ഗ്യാനേഷ് കുമാർ പൊതുമരാമത്ത് സെക്രട്ടറിയായിരുന്നപ്പോൾ നടത്തിയ അഴിമതിയിൽ പരാതി കിട്ടി;കഴമ്പുണ്ടെന്ന് ബോധ്യമായി: ആഭ്യന്തരമന്ത്രി രമേശ് ചെന്നിത്തല
തിരുവനന്തപുരം: മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണര് ഗ്യാനേഷ് കുമാര് പൊതുമരാമത്ത് സെക്രട്ടറി ആയിരുന്നപ്പോള് നടത്തിയ അഴിമതിയെക്കുറിച്ച് പരാതി കിട്ടിയെന്നും വിശദമായി പരിശോധിച്ചപ്പോള് അതില് കഴമ്പുണ്ടെന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടുവെന്നും ആഭ്യന്തരമന്ത്രി രമേശ് ചെന്നിത്തല. വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മുഖ്യമന്ത്രിയുമായി സംസാരിച്ചെന്നും തുടർന്ന് വിജിലന്സ് ഡയറക്ടറോട് നിയമനടപടി സ്വീകരിക്കാന് താന് ആവശ്യപ്പെട്ടുവെന്നും മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി.
'2006-ല് കേരളത്തിലെ പിഡബ്യുഡി സെക്രട്ടറിയായിരുന്നു ഗ്യാനേഷ് കുമാര്. അന്നാണ് വേള്ഡ് ബാങ്കിന്റെ 215 കോടിരൂപയുടെ പ്രൊജക്ട് എം സി റോഡിന്റെ പുനര്നിര്മാണത്തിനായി ചെലവഴിക്കാന് തീരുമാനിച്ചത്. ഒരു മലേഷ്യന് കമ്പനിയാണ് ആ വര്ക്ക് ഏറ്റെടുത്തത്. അതിന്റെ നിര്മാണ പ്രവര്ത്തനം ഏറ്റെടുത്ത് നടത്തുന്ന സന്ദര്ഭത്തില് അതിന്റെ പ്രൊജക്ട് എഞ്ചിനിയറായിരുന്ന ലീ സീ ബീന് ധാരാളം പരാതികളുന്നയിക്കുകയും മലേഷ്യയില് പോയി ആത്മഹത്യ ചെയ്യുകയും ചെയ്തു.
ആത്മഹത്യാ കുറിപ്പില് ഗ്യാനേഷ് കുമാറിനെ കുറിച്ച് വളരെ വ്യക്തമായി പരാമര്ശിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതുള്പ്പെടെ അന്ന് വിജിലന്സ് പരിശോധിച്ചു. പക്ഷെ സര്ക്കാര് മാറി, പിന്നീട് അന്വേഷണം മുന്നോട്ട് പോയില്ല. ഇത് സംബന്ധിച്ച വിശദമായ അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടാണ് മലയിന്കീഴ് വേണുഗോപാല് എനിക്ക് പരാതി നല്കിയത്. വിശദമായ അന്വേഷണം അനിവാര്യമാണെന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടു. മുഖ്യമന്ത്രിയുമായി സംസാരിച്ചു. വിജിലന്സ് ഡയറക്ടറോട് നിയമനടപടി സ്വീകരിക്കാന് ഞാന് ആവശ്യപ്പെട്ടു. വാസ്തവത്തില് തേച്ചു മായ്ച്ചു കളഞ്ഞ കേസാണിത്. അച്യുതാനന്ദന് സര്ക്കാര് അധികാരത്തില് വന്ന ശേഷം ഗ്യാനേഷ് കുമാറിനെ ട്രാന്സ്ഫര് ചെയ്തു, ഡല്ഹിയിലേക്ക് പോയി. പരാതി കിട്ടിയത് ഗ്യാനേഷ് കുമാറിന് എതിരെയാണ്. എന്തൊക്കെ അന്വേഷിക്കണം എന്ന് വിജിലന്സ് തീരുമാനിക്കും', അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
സിപിഐഎം തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ സെക്രട്ടറി വി ജോയ് പൊലീസുകാര്ക്കെതിരെ വധഭീഷണി മുഴക്കിയതിൽ കേസെടുത്തതിലും അദ്ദേഹം പ്രതികരിച്ചു. പാര്ട്ടി ജില്ലാ സെക്രട്ടറി കൊല്ലുമെന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്നത് ശരിയാണോയെന്നായിരുന്നു ചെന്നിത്തലയുടെ ചോദ്യം. ഭീഷണിക്ക് വഴങ്ങില്ല. കഴിഞ്ഞ 10 വര്ഷം ഇതേ പൊലീസ് ആയിരുന്നല്ലോ. തങ്ങള് തമിഴ്നാട്ടില് നിന്ന് ആരെയും കൊണ്ടുവന്നില്ലല്ലോയെന്നും അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു. പൊലീസിനെ വിരട്ടിക്കളയാം എന്ന ഭീഷണി വേണ്ട. തങ്ങള് പൊലീസുകാരുടെ വീടുകളിലേക്ക് മാര്ച്ച് നടത്തിയിട്ടില്ല. പൊലീസുകാരുടെ വീട്ടില് ഇരിക്കുന്നവര് എന്താണ് വേണ്ടത്. സിപിഐഎം നല്കിയ പരാതി അന്വേഷിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞു. നിയമം നിയമത്തിന്റെ വഴിക്ക് പോകും. പല സ്ഥലത്തും പൊലീസിനെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്നത് കണ്ടു. പൊലീസ് തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കില് നടപടി ഉണ്ടാകുമെന്നും ആഭ്യന്തര മന്ത്രി പറഞ്ഞു.
സിപിഐഎം നേതാവും മുന് എംഎല്എയുമായ പി നന്ദകുമാറിന്റെ മലപ്പുറം ജില്ലയെക്കുറിച്ചുള്ള വിവാദ പരാമര്ശത്തിലും അദ്ദേഹം പ്രതികരിച്ചു. മത വര്ഗീയവാദികളുടെ കൂടാരമല്ല മലപ്പുറം ജില്ലയെന്നും നന്ദകുമാര് അങ്ങനെ പറയാന് പാടില്ലായിരുന്നുവെന്നുമായിരുന്നു രമേശ് ചെന്നിത്തലയുടെ പ്രതികരണം. അദ്ദേഹം മുതിര്ന്ന നേതാവാണ്. മതസൗഹാര്ദ്ദത്തിന് പേരുകേട്ട ജില്ലയാണ് മലപ്പുറം. നന്ദകുമാര് പരാമര്ശം പിന്വലിച്ച് മാപ്പ് പറയണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു.