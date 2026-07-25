ഫ്രാൻസിലും സ്പെയിനിലും പടർന്നുപിടിച്ച് കാട്ടുതീ: രണ്ടിരട്ടി ശക്തി പ്രാപിച്ച് തീജ്വാലകൾ; രണ്ടുലക്ഷത്തിലധികം ആളുകളെ ഒഴിപ്പിച്ചു
മാഡ്രിഡ് / പാരീസ്: സ്പെയിനിലും ഫ്രാൻസിലും കാട്ടുതീ നിയന്ത്രണാതീതമായി പടർന്നുപിടിക്കുന്നു. മുൻപെങ്ങും ഇല്ലാത്തവിധം ആളിപ്പടരുന്ന തീജ്വാലകളെ തുടർന്ന് രണ്ടുലക്ഷത്തിലധികം ആളുകളെ സുരക്ഷിത സ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് മാറ്റിപ്പാർപ്പിക്കുകയോ വീടുകൾക്കുള്ളിൽ തന്നെ കഴിയാൻ നിർദ്ദേശം നൽകുകയോ ചെയ്തു. കടുത്ത ഉഷ്ണതരംഗവും ശക്തമായ കാറ്റുമാണ് സ്ഥിതിഗതികൾ കൂടുതൽ വഷളാക്കിയത്.
പ്രധാന വിവരങ്ങൾ:
അതിരൂക്ഷമായ ഉയർന്ന താപനിലയും ശക്തമായ കാറ്റും ചേർന്ന തികച്ചും പ്രവചനാതീതമായ അവസ്ഥയാണിത്. — അധികൃതർ
കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം മൂലമുള്ള കടുത്ത വരൾച്ചയും ഉഷ്ണതരംഗവുമാണ് യൂറോപ്പിൽ കാട്ടുതീ ഇത്രയധികം രൂക്ഷമാകാൻ കാരണമെന്ന് പരിസ്ഥിതി ശാസ്ത്രജ്ഞർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു.
സ്പെയിനിൽ ദേശീയ അടിയന്തരാവസ്ഥ: തലസ്ഥാനമായ മാഡ്രിഡിന് സമീപം രണ്ട് വലിയ കാട്ടുതീ ഒന്നിച്ചുചേർന്ന് പടർന്നതോടെ സ്പെയിൻ സർക്കാർ ദേശീയ അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിച്ചു. മാഡ്രിഡിന്റെ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ കാട്ടുതീയാണിതെന്ന് പ്രാദേശിക അധികാരികൾ വ്യക്തമാക്കി.
ഫ്രാൻസിൽ കടൽമാർഗ്ഗം കൂട്ട ഒഴിഞ്ഞുപോക്ക്: ഫ്രാൻസിലെ അറ്റ്ലാന്റിക് തീരത്തുള്ള പ്രശസ്ത വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രമായ 'ക്യാപ് ഫെറെറ്റ്' (Cap Ferret) ഉപദ്വീപിൽ നിന്ന് ജനങ്ങളെയും വിനോദസഞ്ചാരികളെയും ബോട്ടുകളിലും കപ്പലുകളിലുമായി ഒഴിപ്പിച്ചു. തീ ബോർഡോ (Bordeaux) നഗരത്തിലേക്ക് പടരുന്നത് തടയാൻ ഫ്രഞ്ച് അഗ്നിശമന സേന കഠിനശ്രമത്തിലാണ്.
യൂറോപ്യൻ യൂണിയന്റെ അടിയന്തര സഹായം: സ്ഥിതിഗതികൾ നിയന്ത്രണാതീതമായതോടെ ഇരു രാജ്യങ്ങളും യൂറോപ്യൻ യൂണിയന്റെ സഹായം തേടി. തീ അണയ്ക്കാനായി ക്രോയേഷ്യ, പോർച്ചുഗൽ, ഇറ്റലി, ഗ്രീസ് തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പ്രത്യേക വിമാനങ്ങളും ഹെലികോപ്റ്ററുകളും സ്ഥലത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട്.