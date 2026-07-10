സ്പെയിനിൽ അതിവേഗം പടർന്ന കാട്ടുതീ: ബ്രിട്ടീഷ് പൗരന്മാർ ഉൾപ്പെടെ 11 പേർ മരിച്ചതായി സംശയം
ദക്ഷിണ സ്പെയിനിലെ അൽമേരിയ പ്രവിശ്യയിലുണ്ടായ അതിശക്തവും വേഗമേറിയതുമായ കാട്ടുതീയിൽ ബ്രിട്ടീഷ് പൗരന്മാർ ഉൾപ്പെടെ നിരവധി വിദേശ വിനോദസഞ്ചാരികൾ കൊല്ലപ്പെട്ടതായി റിപ്പോർട്ട്. ലോസ് ഗല്ലാർഡോസ് (Los Gallardos) മേഖലയിലുണ്ടായ ഈ ദാരുണ സംഭവത്തിൽ ഇതുവരെ 11 പേർ മരിച്ചതായും 19-ലധികം ആളുകളെ കാണാതായതായും അധികൃതർ സ്ഥിരീകരിച്ചു.
രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെ പൂർണ്ണമായും കത്തിയമർന്ന ഒരു കാറിനുള്ളിൽ നിന്നാണ് നാല് മൃതദേഹങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയത്. വണ്ടിയുടെ സ്റ്റിയറിംഗ് വലതുവശത്തായതിനാൽ (Right-hand drive) ഇവർ ബ്രിട്ടീഷ് പൗരന്മാരാണെന്നാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനം. മറ്റ് ഏഴുപേർ സുരക്ഷിതമായ ലൊക്കേഷനുകളിലേക്ക് മാറാനുള്ള അധികൃതരുടെ നിർദ്ദേശം അവഗണിച്ച്, കാറുകൾ ഉപേക്ഷിച്ച് കാട്ടുതീയിൽ നിന്ന് ഓടി രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെയാണ് ദുരന്തത്തിൽപ്പെട്ടത്. ഇവർ സഞ്ചരിച്ച വഴി തീപിടുത്തത്തിന്റെ കെണിയായി മാറുകയായിരുന്നു.
തീവ്രമായ ഉഷ്ണതരംഗവും ശക്തമായ കാറ്റുമാണ് തീ അതിവേഗം പടരാൻ കാരണമായത്. നിലവിൽ 150-ലധികം അഗ്നിശമന സേനാംഗങ്ങളും സൈന്യവും ചേർന്ന് രക്ഷാപ്രവർത്തനം തുടരുകയാണ്. പ്രദേശത്തുനിന്നും നൂറുകണക്കിന് ആളുകളെ സുരക്ഷിത സ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് മാറ്റിപ്പാർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. സ്പാനിഷ് പ്രധാനമന്ത്രി പെഡ്രോ സാഞ്ചസ് ദുരന്തത്തിൽ അനുശോചനം രേഖപ്പെടുത്തി.