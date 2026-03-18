"അതെ മൈക്ക്, ഞാൻ ജീവനോടെയുണ്ട്"; അഭ്യൂഹങ്ങൾക്ക് മറുപടിയുമായി നെതന്യാഹുവിന്റെ ആറാമത്തെ വീഡിയോ
Mar 18, 2026, 20:54 IST
ഇറാൻ-ഇസ്രായേൽ സംഘർഷം രൂക്ഷമായി തുടരുന്നതിനിടെ ബെഞ്ചമിൻ നെതന്യാഹു കൊല്ലപ്പെട്ടുവെന്ന തരത്തിൽ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പ്രചരിക്കുന്ന അഭ്യൂഹങ്ങളെ പരിഹസിച്ചുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം പുതിയ വീഡിയോ പുറത്തുവിട്ടത്.
Crossing names off the list is good - doing it shoulder to shoulder with our American friends is even better.— Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) March 17, 2026
Good to see Ambassador @GovMikeHuckabee. Always a pleasure.
- വീഡിയോയിലെ സംഭാഷണം: ഇസ്രായേലിലെ അമേരിക്കൻ അംബാസഡർ മൈക്ക് ഹക്കബിക്കൊപ്പമാണ് (Mike Huckabee) നെതന്യാഹു വീഡിയോയിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത്. "നിങ്ങൾക്ക് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്താൻ പ്രസിഡന്റ് ട്രംപ് എന്നോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു" എന്ന് ഹക്കബി തമാശയായി പറയുന്നത് വീഡിയോയിൽ കേൾക്കാം. ഇതിന് മറുപടിയായാണ് "അതെ മൈക്ക്, ഞാൻ ജീവനോടെയുണ്ട്" എന്ന് നെതന്യാഹു പ്രതികരിച്ചത്.
- ആറ് വിരൽ വിവാദം: മുൻപ് നെതന്യാഹു പങ്കുവെച്ച വീഡിയോകൾ എഐ (AI) നിർമ്മിതമാണെന്നും അതിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ആറ് വിരലുകൾ ഉണ്ടെന്നും ആരോപണങ്ങൾ ഉയർന്നിരുന്നു. ഇതിനെ കളിയാക്കിക്കൊണ്ട്, "ഞങ്ങൾ ഓരോ കൈയ്യിലും അഞ്ച് വിരലുകൾ വെച്ചാണ് കൈകൊടുക്കുന്നത്" എന്ന് അദ്ദേഹം പുതിയ വീഡിയോയിൽ എടുത്തു പറയുന്നുണ്ട്.
- ഹിറ്റ് ലിസ്റ്റ് (Punch Card): താൻ ജീവനോടെയുണ്ടെന്ന് പറയുന്നതിനൊപ്പം തന്റെ കൈയ്യിലുള്ള ഒരു 'പഞ്ച് കാർഡിൽ' നിന്ന് രണ്ട് പേരുകൾ കൂടി വെട്ടിമാറ്റിയതായും അദ്ദേഹം വെളിപ്പെടുത്തി. ഇറാനിലെ പ്രധാന സൈനിക നേതാക്കളായ അലി ലാരിജാനി, ഗുലാംറെസ സുലൈമാനി എന്നിവരെ വധിച്ചതിനെക്കുറിച്ചാണ് അദ്ദേഹം സൂചിപ്പിച്ചത്.
ഇറാൻ അനുകൂല പ്രൊഫൈലുകളും ചില സോഷ്യൽ മീഡിയ അക്കൗണ്ടുകളുമാണ് നെതന്യാഹു കൊല്ലപ്പെട്ടുവെന്ന വ്യാജവാർത്തകൾ വ്യാപകമായി പ്രചരിപ്പിച്ചത്. ഇതിനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ കഴിഞ്ഞ ഏതാനും ദിവസങ്ങൾക്കിടെ നെതന്യാഹു പുറത്തുവിടുന്ന ആറാമത്തെ വീഡിയോയാണിത്.