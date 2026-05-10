യുദ്ധം അവസാനിക്കുമോ; യുഎസ് നിർദ്ദേശങ്ങൾക്ക് മറുപടി നൽകി ഇറാൻ: നിർണ്ണായക നീക്കം പാകിസ്ഥാൻ വഴി
May 10, 2026, 19:13 IST
ഇസ്ലാമാബാദ്/ടെഹ്റാൻ: മാസങ്ങളായി തുടരുന്ന യുഎസ്-ഇറാൻ സംഘർഷം അവസാനിപ്പിക്കാനുള്ള നയതന്ത്ര നീക്കങ്ങൾ നിർണ്ണായക ഘട്ടത്തിലേക്ക്. അമേരിക്ക സമർപ്പിച്ച സമാധാന ഉടമ്പടിയിലെ നിർദ്ദേശങ്ങൾക്ക് (Peace Proposal) ഇറാൻ ഔദ്യോഗികമായി മറുപടി നൽകി. മധ്യസ്ഥ രാജ്യമായ പാകിസ്ഥാൻ വഴിയാണ് ടെഹ്റാൻ തങ്ങളുടെ നിലപാട് അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്.
പ്രധാന വിവരങ്ങൾ:
- മധ്യസ്ഥത: ഇറാൻ തങ്ങളുടെ മറുപടി പാകിസ്ഥാനിലെ നയതന്ത്ര പ്രതിനിധികൾക്ക് കൈമാറി. ഇത് ഉടൻ തന്നെ വാഷിംഗ്ടണിന് കൈമാറുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ.
- ഇറാന്റെ നിലപാട്: സമാധാന ചർച്ചകൾക്ക് സന്നദ്ധമാണെങ്കിലും, തങ്ങളുടെ ആണവ പദ്ധതികളിലും ഉപരോധങ്ങൾ നീക്കുന്ന കാര്യത്തിലും വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലാത്ത നിലപാടാണ് ഇറാൻ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്.
- ട്രംപിന്റെ മുന്നറിയിപ്പ്: യുഎസ് മുന്നോട്ടുവെച്ച നിബന്ധനകൾ അംഗീകരിച്ചില്ലെങ്കിൽ ആക്രമണം ശക്തമാക്കുമെന്ന് അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് നേരത്തെ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരുന്നു.
- പ്രതീക്ഷകൾ: ഇസ്ലാമാബാദിൽ നടന്ന ചർച്ചകളുടെ തുടർച്ചയായാണ് ഈ നീക്കം. ഇരുരാജ്യങ്ങളും വെടിനിർത്തലിലേക്ക് നീങ്ങുമോ എന്ന് ലോകം ഉറ്റുനോക്കുകയാണ്.
ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിലെ ഉപരോധവും ആഗോള വിപണിയിലെ തടസ്സങ്ങളും നീക്കാൻ ഈ ചർച്ചകൾ വിജയിക്കേണ്ടത് അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്. വരും ദിവസങ്ങളിൽ അമേരിക്കയുടെ പ്രതികരണം ഇതിൽ നിർണ്ണായകമാകും.