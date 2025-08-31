ഭീകരവാദത്തിനെതിരായ പോരാട്ടത്തിൽ ഇന്ത്യക്ക് പൂർണ പിന്തുണയുമായി ഷി ജിൻപിങ്; SCO ഉച്ചകോടിയിൽ നിർണ്ണായക പ്രഖ്യാപനം
Aug 31, 2025, 21:03 IST
ചൈനയിലെ ടിയാൻജിനിൽ നടന്ന ഷാങ്ഹായ് കോ-ഓപ്പറേഷൻ ഓർഗനൈസേഷൻ (SCO) ഉച്ചകോടിയിൽ, ഭീകരവാദത്തിനെതിരായ ഇന്ത്യയുടെ പോരാട്ടത്തിന് പൂർണ പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ച് ചൈനീസ് പ്രസിഡന്റ് ഷി ജിൻപിങ്. ഉച്ചകോടിയിൽ നടത്തിയ പ്രസംഗത്തിലാണ് ഷി ജിൻപിങ് ഭീകരവാദത്തിനെതിരായ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിയത്. ഭീകരവാദത്തെ നേരിടാൻ ഇന്ത്യയുമായി കൂടുതൽ സഹകരിക്കാൻ തയ്യാറാണെന്ന് അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു. ഇന്ത്യയും പാകിസ്ഥാനും തമ്മിൽ നിലനിൽക്കുന്ന ഭീകരവാദ വിഷയങ്ങളിൽ ചൈന പലപ്പോഴും പാകിസ്ഥാനെ അനുകൂലിക്കുന്ന നിലപാട് സ്വീകരിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ ഈ പ്രഖ്യാപനം ഇന്ത്യ-ചൈന ബന്ധത്തിൽ പുതിയൊരു വഴിത്തിരിവാകുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത്. ഉച്ചകോടിയിൽ സംസാരിച്ച പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി, അതിർത്തി കടന്നുള്ള ഭീകരവാദം മേഖലയിലെ സമാധാനത്തിനും സുരക്ഷയ്ക്കും വലിയ വെല്ലുവിളിയാണെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഒരു രാജ്യവും ഭീകരവാദികൾക്ക് താവളമൊരുക്കരുതെന്നും, ഭീകരവാദത്തിനെതിരായ പോരാട്ടത്തിൽ എല്ലാ രാജ്യങ്ങളും ഒന്നിച്ച് നിൽക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഈ വിഷയത്തിൽ ചൈനയുടെ തുറന്ന പിന്തുണ ഭീകരവാദ ഗ്രൂപ്പുകൾക്ക് ഒരു താക്കീതാണ്. SCO ഉച്ചകോടിയിൽ അംഗരാജ്യങ്ങൾക്കിടയിൽ ഭീകരവാദ വിരുദ്ധ സഹകരണം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ പുതിയ കരാറുകൾക്കും ധാരണകൾക്കും സാധ്യതയുണ്ടെന്നും റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഈ നീക്കം SCO യുടെ പ്രാധാന്യം വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും, ആഗോളതലത്തിൽ ഭീകരവാദത്തെ നേരിടുന്നതിനുള്ള കൂട്ടായ ശ്രമങ്ങൾക്ക് ശക്തി പകരുകയും ചെയ്യും