തീരുമാനങ്ങൾ പാർട്ടിയുമായി ആലോചിച്ചാണ് എടുക്കുന്നത്; മന്ത്രിസഭ അറിയാതെ ഒരു തീരുമാനവും എടുക്കാറില്ല: അടൂർ പ്രകാശിന്റെ ആരോപണങ്ങൾക്ക് മറുപടിയുമായി മുഖ്യമന്ത്രി
Updated: Oct 9, 2026, 16:21 IST
തിരുവനന്തപുരം: പാർട്ടിയിലും മുന്നണിയിലും കൂടിയാലോചനകൾ നടക്കുന്നില്ലെന്ന അടൂർ പ്രകാശിന്റെ ആരോപണത്തിന് മറുപടിയുമായി മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി. സതീശൻ. മന്ത്രിസഭ അറിയാതെ തീരുമാനങ്ങളൊന്നും എടുക്കാറില്ലെന്നും പാർട്ടി നയങ്ങൾക്കനുസരിച്ചാണ് തീരുമാനങ്ങൾ കൈക്കൊള്ളുന്നതെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി. വാർത്താ ഏജൻസിക്ക് നൽകിയ അഭിമുഖത്തിലാണ് അടൂർ പ്രകാശിന്റെ പേര് പരാമർശിക്കാതെ മുഖ്യമന്ത്രി പ്രതികരിച്ചത്.
പാർട്ടിയിലും മുന്നണിയിലും കൂടിയാലോചനകൾ നടക്കുന്നില്ലെന്ന് ആരോപിച്ച് അടൂർ പ്രകാശ് കോൺഗ്രസ് കേന്ദ്ര നേതൃത്വത്തിന് പരാതി നൽകിയിരുന്നു. ഈ പരാതിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പ്രതികരണം. തീരുമാനങ്ങൾ കൈക്കൊള്ളുന്നത് മന്ത്രിസഭയുടെ അറിവോടെയും പാർട്ടി നയങ്ങൾക്കനുസരിച്ചുമാണെന്ന നിലപാടാണ് മുഖ്യമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കിയത്.