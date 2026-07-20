ലോകകപ്പ് ഫൈനലിലെ തോൽവി: അർജന്റീനയിൽ വൻ സംഘർഷം; പോലീസിന് നേരെ കല്ലേറ്, കണ്ണീർവാതകം പ്രയോഗിച്ചു
ബ്യൂണസ് ഐറിസ്: ലോകകപ്പ് ഫൈനലിൽ സ്പെയിനിനോടേറ്റ തോൽവിക്ക് പിന്നാലെ അർജന്റീനയുടെ തലസ്ഥാനമായ ബ്യൂണസ് ഐറിസിൽ വൻ സംഘർഷം. ഫൈനൽ മത്സരത്തിന് പിന്നാലെ നഗര മധ്യത്തിലെ ഒബെലിസ്ക് സ്മാരകത്തിന് സമീപം തടിച്ചുകൂടിയ ആരാധകരിൽ ചിലർ അക്രമാസക്തരാകുകയും കലാപ സമാനമായ സാഹചര്യം സൃഷ്ടിക്കുകയുമായിരുന്നു.
തുടർച്ചയായ രണ്ടാം ലോകകപ്പ് കിരീടം ലക്ഷ്യമിട്ടിറങ്ങിയ ലയണൽ മെസ്സിയും സംഘവും ഫൈനലിൽ പരാജയപ്പെട്ടതോടെ നിരാശരായ ആരാധകർ തെരുവിലിറങ്ങി. ഇതിനിടയിൽ മുഖംമൂടി ധരിച്ചെത്തിയ ഒരു കൂട്ടം അക്രമികൾ പോലീസിന് നേരെ കല്ലും ഇഷ്ടികകളും മാരകായുധങ്ങളും എറിയാൻ തുടങ്ങി. നഗരത്തിലെ വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ചില്ലുകൾ തകർക്കുകയും പൊതുമുതൽ നശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തതോടെ പോലീസ് ശക്തമായി ഇടപെട്ടു.
സ്ഥിതിഗതികൾ നിയന്ത്രണവിധേയമാക്കാൻ കലാപ വിരുദ്ധ പോലീസ് ജലപീരങ്കിയും കണ്ണീർവാതകവും റബ്ബർ ബുള്ളറ്റുകളും പ്രയോഗിച്ചു. അക്രമാസക്തരായ ജനക്കൂട്ടത്തെ പിരിച്ചുവിടാൻ മോട്ടോർ സൈക്കിളുകളിൽ പോലീസ് സംഘം തെരുവിലിറങ്ങിയതോടെ, കുട്ടികളുമായി എത്തിയ സാധാരണക്കാരായ ആരാധകർ ഭയന്നോടി.
മണിക്കൂറുകളോളം നീണ്ടുനിന്ന സംഘർഷത്തിൽ നിരവധി പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് പരിക്കേറ്റിട്ടുണ്ട്. അക്രമസംഭവങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിരവധി പേരെ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു. തോൽവിയിലും ടീമിന്റെ പോരാട്ടവീര്യത്തെ അഭിനന്ദിക്കാൻ ഒത്തുചേർന്ന ഭൂരിഭാഗം വരുന്ന ജനങ്ങളുടെ സമാധാനപരമായ റാലിയെ, ഒരു കൂട്ടം സാമൂഹ്യവിരുദ്ധർ അക്രമത്തിലേക്ക് വഴിതിരിച്ചുവിടുകയായിരുന്നുവെന്ന് പ്രാദേശിക മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.