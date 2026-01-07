വിക്ടോറിയയിൽ കാട്ടുതീ പടരുന്നു; 1200 ഹെക്ടർ വനം കത്തിയമർന്നു: ജനങ്ങളോട് ഒഴിഞ്ഞുപോകാണമെന്ന് മുന്നറിയിപ്പ്
Jan 7, 2026, 09:34 IST
വിക്ടോറിയ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ വടക്കൻ ഭാഗങ്ങളിൽ പടരുന്ന ശക്തമായ കാട്ടുതീയെത്തുടർന്ന് ജനജീവിതം ദുസ്സഹമാകുന്നു. ഏകദേശം 1200 ഹെക്ടർ പ്രദേശം ഇതിനോടകം തീ വിഴുങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു. നിലവിലെ ഉഷ്ണതരംഗവും (Heatwave) വരണ്ട കാറ്റും തീ വേഗത്തിൽ പടരാൻ കാരണമാകുന്നുണ്ട്.
പ്രധാന വിവരങ്ങൾ:
- അടിയന്തര മുന്നറിയിപ്പ്: വിക്ടോറിയയിലെ ബംഗിൽ (Bungil), ഗ്രാനിയ (Granya), തോളോഗോലോംഗ് (Thologolong) എന്നീ പ്രദേശങ്ങളിലുള്ളവരോട് അടിയന്തരമായി സുരക്ഷിത സ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് മാറാൻ വിക് എമർജൻസി (VicEmergency) നിർദ്ദേശം നൽകി.
- തീയുടെ വ്യാപനം: മൗണ്ട് ലോസൺ നാഷണൽ പാർക്കിൽ (Mt Lawson National Park) ആരംഭിച്ച തീ തെക്ക് ദിശയിലേക്കാണ് പടരുന്നത്. തീ നിയന്ത്രണവിധേയമല്ലാത്തതിനാൽ പ്രദേശവാസികൾ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്ന് അധികൃതർ അറിയിച്ചു.
- കാലാവസ്ഥാ പ്രതിസന്ധി: 2019-20 കാലഘട്ടത്തിലെ 'ബ്ലാക്ക് സമ്മറിന്' (Black Summer) ശേഷമുള്ള ഏറ്റവും ശക്തമായ ഉഷ്ണതരംഗമാണ് ഇപ്പോൾ ഓസ്ട്രേലിയയിൽ അനുഭവപ്പെടുന്നത്. മെൽബണിലും അഡ്ലെയ്ഡിലും താപനില 40 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിന് മുകളിൽ രേഖപ്പെടുത്തി.
- രക്ഷാപ്രവർത്തനം: നൂറുകണക്കിന് അഗ്നിശമന സേനാംഗങ്ങളും വിമാനങ്ങളും തീ അണയ്ക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ്. എന്നാൽ കാറ്റിന്റെ ഗതിമാറ്റം രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുന്നുണ്ട്.
ജനങ്ങളോട് അവരുടെ ബുഷ്ഫയർ പ്ലാൻ (Bushfire Plan) നടപ്പിലാക്കാനും റേഡിയോയിലൂടെയും വെബ്സൈറ്റിലൂടെയും വരുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കാനും ഭരണകൂടം ആവശ്യപ്പെട്ടു.