈലറ്റിനെയും അതിസാഹസികമായ നീക്കത്തിലൂടെ യുഎസ് സൈന്യം രക്ഷപ്പെടുത്തി. കാണാതായ പൈലറ്റിനെ കണ്ടെത്തിയതായും അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ സുരക്ഷിതനായി ഇറാന് പുറത്തെത്തിയതായും അമേരിക്കൻ സർക്കാർ വൃത്തങ്ങൾ ഞായറാഴ്ച അറിയിച്ചു. പതിറ്റാണ്ടുകൾക്കിടയിൽ ശത്രുരാജ്യത്തിന്റെ മണ്ണിൽ അമേരിക്കൻ സൈന്യം നടത്തുന്ന ഏറ്റവും സങ്കീർണ്ണമായ തിരച്ചിൽ-രക്ഷാ ദൗത്യങ്ങളിൽ ഒന്നാണിത്.
ട്രംപിൻ്റെ സ്ഥിരീകരണം
ഞങ്ങൾ അവനെ തിരികെ എത്തിച്ചു" എന്ന് യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡോണാൾഡ് ട്രംപ് ട്രൂത്ത് സോഷ്യലിലൂടെ പ്രഖ്യാപിച്ചു. തകർന്നു വീണ എഫ്-15ഇ ഫൈറ്റർ ജെറ്റിലെ രണ്ടാമത്തെ ക്രൂ അംഗത്തെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയതായും അദ്ദേഹം പൂർണ്ണ ആരോഗ്യവാനാണെന്നും ട്രംപ് സ്ഥിരീകരിച്ചു.
എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട അമേരിക്കക്കാരെ, കഴിഞ്ഞ ഏതാനും മണിക്കൂറുകൾക്കുള്ളിൽ യുഎസ് സൈന്യം ചരിത്രത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും ധീരമായ രക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങളിലൊന്ന് നടത്തിയിരിക്കുന്നു. ഞങ്ങളുടെ അവിശ്വസനീയമായ ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥനെ, അതീവ ബഹുമാനിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു കേണലിനെ ഞങ്ങൾ തിരികെ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നു," ട്രംപ് കുറിച്ചു.
അഞ്ച് ആഴ്ചകൾക്ക് മുൻപ് ആരംഭിച്ച യുദ്ധത്തിൽ ആദ്യമായാണ് ഒരു അമേരിക്കൻ എഫ്-15ഇ സ്ട്രൈക്ക് ഈഗിൾ വിമാനം തങ്ങളുടെ വ്യോമപ്രതിരോധ സംവിധാനം തകർത്തതായി ഇറാൻ അവകാശപ്പെടുന്നത്. വിമാനം തകർന്നതിന് പിന്നാലെ പൈലറ്റുമാരെ കണ്ടെത്താൻ അമേരിക്കയും ഇറാനും ഒരേസമയം തീവ്രശ്രമം തുടങ്ങിയിരുന്നു. പൈലറ്റുമാരെ സുരക്ഷിതമായി എത്തിക്കാൻ അമേരിക്ക ശ്രമിച്ചപ്പോൾ, അവരെ തടവിലാക്കി വിലപേശലിന് ഉപയോഗിക്കാനായിരുന്നു ഇറാന്റെ നീക്കം.
ഏറ്റുമുട്ടലും രക്ഷാപ്രവർത്തനവും
വിമാനത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരു പൈലറ്റിനെ നേരത്തെ തന്നെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. എന്നാൽ രണ്ടാമത്തെ പൈലറ്റിനായുള്ള തിരച്ചിൽ തുടരുകയായിരുന്നു. ശനിയാഴ്ച രാത്രി വൈകി പൈലറ്റിനെ കണ്ടെത്തുകയും തുടർന്ന് നടന്ന കടുത്ത വെടിവെപ്പിനൊടുവിൽ അദ്ദേഹത്തെ മോചിപ്പിക്കുകയുമായിരുന്നു എന്ന് അൽ ജസീറ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. ദൗത്യത്തിന് സഹായിക്കാനെത്തിയ അമേരിക്കയുടെ എ-10 യുദ്ധവിമാനത്തിന് നേരെയും ഇറാൻ വെടിവെപ്പ് നടത്തിയിരുന്നു. പൈലറ്റ് എവിടെയാണെന്ന് അമേരിക്കൻ സൈന്യം കരുതുന്നുണ്ടോ അവിടെത്തന്നെ ഇറാനിയൻ അധികൃതരും ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചിരുന്നുവെന്നും ഇത് രക്ഷാദൗത്യത്തിന്റെ അടിയന്തര സ്വഭാവം വർദ്ധിപ്പിച്ചുവെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
പെന്റഗൺ 24 മണിക്കൂറും ഈ ഉദ്യോഗസ്ഥനെ നിരീക്ഷിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹത്തെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ അതീവ ജാഗ്രതയോടെ പദ്ധതി തയ്യാറാക്കിയിരുന്നുവെന്നും ട്രംപ് പറഞ്ഞു. പൈലറ്റിനെ വീണ്ടെടുക്കാൻ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും മാരകമായ ആയുധങ്ങൾ ഘടിപ്പിച്ച ഡസൻ കണക്കിന് വിമാനങ്ങളെയാണ് സൈന്യം അയച്ചത്.
യുഎസ് സേനയുടെ രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിനിടെ കടുത്ത വെടിവെപ്പ് പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടു. പൈലറ്റും രക്ഷാസംഘവും ശത്രുപക്ഷത്തിന്റെ തുടർച്ചയായ ആക്രമണങ്ങൾക്ക് വിധേയമായതിനാൽ ദൗത്യം അതീവ അപകടകരമായിരുന്നു.
ഇറാനിയൻ ആകാശത്ത് തങ്ങൾ പൂർണ്ണമായ വ്യോമ മേധാവിത്വം കൈവരിച്ചുവെന്ന് ഈ ഓപ്പറേഷൻ തെളിയിച്ചതായി യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് പറഞ്ഞു. ദൗത്യത്തിനിടെ അമേരിക്കക്കാർ ആരും കൊല്ലപ്പെടുകയോ പരിക്കേൽക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ലെന്നും അദ്ദേഹം അവകാശപ്പെട്ടു.
ഇറാന്റെ തടവിൽ നിന്ന് പൈലറ്റിനെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയത് യുദ്ധത്തിന്റെ ഗതിയിൽ നിർണ്ണായകമാണ്. ഇതിനിടെ, 48 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് തുറക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ സമാധാന കരാറിലെത്തുകയോ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ കടുത്ത പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ നേരിടേണ്ടി വരുമെന്ന് ട്രംപ് ഇറാന് അന്ത്യശാസനം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. പൈലറ്റുമാരെ സുരക്ഷിതമായി തിരികെ എത്തിച്ചതോടെ അമേരിക്കൻ സൈന്യത്തിന്റെ ആത്മവിശ്വാസം വർദ്ധിച്ചിരിക്കുകയാണ്