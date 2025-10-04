'വേഗത്തിൽ നീങ്ങണം, അല്ലെങ്കിൽ...'; ഗാസ സമാധാന പദ്ധതിയിൽ കാലതാമസം സഹിക്കില്ലെന്ന് ട്രംപ്: ഹമാസിന് കടുത്ത മുന്നറിയിപ്പ്
Oct 4, 2025, 23:29 IST
ഗാസയിലെ സംഘർഷം അവസാനിപ്പിക്കാൻ യു.എസ്. പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് മുന്നോട്ട് വെച്ച സമാധാന പദ്ധതി അംഗീകരിക്കുന്നതിൽ ഹമാസ് വേഗത്തിൽ തീരുമാനമെടുക്കണമെന്ന് പ്രസിഡന്റ് ട്രംപ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. പദ്ധതി നടപ്പാക്കുന്നതിൽ ഒരു കാലതാമസവും അനുവദിക്കില്ലെന്നും, വൈകിയാൽ 'സർവ്വനാശം' ഉണ്ടാകുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
പ്രധാന വിവരങ്ങൾ:
- അന്ത്യശാസനം: ഗാസ സമാധാന കരാറിൽ ഒപ്പുവെക്കാൻ ഞായറാഴ്ച വൈകുന്നേരം 6 മണി (വാഷിംഗ്ടൺ ഡി.സി. സമയം) വരെയാണ് ട്രംപ് ഹമാസിന് സമയം നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ഈ 'അവസാന അവസരം' ഉപയോഗിക്കണമെന്ന് അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു.
- ട്രംപിന്റെ മുന്നറിയിപ്പ്: "വേഗത്തിൽ നീങ്ങിയേ മതിയാകൂ, അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ വാഗ്ദാനങ്ങളും പിൻവലിക്കപ്പെടും. കാലതാമസം ഞാൻ സഹിക്കില്ല. ഗാസ വീണ്ടും ഭീഷണിയാകുന്ന ഒരു സാഹചര്യവും അനുവദിക്കില്ല. ഇത് വേഗത്തിൽ പൂർത്തിയാക്കാം. എല്ലാവരോടും നീതിയുണ്ടാകും!" - ട്രംപ് തന്റെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ കുറിച്ചു.
- ഇസ്രായേൽ ബോംബാക്രമണം നിർത്തി: സമാധാന ചർച്ചകൾക്ക് അവസരം നൽകുന്നതിനായി ഇസ്രായേൽ താൽക്കാലികമായി ബോംബാക്രമണം നിർത്തിയതിനെ ട്രംപ് അഭിനന്ദിച്ചു.
- ഹമാസിന്റെ പ്രതികരണം: ട്രംപിന്റെ 20 ഇന സമാധാന നിർദ്ദേശങ്ങളിലെ പ്രധാന ഭാഗങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുന്നുവെന്ന് ഹമാസ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പ്രസ്താവനയിലൂടെ അറിയിച്ചിരുന്നു. എല്ലാ ഇസ്രായേലി ബന്ദികളെയും വിട്ടയക്കാമെന്നും അവർ സമ്മതിച്ചു. എന്നാൽ, ചില വ്യവസ്ഥകളിൽ കൂടുതൽ ചർച്ചകൾ ആവശ്യമാണെന്നും ഹമാസ് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.
- പദ്ധതിയുടെ പ്രധാന ലക്ഷ്യങ്ങൾ: യുദ്ധം ഉടനടി അവസാനിപ്പിക്കുക, എല്ലാ ബന്ദികളെയും മോചിപ്പിക്കുക, ഗാസയെ തീവ്രവാദ വിമുക്തമാക്കുക, മാനുഷിക സഹായം ഉടൻ എത്തിക്കുക തുടങ്ങിയവയാണ് ട്രംപിന്റെ സമാധാന പദ്ധതിയിലെ പ്രധാന നിർദ്ദേശങ്ങൾ. ഇസ്രായേൽ ഈ പദ്ധതി അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ട്രംപിന്റെ കടുത്ത മുന്നറിയിപ്പിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ, ബന്ദികളുടെ മോചനം, ഗാസയിൽ നിന്നുള്ള ഇസ്രായേൽ സൈന്യത്തിന്റെ പിൻമാറ്റം, ഗാസയുടെ പുനർനിർമ്മാണം എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള വിശദാംശങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യാനുള്ള നീക്കങ്ങൾ സജീവമാണ്.