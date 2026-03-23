ലോകം കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ ഊർജ്ജ പ്രതിസന്ധി": 70-കളിലെ എണ്ണക്ഷാമത്തേക്കാൾ ഭീകരമെന്ന് ഐ.ഇ.എ മേധാവി ഫെയ്ത്ത് ബിറോൾ
Mar 23, 2026, 14:35 IST
കാൻബറ/പാരീസ്: നിലവിലെ ഇറാൻ യുദ്ധം മൂലമുണ്ടായ ഊർജ്ജ പ്രതിസന്ധി, 1970-കളിൽ ലോകം സാക്ഷ്യം വഹിച്ച ഇരട്ട എണ്ണ ആഘാതങ്ങളെക്കാളും (1973 & 1979 Oil Shocks) റഷ്യ-യുക്രെയ്ൻ യുദ്ധം സൃഷ്ടിച്ച പ്രത്യാഘാതങ്ങളെക്കാളും ഗുരുതരമാണെന്ന് ഇന്റർനാഷണൽ എനർജി ഏജൻസി (IEA) മേധാവി ഫെയ്ത്ത് ബിറോൾ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. ഓസ്ട്രേലിയയിലെ നാഷണൽ പ്രസ് ക്ലബിൽ സംസാരിക്കവേയാണ് അദ്ദേഹം ഈ ഞെട്ടിക്കുന്ന വെളിപ്പെടുത്തൽ നടത്തിയത്.
പ്രധാന പോയിന്റുകൾ:
- മൂന്ന് പ്രതിസന്ധികൾ ഒന്നിച്ച്: "ഇത് രണ്ട് എണ്ണ പ്രതിസന്ധികളും ഒരു ഗ്യാസ് പ്രതിസന്ധിയും ഒന്നുചേർന്ന അവസ്ഥയാണ്" എന്ന് ബിറോൾ വിശേഷിപ്പിച്ചു. 1970-കളിൽ ലോകത്തിന് പ്രതിദിനം 10 ദശലക്ഷം ബാരൽ എണ്ണയാണ് നഷ്ടപ്പെട്ടതെങ്കിൽ, നിലവിൽ അത് 11 ദശലക്ഷം ബാരലായി ഉയർന്നിരിക്കുകയാണ്.
- ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിന്റെ പങ്ക്: ലോകത്തെ ഊർജ്ജ വിതരണത്തിന്റെ അഞ്ചിലൊന്ന് നടക്കുന്ന ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് ഇറാൻ ഉപരോധിച്ചതാണ് പ്രതിസന്ധി ഇത്രത്തോളം രൂക്ഷമാക്കിയത്.
- വ്യാപകമായ നാശനഷ്ടങ്ങൾ: മേഖലയിലെ ഒമ്പത് രാജ്യങ്ങളിലായി ഏകദേശം 40-ഓളം ഊർജ്ജ ഉൽപ്പാദന കേന്ദ്രങ്ങൾ യുദ്ധത്തിൽ തകർക്കപ്പെട്ടു. ഇത് യുദ്ധം അവസാനിച്ചാലും സാധാരണ നിലയിലേക്ക് മടങ്ങുന്നത് മാസങ്ങളോളം വൈകിപ്പിക്കും.
- ഇന്ത്യയുൾപ്പെടെയുള്ള ഏഷ്യൻ രാജ്യങ്ങൾക്ക് ഭീഷണി: എണ്ണ ഇറക്കുമതിയെ ആശ്രയിക്കുന്ന ഏഷ്യൻ രാജ്യങ്ങളെയാണ് ഈ പ്രതിസന്ധി ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബാധിക്കുകയെന്ന് ഐ.ഇ.എ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
പശ്ചാത്തലം:
അമേരിക്കയും ഇസ്രായേലും ഇറാനെതിരെ നടത്തുന്ന നീക്കങ്ങളും തിരിച്ച് ഇറാൻ നൽകുന്ന മുന്നറിയിപ്പുകളും പശ്ചിമേഷ്യയെ ഒരു വലിയ യുദ്ധക്കളമാക്കി മാറ്റിയിരിക്കുകയാണ്. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ആഗോള വിപണിയിൽ എണ്ണവില കുതിച്ചുയരുകയും പല രാജ്യങ്ങളിലും ഇന്ധന റേഷനിംഗ് ഏർപ്പെടുത്തേണ്ട അവസ്ഥയുമാണ്.