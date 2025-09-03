ഷി ജിൻപിങ്ങിന്റെ ശക്തിപ്രകടനം; റഷ്യയും ഉത്തരകൊറിയയും ഒരുമിച്ച് നിന്ന് പാശ്ചാത്യ ശക്തികൾക്ക് വെല്ലുവിളി ഉയർത്തി
ബീജിങ്ങിൽ നടന്ന ചൈനയുടെ ഏറ്റവും വലിയ സൈനിക പരേഡിൽ റഷ്യൻ പ്രസിഡന്റ് വ്ളാഡിമിർ പുടിനും ഉത്തരകൊറിയൻ നേതാവ് കിം ജോങ് ഉന്നും പങ്കെടുത്തു. രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിൽ ജപ്പാനെതിരായ ചൈനയുടെ വിജയത്തിന്റെ 80-ാം വാർഷികം ആഘോഷിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി സംഘടിപ്പിച്ച ഈ പരേഡ്, പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങൾക്കും പ്രത്യേകിച്ച് അമേരിക്കക്കും ഒരു മുന്നറിയിപ്പായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു.
ലോകം സമാധാനത്തിനും യുദ്ധത്തിനുമിടയിലെ ഒരു വഴിത്തിരിവിലാണെന്ന് ചൈനീസ് പ്രസിഡന്റ് ഷി ജിൻപിങ് പറഞ്ഞു. ലോകത്തിന്റെ മുന്നിലുള്ളത് സമാധാനമോ യുദ്ധമോ, സംഭാഷണമോ ഏറ്റുമുട്ടലോ എന്ന തിരഞ്ഞെടുപ്പാണെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഏതെങ്കിലും രാജ്യത്തെ പേരെടുത്ത് പരാമർശിച്ചില്ലെങ്കിലും, ഈ പ്രസ്താവനകൾ അമേരിക്കൻ നയങ്ങൾക്കെതിരെയുള്ള വിമർശനമായി വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നു.
പുതിയ ഹൈപ്പർസോണിക് മിസൈലുകൾ, അന്തർവാഹിനി ഡ്രോണുകൾ, മറ്റ് അത്യാധുനിക ആയുധങ്ങൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടെ ചൈനയുടെ സൈനിക ശേഷി വിളിച്ചോതുന്നതായിരുന്നു ഈ പരേഡ്. കിം ജോങ് ഉൻ, ഷി ജിൻപിങ്, വ്ളാഡിമിർ പുടിൻ എന്നിവർ ഒരേ വേദിയിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത് ഈ മൂന്ന് രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള വർധിച്ചുവരുന്ന സഹകരണത്തിന്റെ സൂചനയായാണ് രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകർ വിലയിരുത്തുന്നത്. പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങൾ ഈ പരേഡിനെക്കുറിച്ചും റഷ്യ-ചൈന-ഉത്തരകൊറിയ സഹകരണത്തെക്കുറിച്ചും ആശങ്ക പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.