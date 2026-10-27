തുടരുമോ നെതന്യാഹു, അതോ അടിതെറ്റുമോ; ഇസ്രയേലിൽ നിർണായക തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വോട്ടെടുപ്പ് ആരംഭിച്ചു
ജെറുസലേം: ഇസ്രയേലിന്റെ ചരിത്രത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും നിർണായകവും ലോകം ഉറ്റുനോക്കുന്നതുമായ പൊതുതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ രാജ്യത്തെ ജനങ്ങൾ ഇന്ന് വിധിയെഴുതുന്നു. ദേശീയ പാർലമെന്റായ നെസെറ്റിലെ (Knesset) 120 സീറ്റുകളിലേക്കാണ് വോട്ടെടുപ്പ് നടക്കുന്നത്.
2023 ഒക്ടോബർ 7-ലെ ഹമാസ് ആക്രമണത്തിനും അതിനെത്തുടർന്ന് പശ്ചിമേഷ്യയിലുണ്ടായ വലിയ യുദ്ധങ്ങൾക്കും ശേഷമുള്ള ആദ്യ പൊതുതെരഞ്ഞെടുപ്പാണിത്. പ്രധാനമന്ത്രി ബെഞ്ചമിൻ നെതന്യാഹുവിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള 'ലികുഡ്' ഭരണസഖ്യവും മുൻ സൈനിക മേധാവി ഗാഡി ഐസൻകോട്ട് നയിക്കുന്ന 'യഷാർ' പാർട്ടി ഉൾപ്പെടുന്ന പ്രതിപക്ഷ സഖ്യവും തമ്മിലാണ് പ്രധാന മത്സരം.
പോളിങ് സമയം: പ്രാദേശിക സമയം രാവിലെ 7:00 മുതൽ രാത്രി 10:00 വരെ വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്താം.
പ്രധാന പ്രചാരണ വിഷയങ്ങൾ: ഗാസയിലെയും ലെബനനിലെയും സൈനിക നടപടികൾ, ഒക്ടോബർ 7-ലെ സുരക്ഷാ വീഴ്ച, സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി, തീവ്ര യഥാസ്ഥിതിക യുവാക്കളുടെ സൈനിക സേവനം എന്നിവയാണ് പ്രധാന ചർച്ചാവിഷയങ്ങൾ.
പ്രതീക്ഷകൾ: അഭിപ്രായ സർവേകളിൽ നെതന്യാഹുവും പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ഐസൻകോട്ടും തമ്മിൽ ശക്തമായ പോരാട്ടമാണ് പ്രവചിക്കുന്നത്.
ആർക്കും വ്യക്തമായ ഭൂരിപക്ഷം ലഭിക്കാത്ത പക്ഷം കൂട്ടുസഭ രൂപീകരണ ചർച്ചകളിലേക്ക് രാജ്യം നീങ്ങുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത്.