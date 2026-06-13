വെനിസ്വേലയുടെ സഹായത്തോടെ യു.എസ്. വ്യോമാക്രമണം; കുപ്രസിദ്ധ ക്രിമിനൽ സംഘത്തലവൻ 'നിന്യോ ഗ്വിറേറോ' കൊല്ലപ്പെട്ടതായി ട്രംപ്
വാഷിംഗ്ടൺ: ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ക്രൂരമായ ഭീകരസംഘടനകളിലൊന്നായ 'ട്രെൻ ഡി അരഗ്വ' (Tren de Aragua) ഗാംഗിന്റെ തലവൻ ഹെക്ടർ റസ്തൻഫോർഡ് ഗ്വിറേറോ ഫ്ലോറസ് (തെന്നിന്ത്യൻ മാധ്യമങ്ങളിൽ 'നിന്യോ ഗ്വിറേറോ' എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നയാൾ) യു.എസ്. സൈന്യത്തിന്റെ മിന്നലാക്രമണത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടതായി അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് അറിയിച്ചു. വെനിസ്വേലൻ സർക്കാരിന്റെ സഹകരണത്തോടെയാണ് ഈ സുപ്രധാന സൈനിക ഓപ്പറേഷൻ വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കിയതെന്നും ട്രംപ് വ്യക്തമാക്കി.
തന്റെ ഔദ്യോഗിക സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമായ 'ട്രൂത്ത് സോഷ്യൽ' (Truth Social) വഴിയാണ് ട്രംപ് ഈ പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയത്. തന്റെ നേരിട്ടുള്ള നിർദ്ദേശപ്രകാരം യു.എസ്. സതേൺ കമാൻഡ് നടത്തിയ അതിവേഗവും മാരകവുമായ വ്യോമാക്രമണത്തിലാണ് ഭീകരൻ കൊല്ലപ്പെട്ടതെന്ന് ട്രംപ് കുറിച്ചു. ആക്രമണത്തിന്റെ ദൃശ്യങ്ങളും അദ്ദേഹം പങ്കുവെച്ചിട്ടുണ്ട്.
പ്രധാന വിവരങ്ങൾ ചുരുക്കത്തിൽ:
കൊല്ലപ്പെട്ടത്: ഹെക്ടർ റസ്തൻഫോർഡ് ഗ്വിറേറോ ഫ്ലോറസ് (Niño Guerrero) – 'ട്രെൻ ഡി അരഗ്വ' മാഫിയ തലവൻ.
ആക്രമണം നടത്തിയത്: വെനിസ്വേലയിലെ രഹസ്യ താവളത്തിന് നേരെ യു.എസ്. സതേൺ കമാൻഡ് നടത്തിയ വ്യോമാക്രമണം (Kinetic Strike).
സഹകരണം: ഓപ്പറേഷനിൽ പങ്കാളികളായതായി വെനിസ്വേലൻ സർക്കാരും ഔദ്യോഗികമായി സ്ഥിരീകരിച്ചു.
അമേരിക്കൻ നഗരങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടെ മയക്കുമരുന്ന് കടത്ത്, മനുഷ്യക്കടത്ത്, കൊലപാതകങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്ക് പിന്നിൽ ഈ വെനിസ്വേലൻ ജയിൽ മാഫിയ സംഘമാണെന്ന് യു.എസ്. ആരോപിച്ചിരുന്നു. ഈ ഭീകരർക്ക് ഇനി വെനിസ്വേലയിലോ മറ്റെവിടെയെങ്കിലുമോ ഒളിച്ചിരിക്കാൻ സുരക്ഷിത താവളങ്ങൾ ഉണ്ടാകില്ലെന്നും, തന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇത്തരം ക്രിമിനലുകളെ എവിടെയായിരുന്നാലും വേട്ടയാടുമെന്നും ട്രംപ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.