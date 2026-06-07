അഗ്നിനക്ഷത്രങ്ങൾ: ഭാഗം 3

By  Metro Journal Jun 7, 2026, 01:22 IST
Agni Nakshathrangal

കഫേയിലെ ആ സായാഹ്നം അവർക്ക് സ്വർഗ്ഗതുല്യമായിരുന്നു. പുറത്തെ രാഷ്ട്രീയ കോലാഹലങ്ങളോ അച്ഛന്മാരുടെ ശത്രുതയോ ഒന്നും തങ്ങളെ ബാധിക്കില്ലെന്ന ഒരു മിഥ്യാബോധം ആ നിമിഷം അവർക്കുണ്ടായിരുന്നു. ദേവൻ മീനാക്ഷിയുടെ കൈകളിൽ മുറുകെ പിടിച്ചു. ആ സ്പർശനത്തിൽ സുരക്ഷിതത്വത്തിന്റെ ഒരു തണൽ അവൾ അനുഭവിച്ചു.
"മീനാക്ഷീ, നമ്മൾ ഈ നടക്കുന്നത് ഒരു കനൽ വഴിയാണെന്ന് എനിക്കറിയാം. പക്ഷേ നിന്റെ കൂടെയുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് ഏത് അഗ്നിയും പൂവഴിയാണ്," ദേവന്റെ വാക്കുകൾ അവളുടെ ഹൃദയത്തിൽ അലയടിച്ചു.
"എനിക്ക് പേടിയുണ്ട് ദേവാ... അച്ഛനെ എനിക്കറിയാം. അച്ഛൻ ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ നിന്ന് മാറില്ല. നമ്മുടെ ഈ ബന്ധം അറിഞ്ഞാൽ..." അവൾ പൂർത്തിയാക്കിയില്ല.
അതേസമയം, കഫേയ്ക്ക് പുറത്ത് പാർക്ക് ചെയ്തിരുന്ന ഒരു കറുത്ത കാറിനുള്ളിലിരുന്ന് വിശ്വനാഥന്റെ വലംകൈയായ സുകുമാരൻ ആ കാഴ്ചകൾ തന്റെ ഫോണിൽ പകർത്തുന്നുണ്ടായിരുന്നു. വിശ്വനാഥൻ ഏൽപ്പിച്ച ചാരപ്പണിയായിരുന്നു അത്. തന്റെ മകൾ വഴിപിഴച്ചു പോകുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാൻ അദ്ദേഹം നിയോഗിച്ചതാണ് സുകുമാരനെ.
"ഇത് മതി... പുന്നക്കൽ സിംഹത്തിന്റെ മകൾ ശത്രുവിന്റെ മകനൊപ്പം! ഈ ചിത്രം കണ്ടാൽ വിശ്വേട്ടൻ അലറും," സുകുമാരൻ ക്രൂരമായി ചിരിച്ചു.


ദേവനും മീനാക്ഷിയും പിരിഞ്ഞു. രാഹുലിനൊപ്പം ബൈക്കിൽ മടങ്ങുമ്പോൾ ദേവൻ വളരെ സന്തോഷവാനായിരുന്നു. എന്നാൽ രാഹുൽ അസ്വസ്ഥനായിരുന്നു. അവൻ ചുറ്റും നിരീക്ഷിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു.
"ദേവാ, ആരോ നമ്മളെ പിന്തുടരുന്നതുപോലെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു. സൂക്ഷിക്കണം," രാഹുൽ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.
വീട്ടിലെത്തിയ മീനാക്ഷിയെ കാത്തിരുന്നത് വലിയൊരു സ്ഫോടനമായിരുന്നു. വീടിന്റെ ഉമ്മറത്ത് വിശ്വനാഥൻ കത്തുന്ന കണ്ണുകളുമായി ഇരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അമ്മ ശാരദ ഒരു മൂലയിൽ കരഞ്ഞുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്നു. മേശപ്പുറത്ത് സുകുമാരൻ അയച്ചുകൊടുത്ത ഫോട്ടോകൾ നിരത്തിവെച്ചിരുന്നു.


"അച്ഛാ..." മീനാക്ഷി വിറയലോടെ വിളിച്ചു.
"മിണ്ടരുത്!" വിശ്വനാഥൻ എഴുന്നേറ്റു വന്ന് അവളുടെ കവിളിൽ ആഞ്ഞടിച്ചു. മീനാക്ഷി നിലത്തേക്ക് വീണുപോയി.
"നിന്നെ ഞാൻ പഠിക്കാൻ വിട്ടത് ആ രാഘവന്റെ വിത്തുമായി പ്രേമിച്ച് നടക്കാനാണോ? എന്റെ അന്തസ്സും അഭിമാനവും ആ തെരുവിലിട്ട് നീ വലിച്ചുകീറിയല്ലോടീ!" അദ്ദേഹം അലറി.
"വിശ്വേട്ടാ... മോളെ അടിക്കല്ലേ," ശാരദ ഇടയിൽ കയറി.
"ഇവൾക്കിനി പുറംലോകമില്ല. കോളേജിൽ പോകണ്ട. അടുത്ത മാസം നിന്റെ കല്യാണമാണ്. എന്റെ സുഹൃത്ത് സോമശേഖരന്റെ മകൻ അർജുൻ. അവൻ ലണ്ടനിൽ ബിസിനസ് ചെയ്യുകയാണ്. അവനെക്കൊണ്ട് നിന്നെ ഞാൻ കെട്ടിക്കും. അത് ഈ വിശ്വനാഥന്റെ വാക്കാണ്!"
മീനാക്ഷി മുറിയിലേക്ക് ഓടിപ്പോയി വാതിൽ അടച്ചു. അവളുടെ ലോകം തകരുകയായിരുന്നു. അവൾ ഉടനെ അഞ്ജലിയെ വിളിക്കാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും ഫോൺ അച്ഛൻ പിടിച്ചുവാങ്ങിയിരുന്നു.
മറുഭാഗത്ത്, ദേവന്റെ വീട്ടിലും പുകച്ചിലുകൾ തുടങ്ങിയിരുന്നു. രാഘവൻ തന്റെ മകനെ വിളിച്ചു വരുത്തി.


"ദേവാ, നീ ആ വിശ്വനാഥന്റെ മകളുമായി കറങ്ങി നടക്കുന്നു എന്ന് കേട്ടത് സത്യമാണോ?" രാഘവൻ ശാന്തനാണെങ്കിലും ആ ശബ്ദത്തിൽ ഒരു താക്കീതുണ്ടായിരുന്നു.
"അച്ഛാ... അത്..."
"നോക്ക് മോനേ, രാഷ്ട്രീയം വേറെ കുടുംബം വേറെ. പക്ഷേ വിശ്വനാഥൻ എന്നെ തകർക്കാൻ നോക്കുന്നവനാണ്. അവന്റെ മകളെ എന്റെ മരുമകളായി ഈ വീട്ടിൽ കേറ്റാൻ എനിക്ക് കഴിയില്ല. നിന്റെ വിവാഹം പാർട്ടിയിലെ മുതിർന്ന നേതാവായ കെ.പി.യുടെ മകൾ ഗായത്രിയുമായി ഉറപ്പിക്കാൻ ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞു. പാർട്ടി ബന്ധങ്ങൾ ഉറപ്പിക്കാൻ ഈ വിവാഹം അത്യാവശ്യമാണ്."
ദേവൻ തകർന്നുപോയി. ഒരേ സമയം രണ്ട് വീടുകളിലും പ്രണയത്തിന് മുകളിൽ രാഷ്ട്രീയ താല്പര്യങ്ങൾ മതിൽ കെട്ടുകയായിരുന്നു.
ദേവൻ അന്ന് രാത്രി രാഹുലിനെ കാണാൻ പോയി. "രാഹുലേ, മീനാക്ഷിയെ എങ്ങനെയെങ്കിലും കാണണം. അവൾ എന്ത് അവസ്ഥയിലാണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല."
"ഇപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് പോകുന്നത് ആത്മഹത്യാപരമാണ് ദേവാ. വിശ്വനാഥന്റെ ഗുണ്ടകൾ ആ വീടിന് ചുറ്റുമുണ്ട്. നമുക്ക് കുറച്ച് ദിവസം കാത്തിരിക്കാം."


എന്നാൽ കാത്തിരിക്കാൻ സമയം കുറവായിരുന്നു. മീനാക്ഷിയുടെ വിവാഹ നിശ്ചയം അടുത്ത ആഴ്ച നടത്താൻ വിശ്വനാഥൻ തീരുമാനിച്ചു. തന്റെ മകളെ വീട്ടുതടങ്കലിലാക്കിയ അദ്ദേഹം പുന്നക്കലിലെ തന്റെ അധികാരമുപയോഗിച്ച് അവളെ പൂർണ്ണമായും ഒറ്റപ്പെടുത്തി.
പക്ഷേ, പ്രണയം അണയാത്ത കനലായി അവരുടെ ഉള്ളിൽ ജ്വലിച്ചു നിന്നു. ഉറ്റ സുഹൃത്തുക്കളായ രാഹുലും അഞ്ജലിയും രഹസ്യമായി വിവരങ്ങൾ കൈമാറാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. ഒരു വലിയ കൊടുങ്കാറ്റിന് മുൻപുള്ള ശാന്തതയായിരുന്നു പുന്നക്കൽ ഗ്രാമത്തിൽ അപ്പോൾ അനുഭവപ്പെട്ടത്.

തുടരും

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