മാധ്യമ വിലക്കിന് പിന്നാലെ ബഹിഷ്‌കരണം നേരിടാൻ വൈറ്റ് ഹൗസ്; ട്രംപ് യൂട്യൂബ് ചാനലുമായി ഭരണകൂടം

By  Metro Desk Sep 22, 2026, 11:03 IST
Trumb youtube channel

വാഷിങ്‌ടൺ: പ്രമുഖ വാർത്താ മാധ്യമങ്ങൾക്ക് വൈറ്റ് ഹൗസിൽ വിലക്കേർപ്പെടുത്തിയ നടപടിയെ തുടർന്ന് മാധ്യമങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തിയ ബഹിഷ്‌കരണത്തെ നേരിടാൻ പുതിയ നീക്കവുമായി ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് ഭരണകൂടം. ഔദ്യോഗിക വാർത്തകളും തത്സമയ ദൃശ്യങ്ങളും നേരിട്ട് ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതിനായി വൈറ്റ് ഹൗസിന്റെ ഔദ്യോഗിക യൂട്യൂബ് ചാനൽ ശക്തമാക്കാനും 'ട്രംപ് ടിവി' എന്ന രീതിയിൽ വാർത്താ സംപ്രേഷണം തുടങ്ങാനുമാണ് വൈറ്റ് ഹൗസ് ഒരുങ്ങുന്നത്.

​വ്യാജ വാർത്തകൾ നൽകുന്നുവെന്നാരോപിച്ച് സിഎൻഎൻ (CNN), എംഎസ്എൻബിസി (MSNBC), പൊളിറ്റിക്കോ (Politico) തുടങ്ങിയ പ്രമുഖ മാധ്യമങ്ങൾക്ക് ട്രംപ് വൈറ്റ് ഹൗസിൽ പ്രവേശന വിലക്കേർപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. ഇതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് സിബിഎസ് (CBS), എബിസി (ABC), എൻബിസി (NBC), ഫോക്സ് ന്യൂസ് (Fox News) ഉൾപ്പെടെയുള്ള മുൻനിര യു.എസ്. ചാനലുകൾ വൈറ്റ് ഹൗസിലെ സംയുക്ത 'പൂൾ കവറേജ്' (Pool Coverage) നിർത്തിവെച്ച് ബഹിഷ്‌കരണത്തിന് ആഹ്വാനം ചെയ്തു.

​മാധ്യമങ്ങളുടെ ഈ നീക്കം സൃഷ്ടിച്ച വാർത്താ ശൂന്യത മറികടക്കാനാണ് ട്രംപ് ഭരണകൂടം ഡിജിറ്റൽ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകളിലേക്ക് തിരിയുന്നത്. പരമ്പരാഗത മാധ്യമങ്ങളെ ഒഴിവാക്കി ഔദ്യോഗിക യൂട്യൂബ് ചാനൽ വഴി നേരിട്ട് വാർത്താ സമ്മേളനങ്ങളും ട്രംപിന്റെ പ്രസംഗങ്ങളും തത്സമയം നൽകാനാണ് നിലവിലെ നീക്കം. അതേസമയം, മാധ്യമസ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്മേലുള്ള കടന്നുകയറ്റമാണിതെന്നാരോപിച്ച് മാധ്യമ സ്ഥാപനങ്ങൾ നിയമനടപടികളുമായി മുന്നോട്ട് പോകുകയാണ്. 

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