റിട്ടയർമെന്റിന് ശേഷം വയോജനങ്ങളെ കൂടുതൽ ആക്ടീവ് ആക്കും; അവർ ഒറ്റയ്ക്ക് ആകരുത്: സർക്കാർ സഹായം ലഭ്യമാക്കുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി വിഡി സതീശൻ
കൊച്ചി: വയോജന വകുപ്പിന്റെ പ്രധാന ഉള്ളടക്കം വെൽഫെയർ അല്ലെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി വി ഡി സതീശൻ. കേരളത്തിൽ വയോജനങ്ങൾ വർദ്ധിക്കുന്നു. റിട്ടയർമെന്റ് ശേഷം അവരെ ആക്ടീവ് ആക്കുകയാണ് സർക്കാരിന്റെ ലക്ഷ്യം. സിൽവർ ഇക്കോണമിയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്.
കേരളത്തിന്റെ പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ റിട്ടയർമെന്റ് പ്രായം വർധിപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല. എങ്കിലും അതിനെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കണം. സീനിയർ സിറ്റിസൺസിന് നിയമപരമായ ഉറപ്പുവേണം, സർക്കാർ അതിനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ്.
വയോജനങ്ങൾ ഒറ്റയ്ക്ക് ആകരുത് മക്കൾ ഉൾപ്പടെയുള്ളവർ എവിടെയാണെങ്കിലും സർക്കാർ സഹായം ലഭ്യമാക്കും. ഇതിനായി സമ്പൂർണ്ണമായ ഒരു സർവ്വേ സർക്കാർ നടത്തുകയാണെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി. അതേസമയം മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ ജനങ്ങളെ വര്ഗീയമായി അധിക്ഷേപിച്ച് സി.പി.ഐ.എം നേതാവ് പി. നന്ദകുമാര് നടത്തിയ പ്രസംഗം കേരളത്തിന്റെ മതതേര നിലപാടിനെതിരായ വെല്ലുവിളിയെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി.
മത മൗലിക വര്ഗീയവാദികളുടെ കൂടാണ് മലപ്പുറമെന്നാണ് പുരോഗമന പ്രസ്ഥാനമെന്ന് സ്വയം അവകാശപ്പെടുന്ന സി.പി.ഐ.എമ്മിന്റെ സമുന്നത നേതാവ് പറഞ്ഞത്. പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പിണറായി വിജയന് കൂടി പങ്കെടുത്ത യോഗത്തിലായിരുന്നു വര്ഗീയ അധിക്ഷേപം. അധിക്ഷേപം നടത്തിയ നേതാവിന്റെ അതേ നിലപാട് തന്നെയാണ് പിണറായി വിജയനും സി.പി.ഐ.എമ്മിനും ഉള്ളതെന്നു വേണം കരുതാന്. അതുകൊണ്ടാണ് തള്ളിപ്പറയാനോ തിരുത്താനോ പിണറായി വിജയന് തയാറാകാതിരുന്നത്.
മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്ന കാലത്ത് പിണറായി വിജയന് മലപ്പുറം ജില്ലയെ അവഹേളിച്ച് ദേശീയ ദിനപത്രത്തിന് നല്കിയ അഭിമുഖത്തിന്റെയും തുടര്ന്ന് നടത്തിയ അധിക്ഷേപങ്ങളുടെയും തുടര്ച്ചയാണ് ഇപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. ഒരു പ്രത്യേക മത വിഭാഗത്തില്പ്പെട്ടവരെ ഇരുട്ടില് നിര്ത്തി സി.പി.എം കാലങ്ങളായി നടത്തിപ്പോരുന്ന ഹീനമായ രാഷ്ട്രീയ നയം തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും തുടരുന്നത്.
സി.പി.ഐ. എമ്മിന്റെ വര്ഗീയ പ്രചരണത്തിന് തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളില് ജനം മറുപടി നല്കിയിട്ടും തിരുത്താന് തയാറാകാത്തത് അപലപനീയമാണ്. രാജ്യത്ത് വര്ഗീയതയുടെ വിഷ വിത്ത് വിതയ്ക്കുന്ന സംഘ്പരിവാറും കേരളത്തിലെ സി.പി.എമ്മും രണ്ടല്ല ഒന്നു തന്നെയാണെന്നാണ് ഇവര് ഇപ്പോഴും ഓര്മ്മപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്.
വര്ഗീയ അധിക്ഷേപത്തില് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പിണറായി വിജയന് നിലപാട് വ്യക്തമാക്കണം. സി.പി.എം കേന്ദ്ര നേതൃത്വവും ഈ നിലപാടിനൊപ്പമാണോയെന്ന് ജനങ്ങളോട് പറയണം. കേരളത്തോട് മാപ്പ് പറയാന് സി.പി.ഐ. എമ്മും പി. നന്ദകുമാറും തയാറാകണം. കേരളത്തില് ആര് വര്ഗീയത പറഞ്ഞാലും ശക്തമായ നടപടികളുണ്ടാകുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി.