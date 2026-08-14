വെസ്റ്റ് മിഡ്ലാൻഡ്സിൽ വൻ തീപിടിത്തം: 19 പേർ ആശുപത്രിയിൽ; ക്രൊയേഷ്യയിൽ കാട്ടുതീ പടരുന്നു, ആയിരങ്ങളെ ഒഴിപ്പിച്ചു
ലണ്ടൻ/സാഗ്രെബ്: യുകെയിലെ വെസ്റ്റ് മിഡ്ലാൻഡ്സിലുണ്ടായ കടുത്ത തീപിടിത്തത്തിൽ 19 പേരെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. കടുത്ത ചൂടിനെ തുടർന്ന് യൂറോപ്പിലുടനീളം കാട്ടുതീ പടർന്നുപിടിക്കുന്നതിനിടെയാണ് യുകെയിലും ക്രൊയേഷ്യയിലും വൻ ദുരന്തം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.
യുകെയിലെ സാഹചര്യം:
വെസ്റ്റ് മിഡ്ലാൻഡ്സിലെ വനമേഖലയോട് ചേർന്നുള്ള ജനവാസ മേഖലകളിലേക്ക് തീ പടർന്നതിനെ തുടർന്ന് 54 പേർക്ക് അടിയന്തര പാരാമെഡിക് ചികിത്സ നൽകേണ്ടി വന്നു. ഇതിൽ ഗുരുതരമായി പൊള്ളലേറ്റതും പുക ശ്വസിച്ച് അസ്വസ്ഥത പ്രകടിപ്പിച്ചതുമായ 19 പേരെയാണ് ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റിയത്. പ്രദേശത്തെ നിരവധി വീടുകൾക്കും വാഹനങ്ങൾക്കും തീപിടിത്തത്തിൽ കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ക്രൊയേഷ്യയിലെ ഭീതിദമായ അവസ്ഥ:
ക്രൊയേഷ്യയിലെ പ്രശസ്തമായ ടൂറിസ്റ്റ് കേന്ദ്രമായ ഒമിഷിന് (Omiš) സമീപമുണ്ടായ കാട്ടുതീ രാജ്യത്തിന്റെ ചരിത്രത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ ദുരന്തങ്ങളിലൊന്നായി മാറി. ഇവിടെനിന്ന് ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളെയും വിനോദസഞ്ചാരികളെയും അടിയന്തരമായി സുരക്ഷിത സ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് മാറ്റിപ്പാർപ്പിച്ചു. ക്രൊയേഷ്യൻ തീപിടിത്തത്തിൽ 30-ലധികം ആളുകൾക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും നിരവധി പേരുടെ നില ഗുരുതരമായി തുടരുകയും ചെയ്യുന്നു.