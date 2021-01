ദേവാഗ്നി: ഭാഗം 18

Share with your friends















എഴുത്തുകാരൻ: YASH

1, 2, 3 , 4 , 5 , എല്ലാവരും ശ്വാസം അടക്കി പിടിച്ചു നിന്നു… ദീപ്തി ഇനി ഇവൾ എണീക്കില്ല എന്ന ഭാവത്തോടെ ക്ഷീണിച്ചു തപ്പി എണീറ്റ് ഞാൻ തന്നെ ജയിക്കും എന്ന ഉറപ്പിൽ കാണികൾക്ക് നേരെ തിരിഞ്ഞു കൈകൾ ഉയർത്തി കാണിച്ചു….6, 7 , 8 അഞ്ചു പതുക്കെ എണീറ്റു.. നേരെ നിന്നു..എല്ലാവരും സന്തോഷത്തോടെ ഒച്ച വെക്കാൻ തുടങ്ങി… ദീപ്തി തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ അഞ്ചു എണീറ്റ് റിങ് ബാറിൽ ചാരി നിന്ന് ചിരിക്കുന്നു.. അത് കണ്ട് ദീപ്തിക്ക് ദേഷ്യം കൂടി…അഞ്ചു ന് നേരെ തിരിഞ്ഞു ലഫ്റി ദീപ്തി യെ തടഞ്ഞു വച്ചു.. ലഫ്റി നേരെ അഞ്ചു നു നേരെ തിരിഞ്ഞു ചോദിച്ചു… are you ok.. ready to fight…

അഞ്ചു റെഡി എന്ന രീതിയിൽ തല ആട്ടി… രണ്ട് പേരും ക്ഷീണിച്ചിരുന്നു…ദീപ്തി പഞ്ച് ചെയ്തു അഞ്ചു ന്റെ ലെഫ്റ്റ് ഹെഡ് നു നേരെ ..അഞ്ചു ചെറുതായി ആ പഞ്ച് കൊണ്ടപ്പോ ഒന്ന് ആഞ്ഞു… അഞ്ചു ദീപ്തിയെ നോക്കി ചിരിച്ചോണ്ട് നേരെ അപ്പുന്റെ മുഖത്തേക്ക് ഒന്ന് നോക്കി…എന്നിട്ട് ഡിഫെൻസ് പൊസിഷനിൽ നിന്നും മാറി കൈ രണ്ടു തായത്തി ക്ഷീണത്തോടെ ഓപ്പൺ പൊസിഷനിൽ നിന്നു… ആരു ചേച്ചി…എന്ന് ഉറക്കെ വിളിച്ചു അപ്പു അവളെ ചുമലിൽ പിടിച്ചു പറഞ്ഞു…ഇനി മോള് കണ്ടോ ചേച്ചിയുടെ ഇടി…. ഓപ്പൺ പൊസിഷൻ കണ്ടപ്പോ ദീപ്തി ശക്തിയായി അഞ്ചുന്റെ മുഖത്തിന് നേരെ പഞ്ച് ചെയ്തു ..

അഞ്ചു ഒഴിഞ്ഞു മാറി സ്പോട്ടിൽ സ്പീഡ് പഞ്ച് നേരെ ദീപ്തിയുടെ ഷോള്ഡറിൽ.. ആ വേദന ദീപ്തി അറിയും മുൻപേ അടുത്ത പഞ്ച് അവളെ തടി എല്ലും കൂട്ടി ദീപ്തി നിലത്തേക്ക് വീഴും മുൻപ് കറങ്ങി വായുവിൽ ഉയർന്ന് റൗണ്ട് കിക്ക്‌… ചുറ്റും ഉള്ളവർക്ക് എന്താ സംഭവിച്ചത് എന്ന് മനസിലാവുമ്പോയേകും ദീപ്തി നിലത്തു വീണു കിടക്കുന്നു… അപ്പോയേക്കും 4th റൗണ്ട് കഴിഞ്ഞു അതോടു കൂടി ദീപ്തി എണീറ്റ് നിൽക്കാൻ തന്നെ ആവാതെ ആയി…ഒരു കൈ അവക്ക് അനക്കാൻ പറ്റുനിലയിനും… അഞ്ചു അപ്പോഴും ദീപ്തിയെ നോക്കി ചിരിക്കുകയണ്..അത് കണ്ട് ദീപ്തി വേദന മറന്ന് ദേഷ്യം വരാൻ തുടങ്ങി 5മത്തെ റൗണ്ട് ദീപ്തി ആടി ആടി ആണ് നിൽകുന്നേ വലത്തെ കൈ അവക്ക് അനക്കാൻ പാറ്റുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല..

ഇടത്തെ കൈ കൊണ്ട് പഞ്ച് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചു അവൾ അഞ്ചു അത് സിംപിൾ ആയി തട്ടി മാറ്റി ഇടത് ഷോള്ഡറിൽ ശക്തമായ പഞ്ച് … വേദന യോടെ ഒരു കരച്ചിൽ ദീപ്തി കരഞ്ഞു…അവക്ക് പിന്നീട് കൈ ഉയർത്താൻ പറ്റുനിലയിനും…വാടിയ ചെമ്പിൻ തണ്ട് പോലെ തലയും തായത്തി വേദനയോട് നിൽക്കുന്നു..മറിഞ്ഞു വീഴാൻ പോവുനേന് മുൻപ് ശക്തമായി knock out പഞ്ച് ചെയ്യാൻ നോക്കുമ്പോ….. അഞ്ചു….. ഉച്ചത്തിൽ ഉള്ള ദേവുന്റെ വിളി കേട്ട് തിരിഞ്ഞു അഞ്ചു നോക്കുന്നെ..വേണ്ട എന്ന രീതിയിൽ കണ്ണ് ഒക്കെ നിറച്ച് ദേവു തല ആട്ടി..ദേവു ന് അറിയാം അതോടു കൂടി അവളെ ജീവൻ പോവും എന്ന്… അപ്പോയേക്കും ദീപ്തി മറിഞ്ഞു വീണു… ലഫ്റി കൗണ്ട് ചെയ്ത് അഞ്ചു നെ വിജയി ആയി പ്രഖ്യാപിച്ചു…

അഞ്ചു ഗ്ലൗസ് ഒക്കെ അഴിച്ചു ദീപ്തി ന്റെ അടുത്ത് മുട്ടു കുത്തി ഇരുന്ന് അവളെ പിടിച്ചു പതുക്കെ എഴുനേല്പിച്ചു..ദീപ്തി ആണേൽ കൈ അനക്കാൻ പറ്റാതെ ഉച്ചത്തിൽ കരയുന്നുണ്ട്… അഞ്ചു പെട്ടന്ന് ഷോള്ഡറിൽ പിടിച്ച് എന്തോ ചെയ്ത്… അതോടെ വേദനയ്ക്ക് കുറച്ച് ആശ്വാസവും കൈ അനക്കാൻ പറ്റാനും ആയി… സോറി ദീപ്തി…എന്നും പറഞ്ഞു കെട്ടിപിടിച്ചു കരഞ്ഞു…അഞ്ചു നു ആകെ കുറ്റബോധം തുടങ്ങിയിരുന്നു..കാരണം പെട്ടന്നുള്ള ആവേശത്തിൽ അവൾ ചിലപ്പോൾ മരണപ്പെട്ടേക്കാം എന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടും ആ പഞ്ച് ചെയ്യാൻ നോക്കി … സങ്കടത്തോടെ കുറെ സോറി പറഞ്ഞു…അപ്പോയേക്കും മെഡിക്കൽ ടീം എത്തി അവളെ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് മാറ്റാൻ തയ്യാർ ആയിരുന്നു…

പിന്നെ cup കൊടുക്കലും അഭിനദനവും ഒക്കെ ആയി ഫുൾ മേളം ആയിരുന്നു…അഞ്ചു ആണേൽ ഒന്നിലും ഉത്സാഹം ഇല്ലാതെ കുറ്റബോധത്തോടെ നിൽക്കുന്നു… ദേവു അവളെ അടുത്തേക്ക് വന്നു…അഞ്ചു തല താഴ്ത്തി പറഞ്ഞു… സോറി എട്ടത്തി…ഞാൻ … ഞാൻ അറിയാതെ അപ്പോഴത്തെ… പറ്റി പോയി… എട്ടത്തി വിളിച്ചിലായിരുന്നെങ്കിൽ….ആ … ആ.. പാവം…. സാരമില്ല മോളെ അവക്ക് ഒന്നും പറ്റിയില്ലലോ…. അല്ല എട്ടത്തി ഞാൻ അവളെ കൊല്ലാൻ നോക്കി… എട്ടത്തി വിളിച്ചില്ലയിരുന്നെ… വീണ്ടും വീണ്ടും അത് പറഞ്ഞു അവൾ കരയാൻ തുടങ്ങി… അവക്ക് നല്ല വിഷമം ഉണ്ടെന്ന് മനസിലാക്കി എല്ലാവരും തറവാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു… പിറ്റേദിവസം തന്നെ അഞ്ചു എണീറ്റ് അപ്പുനെ പോയി കണ്ട് പറഞ്ഞു..

ദീപ്തിയെ കാണാൻ പോവണം എന്ന് പറഞ്ഞു… അഞ്ചു ന്റെ മുഖം ഒക്കെ ഉണ്ട് നീര് വന്ന് കിടക്കുന്നു…അപ്പു കരുതി എന്ന പോയി ദീപ്തിയെയും കാണാം.. ഇന്നലെ ഇദ്രൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഇവളെ ഒന്നു ഹോസ്പിറ്റൽ കാണിക്കുകയും ചെയാം… അപ്പോഴാണ് ആതു ന്റെ നിലവിളി കേൾക്കുന്നെ എല്ലാവരും ഓടി ചെന്ന് നോക്കുമ്പോ..ആതു ഉണ്ട് മൂക്കും പിടിച്ചു റൂമിന്റെ മൂലയിൽ ആതുനേ നോക്കി ഇരിക്കുന്നു…ആരു ഉറക്കത്തിൽ കയ്യും കാലും വീശി കളിക്കുന്നു… ലക്ഷ്മിഅമ്മ അടുത്ത് കിടന്ന ജഗിൽ ഉള്ള വെള്ളം എടുത്ത് ഒറ്റ ഒഴിക്കൽ അവളെ തല വഴി…പെട്ടന്ന് ചാടി എണീറ്റ് knockout …ജയിച്ചേ….

ജയിച്ചേ… കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് അവക്ക് ബോധം വന്നേ… ഇവിടെ റിങ് …കപ്പ് എവിടെ… അവളെ തലയ്ക്കിട്ട് ജഗ് കൊണ്ട് ഒന്ന് കൊടുത്തിട്ട് ലക്ഷ്മി അമ്മ പറഞ്ഞു… കപ്പ് …കോപ്പ്… നിന്റെ ഇന്നത്തെ പ്രകടനത്തിന്റെ കപ്പ് അതാ ആ മൂലയിൽ ചുരുണ്ട് ഇരിക്കുന്നു…….എല്ലാത്തിനും ഇപ്പൊ ഇത് തന്നെയാ പണി ഉറക്കത്തിൽ കിടന്ന് നിലവിളിക്കുന്നെ ഇത്രേ കാലം പാമ്പ് എന്നും പറഞ്ഞായിനും അലാറം … ഇനി ഇപ്പൊ കപ്പ് എന്നും പറഞ്ഞു ഉണ്ടാവുമല്ലോ എന്റെ ദേവിയെ…. എന്നും പിറുപിറുത്തു അടുക്കളയിലേക്ക് പോയി… ആരു റൂമിന്റെ മൂലയിൽ നോക്കുമ്പോ ആതു ഉണ്ട് മുഖവും പൊത്തി ഇരിക്കുന്നു അവളെ അടുത്ത് പോയി ഇരുന്നു ചോദിച്ചു… എന്താ ആതു പറ്റിയെ…

ആതു തല ഉയർത്തി ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് ഒറ്റ ഇടി കൊടുത്തു മൂക്കിന് ഇട്ട്…ആരു എല്ലാവിധ നക്ഷത്രത്തിന്റെയും കണകേടുപ്പും കഴിഞ്ഞു തിരിച്ചു വരുപോയേക്കും അവക്ക് സംഭവിച്ചതിനെ കുറിച്ച് ധാരണ ഒക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും… അങ്ങനെ അഞ്ചു അപ്പു ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് ഇറങ്ങി… ദേവു അപ്പൊ അങ്ങോട്ട് വന്ന് ചോദിച്ചു എങ്ങോട്ടാ… ഞങ്ങൾ ഒന്ന് ഹോസ്പിറ്റൽ പോയി വരട്ടെ…അവളെ ആ ദീപ്തിയെ ഒന്ന് കാണണം… എന്നാ ഞാനും വരട്ടെ ഏട്ടാ… വേണ്ട നീ വരേണ്ട… നിനക്ക് പിന്നെ ഒരിക്കൽ പോവാം… അത് കേട്ട് ദേവു ചുണ്ടക്കോ കൊട്ടി ..കള്ള ദേഷ്യം കാണിച്ചു അകത്തേക്ക് പോയി… അത് നന്നായി മോനെ … ആ കുട്ടിയെ പോയി കണ്ട് അതിന് വേണ്ടത് എന്തായാലും ചെയ്ത് കൊടുക്കണം…. ശരി മുത്തശ്ശ….

ഹോസ്പിറ്റലിൽ സോറി ദീപ്തി…. അത് സാരമില്ല അഞ്ചു ബോക്സിങ് ഒക്കെ ആവുമ്പോ ഇത് സാധാരണ അല്ലെ…ഞാൻ അല്ലങ്കിൽ നീ കിടക്കും നമ്മളിൽ ഒരാൾ ഇത് പോലെ ആവും… നിനക്ക് എന്നോട് ദേഷ്യം ഉണ്ടോ…ഇനി സത്യമായിട്ടും നിന്നോട് തല്ല് കൂടാൻ വരില്ല…ഇതും പറഞ്ഞു അഞ്ചു കരയാൻ തുടങ്ങി…. അയ്യേ വല്യ ബോക്സിങ് ചാമ്പ്യൻ ഒക്കെ ആയിട്ട് ഇത്രയേ ഉള്ളു…നീ തല്ല് കൂടാൻ ഇല്ലേ എന്ത് രസമാണ് പിന്നെ കോളേജിൽ ഉള്ളത്…നീ കരയല്ലേ… നീ പറഞ്ഞേ പോലെ വിനു ഏട്ടന്റെ അടുത്ത് ബെഡ് കിട്ടിയില്ല… സോറി… ഡീ പെണ്ണേ ഇനി കൊറി കൊണ്ട് വന്ന ചവിട്ട് അങ്ങു തരും…

എന്നാലും നിനക്ക് എന്തു ശക്തിയ ആകെ നീ എന്നെ 4 ഒ 5 ഒ ഇടിയെ ഇടിച്ചുള്ളൂ എന്റെ ബോധം പോയി…. അത് എന്റെ ഏട്ടൻ ആണ് ചെറുപ്പത്തിലെ ട്രെയിൻ ചെയ്യുന്നേ…ചിരിച്ചും കൊണ്ട് അഞ്ചു ഇനി നമ്മൾ ഫ്രണ്ട്‌സ് ഒക്കെ… ഒക്കെ ഫ്രണ്ട്‌സ് എന്നും പറഞ്ഞു കെട്ടി പിടിച്ചു …അല്ല അഞ്ചു അപ്പൊ നിന്റെ ഏട്ടൻ boxer ആണോ… Boxer ഒക്കെ ആണ്… നാഷണൽ ബോക്സിങ് ക്യാമ്പിൽ വച്ച് എന്തോ പ്രശ്നം ഉണ്ടായി … അക്കാഡമി ആയി എന്തൊക്കെയോ അതേ തുടർന്ന് ഇഷ്യൂ ഒക്കെ ആയി..അവിടുന്ന് ഇട്ടിട്ടു പൊന്നു…പിന്നെ റിങ് ഇൽ കയറിയിട്ടില്ല…ഏട്ടൻ പോന്നപ്പോ കൂടെ രഞ്ജി ഏട്ടനും കൂടെ പോന്നു…

അതാരാ രഞ്ജി ഏട്ടൻ… അത്…രഞ്ജി ഏട്ടൻ….എന്റെ… എന്റെ…. ഉം… പോരട്ടെ … നിന്റെ… ഛീ പൊടി…. ആഹാ അപ്പൊ നിന്റെ രഞ്ജി ഏട്ടൻ ആണ് എന്റെ വിനു ഏട്ടനെ ഈ പരുവത്തിൽ ആക്കിയത് ലെ…. നിനക്ക് ഞങ്ങളോട് ദേഷ്യം ഉണ്ടോ… ദേഷ്യം ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ദേഷ്യം ഉണ്ടായിനും ഇപ്പൊ ഇല്ല… ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഫ്രണ്ട്‌സ് അല്ലെ..ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ടിനും നല്ല തല്ല്ന്റെ കുറവ് ഉണ്ടായിനും അത് കിട്ടിയപ്പോ ഞാൻ നന്നായി ..വിനു ഏട്ടനും നന്നാവും അമ്മാതിരി കിട്ടൽ അല്ലെ. ഇപ്പൊ പക്ഷെ നല്ല അസൂയ ഉണ്ട്… അത് എന്തിന്….🤔🤔

നിന്നെ സ്നേഹിക്കാൻ ചുറ്റിനും എത്ര പേരാണ്…എനിക്ക്… എനിക്ക്.. അപ്പോഴാണ് അപ്പു അങ്ങോട്ട് വന്നേ… ഞാൻ ഒന്ന് ഡോക്ടർ അടുത്ത് പോയത് ആണ്… മോക്ക് ഇപ്പൊ എങ്ങനെ ഉണ്ട്…. കുഴപ്പം ഇല്ല ഏട്ടാ…. അയ്യോ… ഞാൻ … ഏട്ടാ ന് വിളിച്ചോട്ടെ… അതിനെന്താ… മോള് വിളിച്ചോ….മോളെ വീട്ടിന് ആരും വന്നില്ലേ… ദീപ്തി തല തായ്‌തി… വിനു ന്റെ അച്ഛനും അമ്മയും ഉണ്ടായിനും…എനിക്ക് അമ്മ ഇല്ല…അച്ഛൻ ബിസിനസ്സ് ന്റെ പിന്നാലെ ആണ്….. അഞ്ചു വേഗം വിഷയം മാറ്റാൻ …

പിന്നെ ഏട്ടന്റെ എൻഗേജ്‌മെന്റ് ആണ് 25 നു നീ വരണം…23 നെ എത്തണം നമുക്ക് കുറച്ചു പരിപാടി ഉണ്ട്…അപ്പോയേകും വേഗം ഉഷാറാവ്… അപ്പൊ ശരി .. ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങാട്ടെ…ഡോക്ടർ ഇപ്പൊ ഫ്രീ ആയി കാണും…ഇവളെ ഒന്ന് കാണിക്കണം.. ശരി ഏട്ടാ…പിന്നെ ഏട്ടാ ഇനി എന്നെ ട്രെയിൻ ചെയ്യണം ട്ടോ ബോക്സിങ്… ആദ്യം നീ എണീറ്റ് നടക്കു കൊച്ചേ…എന്നിട്ട് നമുക്ക് ആലോചിക്കാം….അതും പറഞ്ഞു അവർ പുറത്തേക്ക് പോയി…. തുടരും

ദേവാഗ്നി: ഭാഗം 17