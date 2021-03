ഹാർട്ട് ബീറ്റ്…: ഭാഗം 10

Share with your friends















എഴുത്തുകാരി: പ്രാണാ അഗ്നി

അധർവ് എന്താ റൂഫ് ടോപ്പിൽ വെച്ച് പറയാന്‍ ഉണ്ടെന്നു പറഞ്ഞത്😍😍” അധർവ് അവളെ നോക്കി ഒന്ന് പുഞ്ചിരിച്ചുകൊണ്ട് തിരിഞ്ഞു നടന്നു 😉😉😁😁 ” ഹോയ്…… ഡോക്ടര്‍ സാർ …. ഒന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോ………😍😍😍 ” ഒന്നും പറയാതെ നടന്നു നീങ്ങുന്ന അവനെ നോക്കി അവൾ ഇരുന്നു . “ഇനി ഇവിടെ ഇരുന്നിട്ട് എന്താ കാര്യം ആര് കാണാൻ ആര് കേൾക്കാൻ🤷‍♀️ .ഇരുന്നു വേര് ഇറങ്ങാതെ അങ്ങട്ട് നടക്കു കുട്ടിയേ ….”എന്നും പറഞ്ഞു അവൾ അധർവിന്റെ റൂം ലക്ഷ്യം ആക്കി നടന്നു . “ആരവ ….ഇനി ഈ രാത്രി നക്ഷയെ വീട്ടിലേക്കു കൊണ്ടുപോകേണ്ട .അവൾ ഇവിടെ റസ്റ്റ് എടുക്കട്ടേ ” “ഉം …ഞാൻ പോയി കഴിക്കാൻ വലതും വാങ്ങിയിട്ടു വരാം ” “ഓക്കേ ……

ഞങ്ങൾ റൂമിൽ കാണും അങ്ങോട്ടേക്ക് വന്നാൽ മതി .പിന്നെ ആദി നീ പോയി നക്ഷയുടെ ലോക്കറിൽ നിന്ന് അവൾക്കു മാറാൻ ഉള്ള ഡ്രസ്സ് എടുത്തിട്ട് വാ …..” “ഉം …” “നക്ഷ ……..” അവളെ വിളിച്ചു കൊണ്ട് റൂമിൽ കയറി അധർവിന് അവളെ അവിടെ കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ലാ .വാഷ്‌റൂമിൽ നിന്നു വെള്ളം വീഴുന്ന ശബ്ദം കേട്ടപ്പോൾ മനസ്സിൽ ആയി അവൾ ഫ്രഷ് ആവുകയാണ് എന്ന് . ഏറെ നേരം കഴിഞ്ഞിട്ട് അവൾ ഇറങ്ങി വരാതെ ആയപ്പോൾ അവൻ അങ്ങോട്ടേക്ക് നടന്നു “നക്ഷ …….” ഡോറിൽ മുട്ടിയപ്പോൾ തന്നെ അത് തുറന്നു വന്നു .തന്റെ മുൻപിലെ കാഴ്ച കണ്ടു അവന്റെ മനസ്സ് നുറുങ്ങുന്നത് പോലെ തോന്നി അവനു . “നാച്ചൂട്ടി ……മോളേ …..നീ എന്താണ് ഈ കാണിക്കുന്നത് ”

“അധർവ് …….എന്റെ ദേഹത്ത് എല്ലാം പുഴുക്കൾ ഇഴയുന്നതു പോലെ .എത്ര കഴികിയിട്ടു പോണില്ല …….”അവളുടെ കണ്ണിൽ നിന്നും കണ്ണുനീർ ഒഴുകി വെള്ളത്തിന്റെ ചൂടിൽ ദേഹം എല്ലാം ചുവന്നു കണ്ണുകൾ കരഞ്ഞു കലങ്ങി .താൻ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത ഭാവത്തിൽ നിക്കുന്ന നക്ഷ അവന്റെ മനസിലെ നോവ് കുട്ടി. “നെച്ചൂട്ടി ……എടാ ……കണ്ണേട്ടനെ നോക്ക് …….എല്ലാം കഴിഞ്ഞ കാര്യം അല്ലേ ……ഇനി അതിനെ പറ്റി ഓർക്കണ്ട “അവളുടെ കുഞ്ഞു മുഖം കൈകമ്പിളിൽ എടുത്തു അവൻ പറഞ്ഞു “കണ്ണേട്ടാ …….അവൻ ഇവിടെ ……..”അവളുടെ കഴുത്തിൽ കരിനീലിച്ചു കിടക്കുന്ന ഓരോ പാടുകൾ കാണുബോളും സഞ്ജുനെ ചുട്ടു എരിക്കാനുള്ള ദേശ്യം അവന്റെ കണ്ണിൽ നിറഞ്ഞു നിന്നു .

“നെച്ചു ……ഈ അധർവൻ അഗ്നിവർദ് ജീവിച്ചു ഇരിക്കുബോൾ ആരും നിന്നെ ഒന്നും ചെയ്യില്ല …….”അവൻ അവളിലേക്ക്‌ ചേർന്നു നിന്നു തന്നിലേക്ക് അവളെ അടുപ്പിച്ചു . “തൊട്ടു പോവരുത് എന്നെ 😠😠😠……..”അവനെ അവൾ തള്ളി നീക്കി . പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഭാവം മാറിയ അവളെ കണ്ടപ്പോൾ തെല്ലു ഒന്ന് അവൻ പരിഭ്രമിച്ചു . “നെച്ചു😢😢 ……..” “എന്റെ ദേഹത്ത് മുഴുവൻ അഴുക്കു ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഇല്ലേ 😡😡😡……..” “ഇല്ലടാ ….ഒന്നും ഇല്ലടാ ……”അവളുടെ അവസ്ഥ കണ്ടു അവന്റെ കണ്ണിൽ നിന്ന് കാണ്ണുനീർ ഒഴുകി “ഉണ്ട് …..ഉണ്ട് …..ഇവിടെ എല്ലാം ഉണ്ട് ….”ശക്തിയോടെ ദേഹം എല്ലാം തടവി അതിൽ നിന്നും ചോര പൊടിക്കുവാൻ തുടങ്ങി . “നെച്ചു ……ആവശ്യം ഇല്ലാത്തതു പറയണ്ട നിർത്തിക്കോ …ഒന്നും ഇല്ലാന്ന് പറഞ്ഞു ഇല്ലേ ……”

“തൊട്ടു പോവരുത് എന്നെ ഞാൻ ചീത്ത ആണ് ” കരണം പുകച്ചു ഉള്ള ഒരു അടി ആണ് അതിനു ഉള്ള മറുപടിയായി അവൻ നൽകിയത് . “മിണ്ടല്ല് എന്ന് നിന്നോട് പറഞ്ഞിരുന്നോ ഹേ .😠😠……” ക്ബോര്ഡിൽ നിന്ന് ഒരു ടവൽ എടുത്തു അവളെ പുതപ്പിച്ചു . റൂമിലോട്ടു കയറി വരുന്ന ആദിലും ആരവും കാണുന്നത് ടൗവലും പുതച്ചു നനഞ്ഞു കുതിർന് അധർവിനോട് ചേർന്ന വരുന്ന നക്ഷയെ ആണ് . അവൾ ഇടക്ക് എന്തോ പിറുപിറുക്കുന്നും ഉണ്ട് “അധർവ് നെച്ചു😢😢 …..” “ആദി ……നീ പോയി മരിയ സിസ്റ്ററിനെ വിളിച്ചിട്ടു വാ നക്ഷയുടെ ഡ്രസ് മാറ്റണം ……” “ഉം ” “എന്താ അധർവ് ..എന്താ നക്ഷക് പറ്റിയത് 😢😢” “ഏയ് …ടെൻസ്ഡ് ആവാൻ ഒന്നും ഇല്ലാ ആരവ് .പെട്ടെന്ന് ഉള്ള ഷോക്കിൽ …..ഒന്ന് ഉറങ്ങി എഴുനേൽക്കുബോൾ ഓക്കേ ആവും .തത്കാലം കുറച്ചു ദിവസത്തേക്കു അവളെ തനിച്ചു ആകേണ്ട ”

“ഉം …….എന്റെ കുട്ടി ….അവനെ ഞാൻ വെറുതെ വിടില്ല 😠😠” രാവിലെ കണ്ണ് തുറന്ന നക്ഷ കാണുന്നത് തന്റെ ബെഡിന്റെ പല ഭാഗത്തു തലയും ചായ്ച്ചു കിടന്നു ഉറങ്ങുന്ന അരവിനേയും അധർവിനേയും ആദിയെയും ആണ് 😍😍😍. പെട്ടന്നു അത് കണ്ടപ്പോൾ അവളുടെ കണ്ണ് നിറഞ്ഞു😍😍😍 . “ഓഹ് …..തല്ലിപൊളിസ് …….നേരം വെളിതു വേഗം എരുനേറ്റേ😉😉😉 …..കൂയ് ……” “കെടന്നു അലറാതടി കുട്ടി പിശാശ്ശെ😡😡 ……” “ഈ 😬😬😬……..” “അവൾക്കു എന്താ ഇക്കാക്ക സുഖിച്ചു കിടന്നു ഉറങ്ങിയിട്ടു എഴുന്നേറ്റത് അല്ലേ കെടന്നു കറാമല്ലോ 😩😩……ഇവിടെ ഇരുന്നു മനുഷ്യന്റെ നടു പൊളിഞ്ഞു😖😖😖 ……” “നീ പോടാ ……മാങ്ങാതലായ .🤪🤪…..” “മാങ്ങാ തലയൻ അന്റെ കെട്ടിയോൻ 😵😵…..പോടി കുട്ടി ശേയ്താനെ …….”

“അയ്യോ …… ദൈവത്തെ ഓർത്തു രണ്ടും ഒന്ന് നിർത്തുമോ🥶🥶🥶 …വെറും വയറ്റിൽ ഇതു ഒന്നും താങ്ങില്ല😰😰😰 ….” “ഞാൻ പോയി കോഫി വാങ്ങിയിട്ട് വരാം😁😁 …….” “ഞാനും വരാം അധർവ് ” “ഉം …” “പിന്നെ ഏട്ടാ ബ്രെഷ് പേസ്റ്റും വാങ്ങിക്കണേ കിട്ടും ആണെങ്കിൽ മതി നിർബന്ധം ഇല്ലാ😉😉😉 …….” “അയ്യോ …….ഞങ്ങൾക്ക് നിർബന്ധം ഉണ്ട് എന്റെ പൊന്നു മോളേ 😏😏😏….താങ്ങൂലാ🙄🙄 …..” “എടാ …..അളിയാ ട്രെയിന് ആണ് നീ തല വെച്ച് കൊടുക്കാൻ നിക്കുന്നത് ഒന്നും കൂടി ആലോചിച്ചിട്ട് മതി കേട്ടോ😉😉🤪🤪 ……” “അത് ഞാൻ അങ്ങ് സഹിച്ചു😜😜 ……പൊന്നാര അളിയൻ വന്നാട്ടെ 😉😉” “വല്ലോം പറഞ്ഞോ രണ്ടും🤔🤔 ” “അയ്യോ ….ഞങ്ങൾ കുറച്ചു നാട്ടു വാർമാനം ഒക്കെ പറയുവാരുന്നു🤗🤗🤗 ”

“ഉം എങ്കിൽ കൊള്ളാം😏😏 …രണ്ടും നിന്ന് കൊഞ്ചാതെ പെട്ടെന്ന് പോയി കഴിക്കാൻ വാങ്ങിയുട്ടു വാ ……എനിക്കും ആദിക്കും വിശന്നാൽ ബുദ്ധി വർക്ക് ചെയ്യില്ല😬😬😬 ” “എടാ അധർവ് ഇതുങ്ങൾ നോക്കുന്ന പേറഷ്യന്റ്സ് ഒക്കെ ജീവനോടെ ഉണ്ടോ🤔🤔🤔 ……” “ഹാ .😂😂…ഹ ” “ആയ്യോ…. ദാരിദ്ര്യം😏😏😏… നിന്ന് കിളിക്കാതെ രണ്ടും സ്ഥലം വിട്ടേ 🤨🤨…..” “ആരവ് ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ ” “നീ ധൈര്യവും ആയിട്ടു ചോദിക്കു ” “നിക്ഷയെ എനിക്ക് തന്നേക്കുമോ😍😍 …..എന്റെ പ്രാണനെ പോലെ ഞാൻ സ്നേഹിച്ചോളാം💓💓 ” “ഹാ .🤣🤣🤣…ഹാ …..” “നീ എന്താ ചിരിക്കുന്നത് 🤨🤨” “ഒരാൾ അടിച്ചും തല്ലി വീഴുപോൾ നമുക്ക് ചിരി അല്ലേ ആദ്യം വരുക അതാ🤣🤣🤣 ” “എടാ കോപ്പേ😡😡 …തമാശ കളഞ്ഞേ ….” “എടാ …..നീ ആദ്യം നക്ഷയോടു സംസാരിക്കു .അവൾക്കു സമ്മതം ആണെങ്കിൽ നിന്നെ ഞാൻ എന്റെ അളിയൻ അക്കമടാ😁😁…. ” “അവൾ സമ്മതിക്കുമോ🤔🤔 ……”

“ഡൗട് ആണ് …..ഒരു അഡ്ഡാർ പണി കിട്ടിയ സ്ഥിതിക്ക് കുറച്ചു പാട് പെടേണ്ടി വരും😒😒😒 ” “നിനക്കു എങ്ങനെ അറിയാം സഞ്ജുന്റെ കാര്യം ” “അവൻ അവളുടെ പുറകെ നടക്കുന്നത് അറിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ അവനെ കുറിച്ച് അനേഷിച്ചരുന്നു .അത്ര നല്ല റിപ്പോർട്ട് അല്ല കിട്ടിയത് .അവനെ ഒന്ന് പെരുമാറാൻ ഇറങ്ങിയപ്പോൾ തന്നെ അവനെ കുറിച്ച് അവളും അറിഞ്ഞിരുന്നു .അവള് പിന്നെ അവനോടു അത്ര സീരിയസ് റിലേഷൻ ആണ് എന്നും തോന്നി ഇല്ലാ . പുറകേ നടന്നു ഇഷ്ട്ടം ആണ് എന്ന് പറയുന്നവനോട് തോന്നുന്ന ഒരു attraction അത്രേ ഉണ്ടാരുന്നുള്ളു .” “ഉം ……” “നിന്നെ വിഷമിപ്പിക്കാൻ പറഞ്ഞത് അല്ല .നക്ഷ നീ വിചാരിക്കുന്നത് പോലെ അല്ല .അവളെ നീ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കു ” “ഉം …” “നീ അവിടേക്കാ നെച്ചൂ ഒരുങ്ങി കെട്ടി ……” ” ഡ്യൂട്ടിക്ക് അല്ലാതെ എങ്ങോട്ടാ… .

ഞാൻ പോകുവാ നീ വരുന്ന് ഇല്ലേ ആദി…….” “നീ എങ്കിൽ വിട്ടോ ഞാൻ റെഡി ആയി വന്നോളാം ” “ഉം ….” “ആരാ ……മരിയേച്ചി അവിടെ കിടന്നു ബഹളം വെക്കുന്നത് ” “ഒന്നും പറയണ്ട മോളെ .രാവിലെ വന്നത് ആണ് രണ്ടു ദിവസം മുൻപ് എവിടേയോ വീണു ഇപ്പോൾ ദേഹം വേദനയും ജലദോഷവും ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞു 😒😒” “എന്നിട്ടു ആരും ഇതുവരെ അയാളെ നോക്കി ഇല്ലേ🙄🙄🙄 …..” “ദിയ ഡോക്ടർ ഇതുവരെ എത്തിയിട്ട് ഇല്ലാ😢😢 ….ബാക്കി ഡോക്ടർസ് എല്ലാം തിരക്കിൽ ആണ്😊😊 ” “ഉം …ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം😊😊 ” “എന്താ സാർ .എന്താ പറ്റിയത്😊😊😊 ” “എത്ര നേരം ആയി ഞാൻ വന്നിട്ടു എന്ന് അറിയുമോ😡😡 …..പൈസ എണ്ണി വാങ്ങിക്കുന്നത് അല്ലേ നിങ്ങൾക്കു ഒക്കെ ഉത്തരവാദിത്തം ഉണ്ടോ😡😡😡 ‘ “സർ .എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞിരുനെങ്കിൽ ഞാൻ നോക്കാമായിരുന്നു😥😥😥 ”

“തലവേദനയും ജലദോഷവും ദേഹം വേദനയും കരിഞ്ഞ ദിവസം തൊടിയിൽ ഒന്ന് വീണു .” “തല അടിച്ചു ആണോ വീണത്” “ഉം അതേ… പക്ഷേ മുറിഞ്ഞിട്ട് ഒന്നും ഇല്ലാ” ” കുറച്ചു ടെസ്റ്റുകൾ ചെയ്യണം .റിപ്പോർട്ട് വന്നിട്ടു നമുക്ക് നോകാം😊😊 ” “ആവശ്യം ഇല്ലാതെ ടെസ്റ്റ് ഒക്കെ ചെയ്തു പൈസ വാങ്ങിക്കാൻ അല്ലേ😡😡 ..എനിക്ക് രണ്ടു ഗുളിക എഴുതി തന്നാല്‍ മതി 😒😒 “ഇയാളെ ഇന്ന് ഞാൻ😡😡😡 ……. സർ കുറച്ചു വെയിറ്റ് ചെയ്യൂ ടെസ്റ്റ് റിസൾട്ട് വരട്ടെ എന്നിട്ടു നമുക്ക് നോകാം😊😊 ” “അതിന്റെ ആവശ്യം ഒന്നും ഇല്ലാ😏😏😏 ” “ഇത്രക്ക് ഒക്കെ അറിയാം എങ്കിൽ എന്തിനാണാവോ ഇങ്ങോട്ടു എഴുനുള്ളിയത്😏😏 .മരിയാതിക്കു അടങ്ങി കെടന്നോണം ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇന്ജെഷൻ തന്നു അവിടെ കിടത്തും പറഞ്ഞേക്കാം😡😡😡 ” “അയ്യോ മോളെ ഞാൻ ചുമ്മാ പറഞ്ഞത് അല്ലേ😇😇

മോൾ ഏതു ടെസ്റ്റ് വേണേലും എടുത്തോ 🥶🥶🥶” “ഉം ……” “മോളേ 😁😁…….” “എന്താ😏😏 ……” “ആ ടിഷ്യു ഒന്ന് എടുത്തു തരുമോ 🤗🤗” “ഉം …..ഇവിടെ അടങ്ങി കിടന്നോണം ഞാൻ ഇപ്പോൾ വരാം😡😡 .വല്ല ബഹളവും വെച്ചെന്ന് എങ്ങാണം ഞാൻ അറിഞ്ഞാൽ😡😡😡 …….” ” 🤐🤐 ” “ഡോക്ടർ ഇപ്പോൾ വന്ന പെഷ്യറ്റീന്റെ c .t scan റിപ്പോർട്ട് ആണ് ” “ഉം …….ഈശ്വരാ ……അയാൾ എന്തിയെ ” “E. R ഉണ്ട് ” “ഉം ….കാൾ ആദി ഇമീഡിയ്‌റ്റിലി ” “മരിയേച്ചി ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന അയാൾ എന്തിയെ ” “വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ട് കേൾക്കാതെ റിപ്പോർട്ട് പിന്നെ വന്നു വാങ്ങിക്കോളാം എന്ന് പറഞ്ഞു പോയി ” “ഓഹ് ഗോഡ് …നിങ്ങൾ ഒക്കെ എന്തിനാ ഇങ്ങോട്ടു വരുന്നത് .ഒരു പെഷ്യറ്റീനെ നോക്കാൻ കഴിയില്ലെങ്കിൽ . രജിസ്റ്റർ നോക്കി അയാളെ പെട്ടന്ന് വിളിക്കു ഫാസ്റ്റ് ” “ആരെങ്കിലും ഒന്ന് പെട്ടന്ന് ഓടി വാ എന്റെ കടയുടെ മുൻപിൽ ഒരാൾ കുഴഞ്ഞു വീണു ” “എവിടാ ……” “എന്റെ ഒപ്പം വാ …..”

“എന്താ നിക്ഷ ” “ആദി പറയാം പെട്ടെന്നു എന്റെ ഒപ്പം വാ ” “ആദി he is not breating .no pupil reflex .he need the intubilation ഇമെയ്‌റ്റിലി .ഗോ ആൻഡ് ഗെറ്റ് ദി തിങ്ങ്സ് ഫാസ്റ്റ് ” “ഉം …..” “bring the drill also ” “what ” “മനസ്സിൽ ആയില്ലേ drill. വേഗം പോ ആദി വേഗം ……” തിറുതിയിൽ മെഡിസിൻസ് ആയിട്ടു ഓടിയ ആദി ആരുമായോ കുട്ടി ഇടിച്ചു . “എന്താ ഡോക്ടർ ആദിൽ തനിക്കു കണ്ണ് കണ്ടുടെ ” “സോറി ഡോക്ടർ പെട്ടന്ന് കണ്ടില്ലാ ” “താൻ എവിടേക്ക് ആണ് ഇതു എല്ലാം ആയിട്ടു ” “ജോസഫ് സർ ഇപ്പോൾ സംസാരിക്കാൻ സമയം ഇല്ലാ its an emergency “ഓടുന്നതിന്റെ ഇടയില്‍ ആദി പറഞ്ഞു ആദി ഓടിന്നത്തിന്റെ പുറകേ ജോസഫ് ഡോക്ടറും പിന്തുടർന്നു . “എന്താ നക്ഷ ഈ കാണിക്കുന്നത് ” “ഡോക്ടർ സംസാരിച്ചു നിൽക്കാൻ സമയം ഇല്ലാ ,he need intubilation .he cant breath his pupple is week ”

“അതിനു പേഷ്യന്റിനെ റോഡിൽ കിടത്തി ആണോ ട്രീറ്റ് ചെയുന്നത് .ടേക്ക് ഹിം ടു ദി ഹോസ്പിറ്റൽ ” “ജോസഫ് സാർ നമുക്ക് അതിനു ഉള്ള ടൈം ഇല്ലാ .രണ്ടു ദിവസം മുൻപ് അയാൾ വീണിരുന്നു അതിൽ അയാളുടെ scull fractured ആണ് .the discharge coming is not mucus it was spinal fluid and in the c.t there is air bubbles in the scull .if we dont drop the pressure he will die ” “അതിനു താൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് ” “am going to drill his scull ” “what …..തനിക്കു എന്താ വട്ടു ഉണ്ടോ ഈ ഓപ്പൺ സ്‌പേസ് വെച്ച് അയാളുടെ ഹെഡ് ഓപ്പൺ ആക്കാൻ പോവുകയാണോ .ഞാൻ സമ്മദിക്കില്ല ” “ഒരാളുടെ ജീവന്‍ രക്ഷിക്കാന്‍ എനിക്ക് ആരുടെയും സമ്മതം വേണ്ടാ ആദി scalpel ” “ആദിൽ നോ …” “ആദി ഇയാൾ ഇപ്പോൾ മരിക്കും ‘

“സോറി സർ ” “നക്ഷ സ്റ്റോപ്പ് ” “ഡോക്ടർ പ്ളീസ് .its my responsibility എന്ത് വന്നാലും ഞാന്‍ നോക്കികോളാം” “ആദി drill ” “നക്ഷ is it the correct spot ” “its 3 centimeter off the mid -line structure where there is the air mass ” അവൾ വളരെ സൂക്ഷ്മതയോടെ ഡ്രിൽ കൊണ്ട് അയാളുടെ തലയിൽ മുറിവ് ഉണ്ടാക്കി .അതിൽ നിന്ന് എയർ ബബ്ബിൾസിന്റെ ഒപ്പം ബ്ലഡ് പുറത്തേക്കു ചീറ്റി. അവൾ ചെയ്യുന്ന ഓരോ പ്രവർത്തിയും അവിടെ കൂടി നിന്നവർ അത്ഭുതത്തോടെ നോക്കി നിന്നു . “we did it ആദി .his pulse rate is normal . ആദി വേഗം അയാളെ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഉള്ളത് നോക്ക് ഫാസ്റ്റ് ……” വേഗം തന്നെ അയാളെ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തു . “ഷിഫ്റ്റ് ഹിം ടു ഓപ്പറേഷൻ ടീയറ്റർ.നക്ഷ അസ്സിസ്റ്റ് മീ ” “സോറി ജോസഫ് സർ .ഞാൻ അല്ലാലോ താങ്കളുടെ അസിസ്റ്റന്റ് ദിയ അല്ലേ . പറഞ്ഞു തീർന്നു ഇല്ലാ ദേ ആള് എത്തിയല്ലോ …..” “എന്നെ ആര് അസ്സിസ്റ് ചെയ്യണം എന്ന് താൻ ആണോ തീരുമാനിക്കുന്നത് .

റോഡിൽ ഇട്ടു ഒരാളുടെ തല ഓപ്പൺ ആക്കിയിട്ടു ഇപ്പോൾ കയ്യ് ഒഴിയുക ആണോ .താൻ ജോയിൻ ചെയ്തു ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യില്ല ” “excuse me .ആരോട് ചോദിച്ചിട്ടു ആണ് എന്നോട് ഇപ്പോൾ ഓപ്പറേഷന് റെഡി ആയി വരാൻ പറഞ്ഞത് .എല്ലാ കാര്യവും നീ തന്നെ തിരിമാനിക്കുക ആണോ നക്ഷ .നീ ആരാണ് എന്നാണ് നിന്റെ വിചാരം ” “ദിയ …പ്ളീസ് സ്റ്റോപ്പ് ഇറ്റ് . നക്ഷ ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഞാൻ ഈ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യില്ല എന്ന് .നിനക്ക് എന്താണ് എന്ന് വെച്ചാൽ തീരുമാനികാം …..”…തുടരും….

ഹാർട്ട് ബീറ്റ്…: ഭാഗം 9