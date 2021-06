സിദ്ധവേണി: ഭാഗം 12

Share with your friends















എഴുത്തുകാരി: ധ്വനി

അപ്പുവിന്റെ വിവാഹം വീട്ടുകാർ തമ്മിൽ പറഞ്ഞുറപ്പിച്ചു അങ്ങനെ നിശ്ചയത്തിന്റെ ദിവസം വന്നെത്തി (അപ്പു ആരാണെന്ന് ആരൊക്കെയോ ഡൌട്ട് ചോദിച്ചു അവരെയും കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല ഇങ്ങനൊക്കെ ലേറ്റ് ആക്കിയാൽ ആരായാലും മറന്നുപോകും ബൈ തെ ദുഫായ് അപ്പു എന്നാ അപൂർവ വേണിയുടെ ചേച്ചി ആയ്യിട്ട് വരും അപ്പോൾ ok അല്ലെ ബാ ബാക്കി ടോപ് കഥ നോക്കാം 😁😁) രാവിലെ തന്നെ അപ്പു കുളിച്ചൊരുങ്ങി ഒരു ധാവണിയുമുടുത്ത് അമ്പലത്തിൽ പോയി പ്രാർത്ഥിച്ചു വന്നു ബ്യൂട്ടീഷനും ഫ്രണ്ട്‌സും എല്ലാം കൂടി അവളെ ഒരുക്കാനായി ബഹളം കൂട്ടികൊണ്ടിരുന്നു കരിമ്പച്ച കളർ ബീഡ്‌സ് വർക്കുള്ള ബ്ലൗസും അതേ കരയുള്ള സെറ്റ് സാരിയും ആയിരുന്നു

അപ്പുവിന്റെ വേഷം കണ്ണുകൾ നീട്ടിയെഴുതി ഒരു പൊട്ടും ചന്ദനക്കുറിയും തൊട്ട് മിതമായി മേക്കപ്പ് ഉം ഇട്ട് നല്ലൊരു പാലക്കാ മാലയും ഉം അതിന് മാച്ച് ആയ കമ്മലും ഒരു കുഞ്ഞു നെറ്റി ചുട്ടിയും വെച്ചു കൈകളിൽ വളകളും അണിഞ്ഞതോടെ അപ്പുവിന്റെ ഒരുക്കം പൂർണമായി ബന്ധുക്കളും ബഹളവും ഒക്കെ കേട്ടിട്ടും നമ്മുടെ വേണികൊച്ചു മാത്രം എഴുന്നേറ്റിട്ടില്ലായിരുന്നു “വേണി നീ എഴുന്നേൽക്കുന്നോ അതോ ഞാൻ തലവഴി വെള്ളം ഒഴിക്കണോ ? സമയം 9 മണി കഴിഞ്ഞു ആ പെണ്ണ് ഒരുങ്ങാൻ മുറിയിൽ കേറിയിരിക്കുവാ പോരാത്തതിന് ബന്ധുക്കൾ എല്ലാം വന്നും തുടങ്ങി എന്നിട്ടും എന്റെ തമ്പുരാട്ടിക്ക് മാത്രം നേരം വെളുത്തില്ല ” ശോഭ കല്യാണം അല്ലല്ലോ അമ്മേ നിശ്ചയം അല്ലെ അതും അവളുടേത് അല്ലെ പിന്നെ എന്റെ ഉറക്കം കളയുന്നതെന്തിനാ ?? 😴😴😴

ദേ എന്നെ കൊണ്ടൊന്നും പറയിപ്പിക്കരുത് വരുന്നവരെകൊണ്ട് ഓരോന്ന് പറയിക്കാതെ വേഗം കുളിച്ചു റെഡി ആയിക്കേ നീ .. അപ്പുവിന്റെ ഒരുക്കം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നീ കുളിച്ചു വാ എന്നിട്ട് ഈ സാരീ ഉടുപ്പിക്കാൻ അവരോട് പറയണം – ശോഭ സാരിയോ ആര് ഞാനോ 🙄😳😳😳 അത് നടക്കില്ല ഞാൻ ചുരിദാർ ആ ഇടുന്നെ എന്നെക്കൊണ്ടൊന്നും വയ്യ സാരീ ഉടുക്കാൻ – വേണി ദേ മര്യാദക്ക് പറയുന്നത് കേട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇക്കണ്ട ആൾക്കാർ മുഴുവനും വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് നോക്കില്ല ചൂരലെടുത്ത് ചന്തിക്കിട്ട് പിടക്കും ഞാൻ 😠😠നിന്നെ ഉടുപ്പിക്കാൻ ഞാൻ തന്നെ വന്നോളാം -ശോഭ ഓഹ് god ശോഭ is on kalipp mode വേണി just escape (ആത്മ ) അങ്ങനെ മനസില്ലാ മനസോടെ വേണി എഴുന്നേറ്റ് കുളിച്ചൊരുങ്ങി വന്നു അപ്പോഴേക്കും ശോഭയും ഏതോ ഒരു അമ്മായിയും കൂടി വന്നു അവളെ സാരീ ഉടുപ്പിച്ചു

ഡാർക്ക്‌ ബ്ലൂ പ്രിന്റഡ് ആൻഡ് ഹെവി വർക്ക്‌ ബ്ലൗസും ബീഡ്‌സ് വെച്ച അതേ കളർ സാരിയും ആയിരുന്നു വേണിയുടെ വേഷം കഴുത്തിൽ നീലനിറത്തിലുള്ള കല്ലുപതിപ്പിച്ച ഒരു നെക്‌ലേസും അതിനൊത്ത ജിമ്മിക്കിയും കയ്യിൽ രണ്ട് വളയും അവളെ അണിയിച്ചു കണ്ണാടിയുടെ മുന്നിൽ കൊണ്ടുപോയി നിർത്തിച്ചു ഹേ ഇതാരാ 😲😲😯😯😮😮 ദേ ഞാൻ 😁😁😁😁 കണ്ണാടിയിൽ പോയി നിന്നപ്പോൾ സ്വന്തം സൗന്ദര്യം കണ്ട് സ്വന്തം കണ്ണു തള്ളി വന്ന അവസ്ഥയിലായിരുന്നു വേണി അവളുടെ വർത്തമാനം കണ്ട് ചിരിച്ചുകൊണ്ട് അമ്മ മുറിവിട്ട്‍ പോയി വേണി കുറച്ചുനേരം കണ്ണാടിയുടെ മുന്നിൽ നിന്ന് നോക്കി ആ വേഷം തനിക്ക് നന്നായി ചേരുന്നുണ്ട് ഈ കോലത്തിൽ ഇതിനു മുൻപ് തന്നെ ആരും കണ്ടിട്ടില്ല

ഇന്ന് എല്ലാവരെയും ഞാൻ ഞെട്ടിക്കും അതും പറഞ്ഞു കണ്മഷി കൊണ്ട് നന്നായി കണ്ണെഴുതി ഒരു പൊട്ടും അതിന് മീതെ ഒരു ചന്ദനക്കുറിയും തൊട്ടു അതോടെ അവളുടെ ഒരുക്കം പൂർണമായി നിറയെ കൺപീലികൾ തിങ്ങിയ വിടർന്ന കണ്ണുകൾ കരിമഷിയാൽ ഒന്നുകൂടി മനോഹരമായി തോന്നി അവൾ സ്വയം കണ്ണാടിയിൽ നോക്കി പുഞ്ചിരിച്ചു അപ്പോഴേക്കും അപ്പു മുറിയിലേക്ക് കയറി വന്നു കണ്ണാടിയുടെ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന വേണിയെ കണ്ടതും അപ്പുവിന്റെ കിളികളൊക്കെയും കൂടും തുറന്ന് പറന്നുപോയി “ഇതാരിത് കാവിലെ ഭദ്രകാളി നേരിട്ട് പ്രത്യക്ഷപെട്ടതോ 😳😳😳

“അപ്പു അതേടി അല്ലെന്ന് തോന്നാൻ നീ ഭദ്രകാളിയെ മുൻപ് കണ്ടിട്ടില്ലല്ലോ … കുറച്ചുകൂടി കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ രക്തം കുടിക്കാൻ തുടങ്ങും അതോണ്ട് മാറി പൊക്കോ – വേണി അയ്യോ എന്റെ വേണി കൊച്ചു പിണങ്ങാതെ ഇന്ന് നിന്നെ കാണാൻ നല്ല ഭംഗി ഉണ്ട് അത് കണ്ടപ്പോൾ ഒന്ന് ദേഷ്യം കേറ്റാൻ പറഞ്ഞതല്ലേ ഞാൻ -അപ്പു ആഹ് അങ്ങനെ ആണേൽ ok ആഹ് അതൊക്കെ പോട്ടെ ഇത്രയും അണിഞ്ഞൊരുങ്ങിയ സ്ഥിതിക്ക് നമുക്ക് നിന്റെ നിശ്ചയം കൂടി അങ്ങ് നടത്തി വെച്ചാലോ – അപ്പു അമ്പടി പുളുസു എനിക്ക് ആണുങ്ങളെ കാണുന്നതേ അല്ലർജി ആണെന്ന് നിനക്കറിഞ്ഞൂടെ – വേണി മ്മ് മ്മ് ഉവ്വാ പിന്നെന്തിനാ ഈ ഒരുക്കമൊക്കെ ആരെ കാണിക്കാനാ ? ഇത് അമ്മയുടെ പണിയാ … ദേ കിടക്കുന്നത് കണ്ടോ ഞാൻ ഇഷ്ടപെട്ടെടുത്ത എന്റെ സൽവാർ ☹️☹️

ആഹ് അമ്മയെ പറഞ്ഞിട്ടും കാര്യമില്ല സ്വന്തം മോളെ ഒരു ദിവസമെങ്കിലും പെണ്ണായി കാണാൻ ഏതൊരു അമ്മയും ആഗ്രഹിക്കും – അപ്പു മ്മ് അതും ശരിയാ .. പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോഴാ തനിക്കിട്ട് തന്നെ ഉള്ള പണി ആണെന്ന് വേണിക്ക് മനസിലായത് തിരിഞ്ഞു നോക്കിയപ്പോഴേക്കും അപ്പു മുറിവിട്ട്‍ പോയിരുന്നു ടി ചേച്ചി നിന്നെ ഞാൻ എടുത്തോളാം അപ്പു പോയ വഴിയേ വേണി വിളിച്ചുകൂവി ഒന്നുകൂടി കണ്ണാടിയിൽ നോക്കി നിർവൃതി അടഞ്ഞു വേണി ചിരിച്ചുകൊണ്ട് താഴേക്ക് ഇറങ്ങി ചെന്നു ഫോണിൽ നിന്നും കണ്ണുകളുയർത്തി നോക്കിയ സിദ്ധു കാണുന്നത് ഡാർക്ക്‌ ബ്ലൂ കളർ സാരീയുടുത്തു സുന്ദരി ആയി ഇറങ്ങി വരുന്ന വേണിയെയാണ് ഒരു നിമിഷം അവന് അവന്റെ കണ്ണുകളെ വിശ്വസിക്കാനായില്ല

ഇതുവരെ അവളെ അങ്ങനെയുള്ള വേഷത്തിൽ കണ്ടിട്ടില്ല ആ വേഷത്തിൽ അവൾ എന്നത്തേതിലും കൂടുതൽ സുന്ദരിയായി അവനു തോന്നി ഒരു നിമിഷം അവന്റെ കണ്ണുകൾ അവളിൽ തന്നെ തങ്ങി നിന്നു പക്ഷെ പെട്ടെന്ന് ബോധം വീണ്ടെടുത്ത് അവന് ഫോണിലേക്ക് തന്നെ ശ്രദ്ധ തിരിച്ചു സ്റ്റെപ് ഇറങ്ങി താഴേക്ക് വന്നതും അങ്ങുമാറി നിൽക്കുന്ന സിദ്ധുവിനെ അവൾ കണ്ടു തന്റെ സാരിയുടെ അതേ നിറത്തിലുള്ള ഷർട്ടാണ് അവനും ഇട്ടിരിക്കുന്നത് ആഹാ എന്താ മാച്ചിങ് എനിക്ക് വയ്യ മുണ്ടുടുത്ത് ചെക്കനെ ആദ്യമായി കാണുകയാ എന്താ ലുക്ക്‌ ഇങ്ങേർക്ക് ഇത്ര ഗ്ലാമർ ഉണ്ടായിരുന്നോ അവളിലെ കോഴി ഉണർന്നു പതിയെ അവനടുത്തേക്ക് പോവാനായി തുനിഞ്ഞതും അവളുടെ ഗാങ് അവളെ വന്നു പൊതിഞ്ഞു

അവളെ ഈ വേഷത്തിൽ കണ്ടപ്പോൾ എല്ലാവരും ഞെട്ടി ഒരു ദിവസമേലും ഈ കോലത്തിൽ കാണാൻ പറ്റിയതിന്റെ സന്തോഷമായിരുന്നു അവർക്കെല്ലാം അവരെ എല്ലാവരെയും ഒരു സൈഡിലേക്ക് ഇരുത്തി വീണ്ടും അവളുടെ കണ്ണുകൾ സിദ്ധുവിനെ തേടി അവന്റെ അടുത്തേക്ക് ചെല്ലാൻ തുടങ്ങിയപ്പോഴേക്കും ആദിയും വീട്ടുകാരും എത്തി എന്ന് പറഞ്ഞു അവളെ ആരോ വിളിച്ചു (ആദിത്യൻ അപ്പുവിന്റെ ഭാവി hus ) പിന്നെ അപ്പുവിന്റെ കൈപിടിച്ചു ആദിത്യന്റെ അടുത്തേക്ക് ഇരുത്തി രണ്ടുപേരുടെയും കണ്ണുകൾ ഇടഞ്ഞു എല്ലാവരുടെയും മുന്നിൽ ആയതുകൊണ്ട് നോട്ടങ്ങളിലൂടി മാത്രം അവരുടെ പ്രണയം പങ്കുവെച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു മുഹൂർത്തം ആയപ്പോൾ ആദിയുടെ പേരുകൊത്തിയ മോതിരം അപ്പുവിന്റെ വിരലുകളിൽ അണിയിച്ചു

അവന് അവളെ പാതി സ്വന്തമാക്കി അപ്പു അവനെയും മോതിരം അണിയിച്ചു രണ്ടുപേരും പരസ്പരം നോക്കി പുഞ്ചിരിച്ചു ആദിയുടെ കൈകൾ അപ്പുവിന്റെ കൈകളിൽ കോർത്തു ചടങ്ങുകൾ എല്ലാം ഏകദേശം പൂർത്തിയാക്കി ആദി അവന്റെ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് അപ്പുവിനെ പരിജയപെടുത്തി കൊടുത്തു വേണി ചെല്ലുമ്പോൾ അപ്പുവിനോടും ആദിയോഡും സംസാരിച്ചു നിൽക്കുന്ന സിദ്ധുവിനെയാണ് കണ്ടത് അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ അപ്പു അവളോട് പറഞ്ഞു അവർ പണ്ടുമുതൽ സുഹൃത്തുക്കൾ ആയിരുന്നെന്ന് അവരോടൊപ്പം ഓരോന്ന് പറഞ്ഞു നിക്കുമ്പോഴും വേണിയുടെ കണ്ണുകൾ ഇടക്കിടക്ക് സിദ്ധുവിലേക്ക് പാറി വീണു അത് കണ്ടിട്ടും കാണാത്ത പോലെ നടിച്ചു അവന് ആദിയോട് മാത്രം സംസാരിച്ചു

പതിയെ പതിയെ അവളുടെ മുഖത്തെ ചിരി മാഞ്ഞു ഇങ്ങേരുടെ വായിൽ എന്താ ഒതളങ്ങ ആണോ എന്നോടൊന്ന് മിണ്ടിയാൽ എന്താ ഹും ഓരോന്ന് പതം പറഞ്ഞു നിന്നപ്പോഴാണ് ആദിയുടെ ഏതോ അനിയത്തിയും അവരോടൊപ്പം ചേർന്നത് അവരോട് ചിരിച്ചു സംസാരിക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ പയ്യെ പയ്യെ വേണിയുടെ കണ്ണു നിറഞ്ഞു തുടങ്ങി ജനൽകമ്പിയിൽ പിടിച്ചു അവനെ നോക്കിക്കൊണ്ട് ഇരുന്നു ( ഇതിനെ നാട്ടിൽ ചിലർ കുശുമ്പ് അസൂയ എന്നൊക്കെ പറയും നമുക്ക് ഇതിനെ തല്ക്കാലം possessiveness എന്ന് വിളിക്കാം ഇത്തിരി സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിക്കോട്ടെ ) പൂച്ച കണ്ണടച്ച് പാല് കുടിച്ചാൽ ആരും അറിയില്ലെന്ന് ആണ് അതിന്റെ വിചാരം പുറകിൽ നിന്നും ഒരു അശരീരി കേട്ടു

പക്ഷെ ആളെ മനസിലായത് കൊണ്ട് അവൾക്ക് വലിയ ഞെട്ടൽ ഒന്നും തോന്നിയില്ല എന്താ വേണിയേച്ചി ഞാൻ പറഞ്ഞത് സത്യമല്ല എന്നുണ്ടോ അച്ചു അവളോടായി ചോദിച്ചു ടാ എനിക്ക് നിന്റെ ഏട്ടനെ കെട്ടണം എങ്ങനെ എപ്പൊ എന്നൊന്നും എനിക്കറിഞ്ഞൂടാ എനിക്കങ്ങേരോട് മുടിഞ്ഞ പ്രേമവാ ഒറ്റ ശ്വാസത്തിൽ വേണി പറഞ്ഞു നിർത്തി അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല നിനക്ക് തോന്നുന്നതാ അങ്ങനെ ഒരു ഡയലോഗ് എങ്കിലും ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചു ഇത് ഒരുമാതിരി പെട്ടെന്ന് ആയി പോയി ee കുറ്റ സമ്മതം പിന്നല്ലാതെ ഇനി വെച്ചോണ്ട് ഇരുന്നിട്ട് കാര്യമില്ല കൈവിട്ട് പോയാലോന്നു ഒരു പേടി അതാണ് അങ്ങ് പറഞ്ഞത് എന്താ ഇപ്പോൾ അങ്ങനെ തോന്നാൻ ദേ അങ്ങോട്ട് നോക്ക് വേണി വിരൽ ചൂണ്ടിയിടത്തേക്ക് നോക്കിയതും അച്ചുവിന് കാര്യം മനസിലായി കുശുമ്പ് ഒട്ടുമില്ലല്ലേ 🤪🤪

കുശുമ്പ് അല്ലേടാ .. നീ എന്നെ ഒന്ന് അടിമുടി നോക്കിക്കേ എന്തേലും change ഉണ്ടോ ഇന്നെനിക്ക് പിന്നെ സാരിയിൽ നല്ല സുന്ദരി ആയിട്ടുണ്ട് ആ കണ്ടോ ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ നീ പോലും അത് പറഞ്ഞില്ലേ ഇന്ന് ഇത്രയും നേരം ആയിട്ടും നിന്റെ ഏട്ടൻ എന്നെ ഒന്ന് നോക്കി ചിരിച്ചതുപോലും ഇല്ലാ എന്നിട്ട് ദേ എവിടുന്നോ വന്ന ഒരു പെണ്ണിന്റെ മുന്താണി പിടിച്ചു നടക്കുന്നു നാണമുണ്ടോ ഈ മനുഷ്യന് ?? ഛേ എന്റെ പൊന്ന് ചേച്ചി ആദിയേട്ടനും സിദ്ധുവേട്ടനും കട്ട ചങ്ക്‌സ് ആണ് അഥീനചേച്ചിയെയും അറിയാം അതുകൊണ്ടാവും ഹോ അപ്പോൾ അഥീന എന്നാണ് കഥാപാത്രത്തിന്റെ പേര് ഹും ഞാൻ നോക്കിയിരിക്കുവാരുന്നു

ദീനം പിടിച്ച മോന്ത ആരോ അറിഞ്ഞിട്ട പേരാ ഛേ എനിക്കിഷ്ടായില്ല കൂഹും കൂഹും (ചുമച്ചതാ ഞങ്ങൾടെ നാട്ടിൽ ഇങ്ങനെയും ചുമക്കും ) നീ കുരക്കണ്ട കുശുമ്പ് കൊണ്ട് തന്നെയാ എന്നെ ഒന്ന് നോക്കുകപോലും ചെയ്തില്ല എന്നിട്ട് കണ്ട പെണ്ണുങ്ങളെ പോലെ അവളുടെ സാരിയുടെ നിറവും അതിലെ കരയുടെ വീതിയും ഒക്കെ നോക്കി നിക്കുന്ന കണ്ടാൽ ആർക്കായാലും ദേഷ്യംവരും ഇപ്പോൾ ചേച്ചിക്ക് എന്താ വേണ്ടേ ഏട്ടൻ ശരിക്കൊന്ന് നോക്കണം അത്ര അല്ലെ വേണ്ടൂ എന്നെ ചേച്ചിടെ അമ്മ ഉരുളി എടുക്കാൻ സ്റ്റോറൂമിലേക്ക് പറഞ്ഞു വിട്ടതാ ചേച്ചി അങ്ങോട്ട് പൊക്കോ ഞാൻ ഏട്ടനേയും പറഞ്ഞുവിടാം ഒറ്റക്ക് കിട്ടുമ്പോൾ ഏട്ടൻ മിണ്ടും sure ആഹ് കൊള്ളാം പഴഞ്ചൻ ഐഡിയ ആണേലും ഒരു കൈനോക്കാം 🤝🤝

അയ്യാ ഈ കുരുട്ട് തലയിൽ ഉള്ളതിനേക്കാൾ ബുദ്ധി ഉണ്ട് എനിക്ക് ഞാൻ പോയി പറഞ്ഞുവിടാം എന്ന് പറഞ്ഞു അച്ചു മുറിവിട്ട്‍ പുറത്തുപോയി ഇവളെനിക്കൊരു വെല്ലുവിളി ആകുമെന്ന് ആണ് തോന്നുന്നത് 🤨🤨🤨ഒന്നുകൂടി ജനലിൽ കൂടി പുറത്തേക്ക് നോക്കി വേണി മനസിൽ പറഞ്ഞു……. തുടരും….

സിദ്ധവേണി: ഭാഗം 11