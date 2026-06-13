ഇറാന്റെ യുറേനിയം ആര് നിയന്ത്രിക്കും? വിട്ടുകൊടുക്കില്ലെന്ന് ടെഹ്റാൻ; തങ്ങൾക്ക് വേണമെന്ന് വാഷിംഗ്ടൺ: തർക്കം മുറുകുന്നു
വാഷിംഗ്ടൺ/ടെഹ്റാൻ: ഇറാന്റെ പക്കലുള്ള സമ്പുഷ്ടീകരിച്ച യുറേനിയം ശേഖരത്തിന്റെ നിയന്ത്രണം ആർക്കായിരിക്കും എന്നതിനെച്ചൊല്ലി അമേരിക്കയും ഇറാനും തമ്മിൽ കടുത്ത ഭിന്നത. പുതിയ ആണവ കരാറിന്റെ ഭാഗമായി ഇറാന്റെ പക്കലുള്ള ഉയർന്ന തോതിൽ സമ്പുഷ്ടീകരിച്ച യുറേനിയം ശേഖരം തങ്ങൾക്ക് കൈമാറേണ്ടി വരുമെന്ന് അമേരിക്കൻ ഭരണകൂടം വ്യക്തമാക്കുമ്പോൾ, യുറേനിയം സമ്പുഷ്ടീകരണത്തിനുള്ള തങ്ങളുടെ അവകാശം ഒരു കരാറിലും വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യില്ലെന്ന് ഇറാൻ പ്രഖ്യാപിച്ചു.
ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിൽ പുതിയ ധാരണാപത്രത്തിൽ (MOU) ഒപ്പുവെക്കാനിരിക്കെയാണ് ഈ തർക്കം പരസ്യമായത്.
അമേരിക്കയുടെ നിലപാട്:
കരാർ യാഥാർത്ഥ്യമാകുന്നതോടെ ഇറാന്റെ ആണവപദ്ധതികൾ അവസാനിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നാണ് വാഷിംഗ്ടൺ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.
ഇറാന്റെ ആണവ സാമഗ്രികൾ അവിടെവെച്ചുതന്നെ നശിപ്പിച്ച ശേഷം രാജ്യാന്തര മേൽനോട്ടത്തിൽ അമേരിക്കയിലേക്ക് മാറ്റുമെന്നാണ് യു.എസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ വ്യക്തമാക്കുന്നത്.
തങ്ങളുടെ നിബന്ധനകൾ പൂർണ്ണമായി പാലിച്ചാൽ മാത്രമേ ഇറാനുമേലുള്ള കടുത്ത സാമ്പത്തിക ഉപരോധങ്ങൾ നീക്കുകയുള്ളൂ എന്നും അമേരിക്കൻ വക്താക്കൾ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ഇറാന്റെ പ്രതികരണം:
യുറേനിയം സമ്പുഷ്ടീകരിക്കാനുള്ള അവകാശവും നിലവിൽ തങ്ങളുടെ പക്കലുള്ള ആണവ സാമഗ്രികൾ രാജ്യത്ത് തന്നെ നിലനിർത്തുന്ന കാര്യവും ഒരു വിട്ടുവീഴ്ചയുമില്ലാതെ പുതിയ കരാറിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുമെന്ന് ഇറാന്റെ ഔദ്യോഗിക വാർത്താ ഏജൻസിയായ 'ഇർന' (IRNA) റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.
തങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാന തത്വങ്ങളിൽ ഉറച്ചുനിന്നുകൊണ്ട് മാത്രമേ അമേരിക്കയുമായി ചർച്ച നടത്തുകയുള്ളൂ എന്നും ടെഹ്റാൻ വ്യക്തമാക്കി.
നിലവിലെ താൽക്കാലിക വെടിനിർത്തലിന് ശേഷം ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിൽ 60 ദിവസത്തെ വിശദമായ സാങ്കേതിക ചർച്ചകൾ നടത്താൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിന്റെ (Strait of Hormuz) നിയന്ത്രണവും യുറേനിയം ശേഖരത്തിന്റെ ഭാവിയും സംബന്ധിച്ച ഇരുപക്ഷത്തിന്റെയും കർശന നിലപാടുകൾ വരും ദിവസങ്ങളിലെ ചർച്ചകളെ കൂടുതൽ സങ്കീർണ്ണമാക്കുമെന്നാണ് അന്താരാഷ്ട്ര നിരീക്ഷകർ വിലയിരുത്തുന്നത്.