🔥അസുരാധിപതി 🔥 : ഭാഗം 36

Share with your friends















എഴുത്തുകാരി: സ്മൃതി ബിജുകുമാർ

“”സൂര്യ…. “”കോൾ എടുത്ത വശം അവൻ വിളിച്ചു.. ………. “”എല്ലാം സെറ്റ് ആല്ലെടാ… ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വരുവാ….. “”അതും പറഞ്ഞൂ അവൻ കോൾ കട്ട്‌ ചെയ്ത് കാർ എടുത്തു.. വേദയുടെ കാർ വന്നു നിന്നത് സൂര്യയുടെ വീട്ടിലാണ്…. അവന്റെ കാറിന്റെ ശബ്ദം കേട്ടതും സൂര്യയുടെ ഭാര്യ ഗായത്രി പുറത്തേക്ക് വന്നു… “”ആ ഏട്ടാ…. വാ….. “”അവൾ അവനെ വീട്ടിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചു.. “”അവൻ എവിടെയാ ഗായു..”” “”മോൾടെ ഒപ്പം ഉണ്ട്…. അവൾ ഉറങ്ങുവാ ..ഞാൻ വിളിക്കാം..”” “”ഏയ്‌ ഞാൻ തന്നെ വിളിച്ചോളാം.. “”അവൻ മുകളിൽക്ക് പോയി …”” “”ഡാ….. “”റൂമിന്റെ വാതിലിന്റെ അടുത്ത് എത്തിയതും വേദ അകത്തേക്ക് നോക്കി വിളിച്ചു.. “”എന്താടാ…? “”സൂര്യ തിരിഞ്ഞു നോക്കി ചോദിച്ചു.. “”നിന്നോട് ഞാൻ എന്താ പറഞ്ഞിരുന്നത്..”” “”എല്ലാം സെറ്റ് ആണെടാ…

ഞാൻ ഒക്കെ റെഡി ആക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.. നീ ഇങ്ങനെ കെടന്ന് ടെൻഷൻ ആവല്ലേ….”” “”ടെൻഷൻ…..അതും എനിക്കോ……. “”വേദ നിന്ന് പരുങ്ങി… “”ആ നിനക്ക് തന്നെ….🤭 എന്താ മോനെ….. നിനക്ക് ഒരു വെപ്പ്രാളം ഒക്കെ….”” “”ഏയ്‌ എനിക്ക് ഒന്നും ഇല്ല….”” “”മ്മ്… മ്മ്… മനസിലായി മോനെ നന്ദു…””. എന്ന് പറഞ്ഞു സൂര്യ ചിരിക്കാൻ തുടങ്ങി.. “”എന്തിനാടാ തെണ്ടി ചിരിക്കൂന്നേ….””😬 “”പിന്നെ നിന്റെ ഭാവം കണ്ടാൽ ആരാടാ ചിരിക്കാത്തത്…. അവന്റെ ഒരു നാണം…. നിനക്ക് എത്ര ഗേൾ ഫ്രഡ്സ് ഉണ്ടായാടാ എന്നിട്ട് നീ ദേവൂന്റെ മുന്നിൽ മാത്രം അല്ലെ തോറ്റിട്ടുള്ളു…. അവൾ പുലി കുട്ടി ആണ് മോനെ… നിന്നെ അവൾ വരച്ച വരയിൽ നിർത്തിയില്ലെ… അന്നത്തെ ആ പബിലെ സംഭവത്തിന്‌ ശേഷം നീ ഒരു പെണ്ണിന്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല… അവൻ നിന്നെ പൂട്ടി അല്ലെ..🤭🤭

“” “”എടാ…. അവൾ എനിക്ക് സ്പെഷ്യൽ തന്നെ ആണ്…. എന്റെ ഹൃദയം അവൾക്കയാണോ തുടിക്കുന്നത് എന്ന് പോലും എനിക്ക് തോന്നാറുണ്ട്… ആ അതൊന്നും നിനക്ക് അറിയില്ല ….”””” “”ഇതാണ് പ്രണയം.. ഞാൻ നിന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അല്ലെ….. എന്നിട്ട് നീ ചെവി കൊണ്ടോ…?”” “”അതിന് അന്ന് എനിക്ക് അവളോട് പ്രണയം ആണെന്ന് അറിയണ്ടേ….”” “”പിന്നെ എങ്ങനെയാ ഏട്ടാ അത് മനസിലായത് ദേവൂന്നോട് ഏട്ടന് പ്രണയം ഉണ്ടെന്ന്….” ഗായു റൂമിൽ കയറി വന്നു കൊണ്ട് ചോദിച്ചു… “”അതൊക്കെ ഉണ്ട് മോളെ……..”” “”പറ ഏട്ടാ കേൾക്കട്ടെ…. “”അവൾ ബെഡിൽ. വന്നിരുന്നു.. “”അത് മോളെ….”” വേദ അവളുടെ കൂടെ ബെഡിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് അവളുടെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കി…. “”അവൾ കുറച്ചു നാൾ അബ്നോർമൽ ആയിരുന്നു.. അന്നൊക്കെ അവളുടെ ഭാവം കണ്ടാൽ ആർക്കും പേടി തോന്നും ..

പക്ഷെ എനിക്ക് അവളോട് അപ്പോൾ വാത്സല്യം ആണ് തോന്നിയത്… അവളെ ചേർത്ത് പിടിക്കാൻ ഹൃദയം വേമ്പുമായിരുന്നു…… അവൾ എന്റെ ആരോകെയോ ആണ്….. എനിക്ക് അവൾ ഇല്ലത്തെ പറ്റില്ലഡാ …”” “”ഹാ…. ഹാ… ഹാ…… ദി ഗ്രേറ്റ്‌ ഹരിവേദനാഥ്‌ വർമ്മക്ക് പ്രണയമോ…. ഇമ്പോസിബിൾ…… എന്തൊക്കെ ആയിരുന്നു പണ്ട്… എനിക്ക് പ്രണയം ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല…. പ്രണയ ഒക്കെ വെറുതെയാണ്….. അത് പോലെ എന്താ… എല്ലാവരും നിൻക്ക് വെറും കറിവേപ്പില ആണ്… ഉപയോഗം കഴിഞ്ഞാൽ വലിച്ചെറിയാൻ ആണ് പെണ്ണ്..എന്തൊക്കെ ആയിരുന്നു… എന്നിട്ട് അവനു പ്രേമം പോലും…”” “”ശവത്തിൽ കുത്താതെടാ തെണ്ടി…””😰

“ഓ ഞാൻ ഒന്നും പറയുന്നില്ല…..” “”അല്ല പ്ലാൻ ഒക്കെ എവിടെ വരെ ആയി.. “”ഗായു “”അതൊക്കെ നിന്റെ കെട്ടിയോനെ അറിയൂ….”” “”ആഹാ എന്നാ പോയി നോക്കാം നീ വാ….. “”സൂര്യ എഴുന്നേറ്റ് ഒരു ഷർട്ട് എടുത്തു ഇട്ടു ഇട്ടിരുന്ന t ഷർട്ട് അവിടെ ഉള്ള ഒരു കസേരയിൽ ഇട്ടു… “”നീ കുളിച്ചതാണോ 🧐..”” “”അതൊക്കെ എന്തിനാ മോനെ…. നമ്മൾ പെണ്ണ് കാണാൻ ഒന്നും അല്ലല്ലോ പോകുന്നത്…”” “”ഓ ഇങ്ങനെ ഒരു ജന്മം…. “”ഗായു തലയിൽ കൈ വച്ചു പറഞ്ഞു … അനുഭവിച്ചോ…. എന്നാ രീതിയിൽ വേദ അവളെ നോക്കി ചിരിച്ചു.. “”നിന്ന് കിണിക്കാതെ വാടാ…… “”സൂര്യ ദേഷ്യത്തോടെവേദയുടെ കാറിൽ കയറി… പിന്നെ അധികം വൈകാതെ വേദയും അവന്റെ കാറിൽ കയറി… 🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥

എന്നത്തേയും പോലെ തന്നെ ആയിരുന്നു ഇന്നും… എല്ലാരും കൂടി രാത്രി മുത്തശ്ശനോട് വർത്താനം പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ആണ് വേദ വീട്ടിലേക്ക് കയറി വന്നത്… “”ദേവ…. നമുക്ക് ഒന്ന് പുറത്തു പോകണം റൂമിലേക്ക് വാ….. “”മുത്തശ്ശന്റെ അടുത്ത് ഇരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്ന ദേവുവിനെ നോക്കി അവൻ പറഞ്ഞു കൊണ്ട് അവൻ മുകളിൽ കയറി പോയി… മുത്തശ്ശന്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കിയപ്പോൾ പോയി വരാൻ അദ്ദേഹം കണ്ണുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു.. അവൾ റൂമിലെക്ക് പോയതും വേദ അവളെ കാത്തിരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു…. “”നമുക്ക് ഒരിടം വരെ പോകണം… ദാ… ഈ ഡ്രസ്സ്‌ ഇട്ടാൽ മതി..””അതും പറഞ്ഞു അവൻ ഒരു കവറെടുത്തു ബെഡിൽവച്ചുകൊണ്ട് വാഷ് റൂമിൽ കയറി…. അവൻ പോയതും അവൾ ബെഡിൽ ഇരിക്കുന്ന കവർ എടുത്തു തുറന്നു നോക്കി… ഒരു ക്രീം കളർ സിമ്പിൾ നെറ്റ് സാരി ആയിരുന്നു അത്…

അധികം വർക്ക്‌ ഒന്നും ഇല്ല…. ബ്ലാക്ക് ബോർഡർ ആയിരുന്നു അതിന്… ആ സാരിക്ക് മാച്ച് ആയി ബ്ലാക്ക് കളർ ബോട്ട് നെക്ക് ഫുൾ സ്ലീവ് ബ്ലൗസ് കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു… അവൾക്ക് അത് കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ ഇഷ്ടം ആയി… അവൾ ആ സാരിയെ നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് പിടിച്ചു… തന്റെ പ്രിയതമന്റെ ആദ്യ സമ്മാനം……. അവൾ അതും എടുത്തുകൊണ്ടു നേരെ ദിയയുടെ റൂമിലേക്ക് പോയി.. ബാത്റൂമിന്റെ ഉള്ളിൽ ആണല്ലോ ഡ്രെസ്സിങ് റൂം അതോണ്ട് അവിടേക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ല.. ഇവിടെ നിന്ന് മാറിയാൽ എങ്ങാനും വേദ വന്നാലോ.. So റിസ്ക് എടുക്കാൻ അവൾ തയ്യാർ ആയിരുന്നില്ല… അവൾ ദിയയുടെ റൂമിൽ പോയി സാരി നല്ല വൃത്തി ആയി തന്നെ ഉടുത്തു.. അപ്പോഴാണ് അവൾ ആ നഗ്ന സത്യം അറിയുന്നത് സാരി one സൈഡ് ആയത് കൊണ്ട് തന്നെ വയർ മുഴുവൻ കാണാം…

പിന്നെ അത് എല്ലാം കൂടി പ്ലീറ്റ് ആക്കി ഇട്ടാൽ അതിന്റെ ഭംഗി പോകും അത് കൊണ്ട് തന്നെ അവൾ സാരിയുടെ തല കൊണ്ട് മുന്നിലേക്ക് കൊണ്ട് വന്നു ഒരു വിധം വയർ മറച്ചു…. പിന്നെ റൂമിൽ പോയി കാതിൽ രണ്ട് വലിയ ജിമിക്കിയും . കൈയിൽ രണ്ട് വളയും ഇട്ടു.കഴുത്തിലെ താലിമാല ശരിക്ക് ഇട്ടുകൊണ്ട് കുറച്ചു കുങ്കുമം നെറുകയിൽ ചാർത്തി….മുടി എല്ലാം അഴിച്ചിട്ടു ഈരുന്ന സമയത്ത് ആണ് വേദ വാഷ് റൂമിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വന്നത്… അവളെ കണ്ടതും അവൻ അവളെ കണ്ണിമാ വെട്ടാതെ നോക്കി നിന്നു. പിന്നെ അവളുടെ പിറകിൽ പോയി നിന്നു… “”ഈ കണ്ണിൽ കണ്മഷി ഇല്ലാതെ ഒരു രസം ഇല്ലാട്ടോ……. അതുണ്ടെങ്കിൽ നിന്റെ കണ്ണിനു ഒരു പ്രത്യേക തിളക്കം ആണ്… “”അവൻ അവളുടെ ചെവിയിൽ. പറഞ്ഞു. “”പിന്നെ ഇങ്ങനെ സുന്ദരി ആയി എന്നെ വഴി തെറ്റിക്കല്ലേ…….””

അവളുടെ കണ്ണിനു സൈഡിൽ തന്റെ ആധാരം പതിപ്പിച്ചു കൊണ്ട് അവൻ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി… കുറച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ദേവൂവും റൂമിനു പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി… ഹാളിൽ ഒന്നും ആരും ഇല്ലായിരുന്നു… അവൾ സമയം നോക്കിയപ്പോ 11.20 ആഹാ ബെസ്റ്റ് വെറുതെ അല്ല ആരും ഇല്ലാത്തത്… അവൾ പിന്നെ ഡോർ അടച്ചുകൊണ്ട് അവന്റെ ഒപ്പം കാറിൽ കയറി…. ദേവൂ ആണെകിൽ വേദയെ നോക്കി ഇരിക്കുകയാണ്…. വേദ ആണെകിൽ ചുണ്ടിൽ ഊറി വരുന്ന ചിരിയെ കഷ്ടപ്പെട്ട് അടക്കി നിർത്തുവാണ്… അവന്റെ കാർ റോഡിൽ നിന്നും ഭീമകരമായ ഗേറ്റ് കടന്ന് അകത്തേക്ക് പാഞ്ഞു…. 💞ദേവാഥ്‌ 💞

അവളുടെ വായിൽ നിന്നും ആ പേര് പുറത്തേക്ക് വന്നു.. “”നമ്മൾ എന്താ ഇന്ന് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വന്നത്…..?””അവൾ സംശയത്തോടെ അവന്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കി… നമ്മുടെ വീട്…… ആ വാക്ക് അവനിൽ ഒരു പ്രത്യേക സന്തോഷം ഉണ്ടാക്കി… “”ഇറങ്ങി വാ….. “”അവൻ കാറിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി… വേദ ഇറങ്ങിയതും ദേവൂവും അവന്റെ പിന്നാലെ ഇറങ്ങി….. അവൻ അവളുടെ കൈയും പിടിച്ചു കൊണ്ട് അവൻ അവളെ ഡോറിന് അടുത്തേക്ക് കൊണ്ട് പോയി….. പതിയെ വാതിൽ തുറന്നു….. അവളുടെ കൈ പിടിച്ചുകൊണ്ടു അവൻ അവളെ അകത്തേക്ക് ആനയിച്ചു….. *ദി ന്യൂ ബിഗിനിങ്ങ് * അകത്തേക്ക് കടന്നതും അവളുടെ കണ്ണിപ്പോൾ പുറത്തക്ക് ചാടും എന്ന പോലെ ആയി… ഹാൾ മുഴുവൻ റോസിന്റെ ഇതളുകളാൽ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു… അവിടെ ഇവിടെയായി മെഴുകുതിരി കത്തിച്ചു വച്ചിട്ടുണ്ട്….

ആ ഹാൾ മുഴുവൻ ചുവപ്പും വെള്ളയും കോമ്പിനേഷൻ ആയിരുന്നു…. അത്രയും മനോഹരംമായി അവിടമാകെ അലങ്കരിച്ചിരിക്കുന്നു… അവൾ അവനെ നോക്കിയതും അവൻ അവളെ കണ്ണിറുക്കി കാണിച്ചു….. “”വാ…. “”അവളെ എടുത്തുകൊണ്ടു അവൻ മുകളിൽക്ക് പോയി….. ദേവൂ വേദയുടെ കണ്ണിൽ തന്നെ നോക്കി കിടക്കുവാണ്…. ടെറസിൽ എത്തിയതും അവൻ അവളെ താഴെ ഇറക്കി…… അവൾ ചുറ്റും വീക്ഷിച്ചു… ഹാളിനേക്കാളും ഭംഗി ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടം…. നിറയെ റെഡ് റോസ്….. കാൻഡിൽസ്…. ഒരു മേശയും രണ്ട് കസേരയും അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു….രണ്ടും വൈറ്റ് കളർ തന്നെ ആണ്….. മേശയിൽ എന്തൊക്കെയോ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്…. അവിടം നിറയെ മാലബൾബ് കൊണ്ട്ഒരു കവാടം പോലെയും നിലത്തും ഒക്കെ വളരെ നന്നായി അങ്കരിച്ചിട്ടുണ്ട്… താഴെ ആയി നിറയെ ഹാർട്ട്‌ ഷേപ് ബലുണുകൾ ഒക്കെ ഉണ്ട്.. അവൾ അവിടെ എല്ലാം നോക്കുന്ന സമയത്ത് പെട്ടന്ന് ഒരു സാധനം ആകാശത്തേക്ക് പോയി പൊട്ടി….

✨️HAPPY BIRTHDAY MY SWEET PONDATTI✨ എന്ന് ആകാശത്തു എഴുതി വന്നു…. അവൾ അചര്യത്തോടെ വേദയെ നോക്കി… “”Happy birthday my love……….❤️”” അവൻ അവളുടെ മുന്നിൽ വന്നു നിന്ന് കൊണ്ട് പറഞ്ഞു… “”ഇന്ന്………. “” “”മ്മ്… ഇന്ന് കുംഭമാസത്തിലെ ഭരണി ആണ്… നിന്റെ യഥാർത്ഥ പിറന്നാൾ ദിവസം…….”” “”എങ്ങനെ അറിയാം…””അവളുടെ കണ്ണിൽ നിന്നും കാണുനീർ അടർന്നു വീണു.. “”എനിക്ക് നിന്നെ പൂർണമായി അറിയില്ല ദേവാ…. പക്ഷെ ഞാൻ നിന്നെ മനസിലാക്കാൻ ശ്രെമിക്കുകയാണ്…”” അവൾ അവനെ കെട്ടി പിടിച്ചു.. അവനും അവളെ തന്റെ നെഞ്ചിൽ ഒതുക്കി പിടിച്ചു.. “”വാ കേക്ക് കട്ട്‌ ചെയാം… “”അവൻ അവളെ ടേബിളിന് അടുത്തേക്ക് കൊണ്ട് പോയി….

അവിടെ ഒരു വലിയ റെഡ് വെൽവേറ്റ് കേക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു… അവളുടെ കൈ പിടിച്ചുകൊണ്ട് അവൻ ആ കേക്ക് മുറിച്ചു… അവളുടെ കണ്ണിൽ നിന്നും കണ്ണുനീർ ഒഴുകി കൊണ്ട് ഇരുന്നു…. അവൻ കുറച്ചു കേക്ക് എടുത്തുകൊണ്ടു അവളുടെ വായയിൽ വച്ചു കൊടുത്തു…. എനിക്കില്ലേ…… അവൻ കള്ള ചിരിയോടെ അവളുടെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കി… “”ആഹ്… “”അവൾ കേക്ക് എടുക്കാൻ പോയതും വേദ അവളുടെ മുഖം അവന് അഭിമുഖം ആക്കി നിർത്തി…. “”എനിക്ക് ഇത് മതി….””അവളുടെ ചുണ്ടിൽ കൈ വച്ചുകൊണ്ട് അവൻ പറഞ്ഞു….. അവൾക്ക് ഞെട്ടാൻ പോലും അവസരം കൊടുക്കാതെ അവൻ അവളുടെ അധരാത്തെ സ്വന്തം ആക്കി മാറ്റി….ഇരുവരുടെയും ചുണ്ടുകൾ പരസ്പരം തേൻ നുകർന്നു… പിന്നീട് നാവുകൾ സർപ്പങ്ങളെ പോലെ ഇഴഞ്ഞു തുടങ്ങി…. ഇരുവരും ഒരു പ്രത്യേക ലോകത്ത് ആയിരുന്നു…

അവൾക്ക് ശ്വാസം മുട്ടും എന്ന് തോന്നിയതും അവൻ അവളുടെ ചുണ്ടിനെ സ്വതന്ത്രമാക്കി… ദേവുവിന് അവന്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കാൻ ഒരു ചമ്മൽ പോലെ തോന്നി… “”ഇനിയും ഉണ്ട് സർപ്രൈസ്… നീ വാ..”” അവളുടെ കൈ പിടിച്ചു കൊണ്ട് അവൻ താഴെ റൂമിനു മുന്നിൽ പോയി… “”മ്മ് തുറക്ക്…. “”അവൻ ഡോർ നോക്കി പറഞ്ഞു.. അവൾ ഒരു ചെറു പുഞ്ചിരിയോടെ ഡോർ തുറന്നതും അവളുടെ ദേഹത്തേക്ക് നിറയെ മഴ പോലെ റോസാപൂക്കൾ വർഷിച്ചു ….. അകത്തേക്ക് കടന്നതും അവൾ നിറ കണ്ണുകളോടെ അവനെ നോക്കി.. അവന്റെ മുഖത്തു അപ്പോഴും നിറഞ്ഞ പുഞ്ചിരി ആയിരുന്നു… അവൾ ആ റൂം മൊത്തം ആയി വീക്ഷിച്ചു… അവിടെയും മുഴുവൻ റെഡ് ആൻഡ് വൈറ്റ് കോംപനിഷൻ ആയിരുന്നു…

ബെഡിൽ റെഡ് റോസ് കൊണ്ടും കാന്റിൽ കൊണ്ടും നല്ല ഭംഗി ആയി ഒരു ഹാർട്ട് ഉണ്ടാക്കി വച്ചിട്ടുണ്ട്…. ബെഡിന് മുകളിലെ വാളിൽ അവർ രണ്ട് പേരുടെയും കല്യാണ ഫോട്ടോ ആയിരുന്നു.. വേദ അവളെ നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് നിൽക്കുന്നത്…അതിനു താഴെ ആയി 💝Happy birthday my love💝 എന്ന് എഴുതിട്ടുണ്ട്…റൂഫിൽ നിറയെ ബലുണുകൾ തങ്ങി നിൽക്കുന്നുണ്ട്… ഫ്ലോർ നിറയെ റോസ്‌പെട്ടൽസ് തന്നെ ആണ്…. അവളുടെ കണ്ണുകൾനിറഞ്ഞു വന്നു…. അപ്പോഴേക്കും വേദ ഒരു റോസ് എടുത്തുകൊണ്ടു അവളുടെ മുന്നിൽ മുട്ട് കുത്തി നിന്നു…. “””So my dear Sweet wife …… Ones again happy Birthday my love 💞..

നിന്നെ ഇത്രത്തോളം.ഞാൻ സ്നേഹിക്കുന്നത് എന്തിനാണ് എന്നെനിക്കറിയില്ല ദേവ…. പുലരിയിൽ പെയ്യുന്ന ചാറ്റൽ മഴപോലെ നീ എൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക് എങ്ങനെയാണ് പെയ്തിറങ്ങിയത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എനിക്കതിനു ഇന്നും ഉത്തരമില്ല…. നിന്നിലെ എല്ലാം എനിക്ക് വേണ്ടിയാണെന്ന് തോന്നിപ്പോകുന്നു….. എൻറെ ജീവനും ജീവിതവും നിന്നിലേക്ക് അലിഞ്ഞ് ചേരാൻ വെമ്പൽ കൊള്ളുന്നു പ്രിയേ …ഓരോ നിമിഷവും എൻ്റെ ഹൃദയം മന്ത്രിക്കുന്നത് നിന്നോട് കൂടെ ചേരാനാണ്….നിൻ്റെ നാമം വീണ്ടും വീണ്ടും എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ അടിത്തട്ടിൽ പതിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പോലും അറിയാതെ എൻ്റെ ചുണ്ടിലും പുഞ്ചിരി വിരിയുന്നു…..ഒരു മാജിക്കൽ ഫീല്…ഇത് വരെ ഞാൻ അനുഭവിക്കാത്ത എന്നെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്ന ആ വികാരത്തിന് പറയുന്ന പേര് പ്രണയം എന്നാണോ….

എനിക്കറിയില്ല….പക്ഷേ ആ അനുഭൂതി ഒരിക്കലും അവസാനിക്കാതിരുന്നെങ്കിൽ എന്നാശിച്ച് പോകുന്നു….എന്നിലെ അസുരനെ….. എല്ലാരും പറയുന്ന പോലെ 🔥അസുരാധിപതി രാവണനെ…..🔥തളക്കാൻ നിനക്ക് മാത്രമേ പറ്റു…..നിന്നിലെ ഓരോന്നും എന്നെ അത്രയും സ്വാധിനിച്ചിട്ടുണ്ട്…. നിൻ്റെ ഈ വിടർന്ന ആരെയും മായക്കാൻ കഴിവുള്ള മിഴികൾ എന്നെ കൊല്ലത്തെ കൊല്ലാറുണ്ട് പെണ്ണെ …. നിന്റെ ഈ വിറക്കുന്ന അധരങ്ങൾ പോലും എന്റെ വികാരങ്ങളെ ഉണർത്താറുണ്ട്….. നിൻ്റെ ഈ പനിനീർപ്പൂവിനെ വെല്ലുന്ന അധരങ്ങൾ കണ്ട് എന്നിലെ പുരുഷൻ പോലും ഒരു നിമിഷം നോക്കി നിന്നിട്ടുണ്ട്….അതിലെ തേൻ നുകരാൻ കൊതിച്ച് പോയിട്ടുണ്ട്… നിൻ്റെ നോവ് എന്നേയും വേദനിപ്പിക്കാറുണ്ട്… നിന്റെ കണ്ണുനീർ എന്നെ ചുട്ടു പൊള്ളിക്കാറുണ്ട്… നിന്നിലെ ദേവിയെ എനിക്ക് വേണം മോളെ ….

എന്റേത് മാത്രമായി…..ദേവിക്ക് കൂട്ടായി ദേവനാവാൻ ഇന്നെനിക്ക് സാധിക്കും… നീ ആഗ്രഹിക്കുന്ന നിൻ്റെ ഹരിയാവാൻ… നിന്നിലെ രക്ഷസിയെ പോലും പ്രണയിക്കുന്നു ദേവ ഞാൻ…… എല്ലാരുടെയും മുന്നിൽ തൻ്റേടി ആയ ദേവിക… എനിക്ക് മുന്നിൽ പൂച്ച കുട്ടിയാണ്… അതെന്താണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല…പലപ്പോഴും നീ പറയാതെ പറഞ്ഞ നിൻ്റെ പ്രണയമാണോ അതിന് കാരണം…. പക്ഷെ നീ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യമുണ്ട് ദേവ… നിന്റെ ഉള്ളിലെ രാക്ഷസിയെ എനിക്ക് ഇഷ്ട്ടമാണ്….പ്രണയമാണ് നിന്നോട്…ഒരിക്കലും വറ്റാത്ത നീരുറവപോലുള്ള പ്രണയം…..എന്നിലെ എനിക്ക് മാത്രമായ് നിന്നെ നൽകുമോ. പെണ്ണേ… .എൻ്റെ പ്രാണൻ ആയി കണ്ട നീ എനിക്ക് സ്വന്തമാക്കുമോ…എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൻ കൂട്ടിൽ രാജകുമാരി ആയി വാഴാൻ നീ ഉണ്ടാകുമോ….സമ്മതമാണോ.. ഹരിയുടെ മാത്രം പെണ്ണാവൻ…. നിന്റെ ഓരോ അണുവിനെയും ഞാൻ സ്വന്തം ആക്കിക്കോട്ടെ…. ദേവാ….. Will you be mine quarantine?❤️”….”തുടരും

🔥അസുരാധിപതി 🔥 : ഭാഗം 35