കിഫ്ബി പിരിച്ചുവിട്ടാൽ വികസനം സ്തംഭിക്കും; ഉദ്ഘാടന വേദി രാഷ്ട്രീയം പറയാനുള്ളതല്ല: തുറന്നടിച്ച് ജി. സുധാകരൻ
ആലപ്പുഴ മാക്കേക്കടവ് – നേരെകടവ് പാലം ഉദ്ഘാടനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കടുത്ത അതൃപ്തി പങ്കുവെച്ച് ജി. സുധാകരൻ എംഎൽഎ. തനിക്കൊരു ക്ഷണക്കത്ത് എങ്കിലും തരാമായിരുന്നല്ലോ എന്ന് ചോദിച്ച അദ്ദേഹം, വികസന കാര്യത്തിൽ എൽഡിഎഫും യുഡിഎഫും സങ്കുചിത മനസ്ഥിതിയാണ് പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് കുറ്റപ്പെടുത്തി.
താൻ മന്ത്രിയായിരുന്നില്ലെങ്കിൽ നേരെകടവ് – മാക്കേക്കടവ് പാലം വരുമായിരുന്നോ എന്ന് ചോദിച്ച സുധാകരൻ, താൻ മന്ത്രിയായിരുന്ന കാലത്താണ് പാലത്തിന്റെ നിർമ്മാണം തുടങ്ങിയതെന്ന് പറയാൻ പോലും എൽഡിഎഫിന് കഴിയുന്നില്ലെന്നും വ്യക്തമാക്കി. ഉദ്ഘാടന വേദി രാഷ്ട്രീയ പ്രചാരണ വേദിയാക്കരുതായിരുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം വിമർശിച്ചു.
കെ. കരുണാകരന്റെ പോലും പടം വെച്ചിട്ടും ഒരിടത്തും തന്റെ ചിത്രം കണ്ടില്ല. ഷാനിമോൾ ഉസ്മാൻ തന്നെ ക്ഷണിക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷ തനിക്കില്ലെന്നും അത്രയും വിശാലമനസ്കയല്ലല്ലോ അവരെന്നും അദ്ദേഹം പരിഹസിച്ചു.
കിഫ്ബി പിരിച്ചുവിട്ടത് നിർമ്മാണങ്ങളെ ബാധിക്കുമെന്ന് ജി. സുധാകരൻ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിനെക്കൊണ്ടു മാത്രം ഒറ്റയ്ക്ക് കാര്യങ്ങൾ സാധിക്കില്ല. പ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചത് കെ. എം. എബ്രഹാം അടക്കമുള്ളവരാണെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു.