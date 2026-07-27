പുതിയ ഉഷ്ണതരംഗം വരാനിരിക്കെ ഫ്രാൻസിലും സ്പെയ്നിലും കാട്ടുതീ പടരുന്നു; ദൗത്യം ഊർജ്ജിതമാക്കി അഗ്നിശമന സേന
പാരിസ്/മാഡ്രിഡ്: യൂറോപ്പിൽ കടുത്ത ഉഷ്ണതരംഗം തുടരുന്നതിനിടെ ഫ്രാൻസിലും സ്പെയ്നിലും കാട്ടുതീ നിയന്ത്രണാതീതമായി പടരുന്നു. പുതിയൊരു ഉഷ്ണതരംഗം കൂടി അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ ആരംഭിക്കുമെന്ന മുന്നറിയിപ്പ് നിലനിൽക്കെ, നിലവിലുള്ള കാട്ടുതീ അണയ്ക്കാനായുള്ള തീവ്രശ്രമത്തിലാണ് ഇരുരാജ്യങ്ങളിലെയും അഗ്നിശമന സേനാംഗങ്ങളും സൈന്യവും.
ഫ്രാൻസിലെ സുപ്രധാന വീഞ്ഞ് ഉത്പാദന മേഖലയായ ബോർഡോയ്ക്ക് (Bordeaux) സമീപവും സ്പെയിനിലെ മാഡ്രിഡ്, ആവില മേഖലകളിലുമാണ് കാട്ടുതീ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നാശം വിതച്ചിരിക്കുന്നത്. കാട്ടുതീയെത്തുടർന്ന് ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകളെയാണ് ഇതിനകം സുരക്ഷിത സ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് മാറ്റിപ്പാർപ്പിച്ചത്. സ്ഥിതിഗതികൾ കണക്കിലെടുത്ത് സ്പെയിനിൽ അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.
തീയണയ്ക്കുന്നതിനായി യൂറോപ്യൻ യൂണിയനിൽപ്പെട്ട മറ്റ് രാജ്യങ്ങളും ഹെലികോപ്റ്ററുകളും അഗ്നിശമന വിമാനങ്ങളും അയച്ച് സഹായം നൽകിവരുന്നു. എങ്കിലും വരണ്ട കാലാവസ്ഥയും ശക്തമായ കാറ്റും രക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വലിയ വെല്ലുവിളി സൃഷ്ടിക്കുകയാണ്.