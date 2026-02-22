എന്തുകൊണ്ടാണ് അവർ കീഴടങ്ങാത്തത്; ഇറാൻ്റെ നിലപാടിൽ 'അത്ഭുതം' പ്രകടിപ്പിച്ച് ട്രംപ്: യുദ്ധഭീതിയിൽ പശ്ചിമേഷ്യ
വാഷിംഗ്ടൺ: ഇറാന്റെ ആണവ കേന്ദ്രങ്ങൾക്കും സൈനിക താവളങ്ങൾക്കും നേരെ കടുത്ത ആക്രമണ ഭീഷണി മുഴക്കുന്നതിനിടയിലും, ഇറാൻ ഭരണകൂടം തങ്ങളുടെ നിലപാടിൽ ഉറച്ചുനിൽക്കുന്നതിനെ പരിഹസിച്ച് അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ്. "എന്തുകൊണ്ടാണ് അവർ ഇതുവരെ കീഴടങ്ങാത്തത്?" എന്ന് താൻ അത്ഭുതപ്പെടുന്നുവെന്നാണ് ട്രംപ് വൈറ്റ് ഹൗസിൽ മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് പറഞ്ഞത്.
പ്രധാന വാർത്താ തലക്കെട്ടുകൾ (Headlines):
- "എന്തുകൊണ്ട് കീഴടങ്ങുന്നില്ല?" – ഇറാന്റെ നിലപാടിൽ അത്ഭുതം പ്രകടിപ്പിച്ച് ട്രംപ്.
- ഇറാൻ്റെ പിടിവാശിയിൽ അതൃപ്തി; കടുത്ത പ്രത്യാഘാതമുണ്ടാകുമെന്ന് അമേരിക്കൻ പ്രസിഡൻ്റിൻ്റെ മുന്നറിയിപ്പ്.
- ആക്രമണ ഭീഷണികൾക്കിടയിലും കുലുങ്ങാതെ ഇറാൻ; ട്രംപിൻ്റെ 'ക്യൂരിയോസിറ്റി' ചർച്ചയാകുന്നു.
വാർത്തയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ:
- ട്രംപിന്റെ പരാമർശം: ഇറാന്റെ സാമ്പത്തികാവസ്ഥ തകർന്നിട്ടും ജനങ്ങൾ തെരുവിലായിട്ടും ഭരണകൂടം ചർച്ചകൾക്ക് തയ്യാറാകാത്തതിനെയാണ് ട്രംപ് ചോദ്യം ചെയ്തത്. "അവർക്ക് സ്വയം രക്ഷിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഫോൺ കോൾ അകലെ മാത്രമേ പരിഹാരമുള്ളൂ, പക്ഷേ അവർ അതിന് തയ്യാറാകുന്നില്ല" എന്ന് ട്രംപ് പറഞ്ഞു.
- പശ്ചാത്തലം: ഇറാന്റെ ആണവ പദ്ധതിയേയും ഭീകരവാദ ബന്ധങ്ങളെയും തകർക്കാൻ 'പരമാവധി സമ്മർദ്ദം' (Maximum Pressure) എന്ന നയം ട്രംപ് ശക്തമാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. ഇറാന്റെ എണ്ണക്കപ്പലുകൾക്ക് നേരെയും സൈനിക കേന്ദ്രങ്ങൾക്ക് നേരെയും ആക്രമണം നടത്താൻ അമേരിക്കൻ സൈന്യത്തിന് (Pentagon) നിർദ്ദേശം നൽകിയതായും സൂചനയുണ്ട്.
- ഇറാന്റെ പ്രതികരണം: അമേരിക്കയുടെ ഭീഷണികൾക്ക് മുന്നിൽ മുട്ടുമടക്കില്ലെന്നും ഏതൊരു ആക്രമണത്തെയും നേരിടാൻ രാജ്യം സജ്ജമാണെന്നുമാണ് ഇറാന്റെ പരമോന്നത നേതാവ് അയത്തൊള്ള അലി ഖമേനി ആവർത്തിക്കുന്നത്.
ആഗോള പ്രത്യാഘാതം:
ട്രംപിന്റെ ഈ പ്രസ്താവന പശ്ചിമേഷ്യയിൽ വലിയ ആശങ്കയുണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അമേരിക്കയുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് പെട്ടെന്നൊരു സൈനിക നീക്കം ഉണ്ടാകുമോ എന്ന ഭയത്താൽ ആഗോള വിപണിയിൽ എണ്ണവിലയിൽ വ്യതിയാനങ്ങൾ പ്രകടമാണ്.
ഈ വിഷയത്തിൽ ഇന്ത്യ നേരിടുന്ന പ്രധാന വെല്ലുവിളികൾ ഇവയാണ്:
1. പ്രവാസികളുടെ സുരക്ഷ ( diaspora Safety)
പശ്ചിമേഷ്യയിൽ (ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിൽ) ഏകദേശം 80 ലക്ഷത്തിലധികം ഇന്ത്യക്കാർ ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ട്.
- ഇറാനിലെ ഇന്ത്യക്കാർ: ഇറാനിൽ മാത്രം ഏകദേശം 10,000 ഇന്ത്യക്കാരുണ്ട് (ഭൂരിഭാഗവും വിദ്യാർത്ഥികൾ). ഇതിനോടകം തന്നെ ഇവർ രാജ്യം വിടണമെന്ന് ഇന്ത്യൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം (MEA) നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
- മറ്റ് ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങൾ: യുദ്ധമുണ്ടായാൽ ഇറാൻ്റെ തിരിച്ചടി ഖത്തർ, ബഹ്റൈൻ തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളിലെ അമേരിക്കൻ സൈനിക താവളങ്ങൾക്ക് നേരെയാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഇത് അവിടെയുള്ള ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ഇന്ത്യൻ പ്രവാസികളുടെ സുരക്ഷയെ ബാധിക്കും.
- കുടിയൊഴിപ്പിക്കൽ: സാഹചര്യം വഷളായാൽ പ്രവാസികളെ നാട്ടിലെത്തിക്കാൻ 'ഓപ്പറേഷൻ സിന്ധു' (Operation Sindhu) പോലുള്ള വലിയ ദൗത്യങ്ങൾ ഇന്ത്യയ്ക്ക് നടത്തേണ്ടി വരും.
2. എണ്ണവിലയും സാമ്പത്തിക ആഘാതവും
ഇന്ത്യയുടെ സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയെ നേരിട്ട് ബാധിക്കുന്ന കാര്യമാണിത്.
- വിലക്കയറ്റം: ആഗോള വിപണിയിൽ എണ്ണവില വർധിക്കുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ പെട്രോൾ, ഡീസൽ വില കൂടാൻ കാരണമാകും. ഇത് നിത്യോപയോഗ സാധനങ്ങളുടെ വിലക്കയറ്റത്തിന് (Inflation) വഴിവെക്കും.
- ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് (Strait of Hormuz): ലോകത്തെ എണ്ണക്കടത്തിന്റെ 20% നടക്കുന്നത് ഈ ഇടുങ്ങിയ വഴിയിലൂടെയാണ്. ഇറാൻ ഇത് തടഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യയിലേക്കുള്ള എണ്ണ, പാചകവാതക (LNG) ലഭ്യത കുറയും.
3. വ്യാപാരവും നിക്ഷേപവും
- ചാബഹാർ പോർട്ട്: ഇന്ത്യ ഇറാനിൽ നിർമ്മിച്ച ചാബഹാർ തുറമുഖം വഴി മധ്യേഷ്യയിലേക്കുള്ള വ്യാപാര പാത തടസ്സപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഇത് ഇന്ത്യയുടെ തന്ത്രപ്രധാനമായ വലിയൊരു നിക്ഷേപമാണ്.
- അമേരിക്കൻ ഉപരോധം: ഇറാനുമായി വ്യാപാരം നടത്തുന്ന രാജ്യങ്ങൾക്ക് അമേരിക്ക 25% അധിക നികുതി (Tariff) ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഇന്ത്യയുടെ ഐടി, ആഭരണങ്ങൾ, മരുന്നുകൾ എന്നിവയുടെ കയറ്റുമതിയെ ബാധിക്കും.
4. വിമാനയാത്ര
ഇറാൻ്റെ ആകാശപാത (Airspace) അടയ്ക്കുന്നത് വിമാനയാത്രയെ ബാധിക്കും.
- യൂറോപ്പിലേക്കും അമേരിക്കയിലേക്കുമുള്ള വിമാനങ്ങൾ വഴിതിരിച്ചു വിടേണ്ടി വരുന്നത് യാത്രാ സമയം കൂടാനും ടിക്കറ്റ് നിരക്ക് വൻതോതിൽ വർധിക്കാനും കാരണമാകും.
ഇന്ത്യയുടെ നിലപാട്:
ഇന്ത്യ നിലവിൽ വളരെ കരുതലോടെയുള്ള നിലപാടാണ് സ്വീകരിക്കുന്നത്. ആരെയും പിണക്കാതെ ചർച്ചകളിലൂടെ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കണമെന്നും സമാധാനം നിലനിർത്തണമെന്നുമാണ് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി ആവർത്തിക്കുന്നത്.