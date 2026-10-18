ശബരിമല തീർഥാടന ഒരുക്കങ്ങളിൽ തൃപ്തിയില്ലെന്ന് ദേവസ്വം മന്ത്രി കെ മുരളിധരൻ; അരവണ ഉൽപാദനശാലയുടെ അറ്റകുറ്റപ്പണി പൂർത്തിയായില്ല
തിരുവനന്തപുരം: വരാനിരിക്കുന്ന ശബരിമല തീർഥാടന കാലത്തേക്കുള്ള തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡിന്റെ ഒരുക്കങ്ങളിൽ അതൃപ്തി അറിയിച്ച് ദേവസ്വം മന്ത്രി കെ. മുരളീധരൻ. അരവണ പ്രസാദം നിർമിക്കുന്ന പ്ലാന്റിന്റെ അറ്റകുറ്റപ്പണിയും നവീകരണവും പൂർത്തിയായിട്ടില്ലെന്നും തിരക്ക് നിയന്ത്രിക്കുന്നതിൽ ദേവസ്വം ബോർഡും പൊലീസും തമ്മിൽ ഏകോപനക്കുറവുണ്ടെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.
ശബരിമല തീർഥാടനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവിധ സ്ഥലങ്ങൾ സന്ദർശിച്ച് ഒരുക്കങ്ങളും സൗകര്യങ്ങളും വിലയിരുത്തിയ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെയും മന്ത്രിയുടെയും സന്ദർശനത്തിന് പിന്നാലെയാണ് മന്ത്രിയുടെ പ്രതികരണം. ശനിയാഴ്ച മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി. സതീശനും മുരളീധരനും വിവിധ കേന്ദ്രങ്ങൾ സന്ദർശിച്ചിരുന്നു.
ക്ഷേത്രത്തിലെ ആചാരങ്ങൾക്കും പ്രസാദ വിതരണത്തിനുമുള്ള ക്രമീകരണങ്ങൾ ദേവസ്വം ബോർഡിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലാണെന്നും പ്രസാദത്തിനോ മറ്റ് സൗകര്യങ്ങൾക്കോ കുറവുണ്ടാകില്ലെന്ന് ബോർഡ് പ്രസിഡന്റ് ഉറപ്പുനൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നും പരിശോധനാ യോഗത്തിനുശേഷം മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞിരുന്നു.
എന്നാൽ പ്രസാദ ലഭ്യത ഉറപ്പാക്കാൻ സ്വീകരിച്ച നടപടികളിൽ പൂർണ തൃപ്തിയില്ലെന്ന് ഞായറാഴ്ച ഒരു മാധ്യമത്തിനോട് മന്ത്രി മുരളീധരൻ പറഞ്ഞു. അരവണ നിർമാണത്തിനുള്ള അരിയുടെ കരാർ പോലും ബോർഡ് ഇതുവരെ അന്തിമമാക്കിയിട്ടില്ല. പ്ലാന്റിന്റെ അറ്റകുറ്റപ്പണിയും നവീകരണവും നവംബർ അഞ്ചിനകം പൂർത്തിയാക്കി ഉൽപാദനം ആരംഭിക്കുമെന്നാണ് അറിയിച്ചിരിക്കുന്നതെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.
തീർഥാടകരുടെ വൻ തിരക്ക് നിയന്ത്രിക്കുന്നതും ആവശ്യത്തിന് അപ്പവും അരവണയും ലഭ്യമാക്കുന്നതുമാണ് പ്രധാന ആശങ്കകളെന്നും ഈ വിഷയങ്ങളിൽ പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ നൽകാൻ ബോർഡിനോട് നിർദേശിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
നിലവിൽ രണ്ട് ലക്ഷം അരവണ സ്റ്റോക്കുണ്ട്. ഒക്റ്റോബർ 22ന് നട വീണ്ടും അടയ്ക്കുന്നതുവരെ പ്രസാദ വിതരണത്തിൽ കൂടുതൽ ജാഗ്രത പുലർത്താൻ ബോർഡിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അതിനുശേഷം ക്രമീകരണങ്ങൾ കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെടുത്തണമെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.
തുലാമാസ പൂജകൾക്കായി ഒക്റ്റോബർ 18 മുതൽ 22 വരെ അഞ്ച് ദിവസമാണ് ശബരിമല നട തുറന്നിരിക്കുന്നത്. ക്ഷേത്രത്തിലെ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ പൂർത്തിയാക്കുന്നതിലും കാലതാമസമുണ്ടായതായി മന്ത്രി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. സർക്കാർ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
41 ദിവസം നീളുന്ന മണ്ഡലകാല തീർഥാടനത്തിനായി ശബരിമല ക്ഷേത്രം നവംബർ 17നാണ് തുറക്കുക.