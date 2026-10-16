കൊച്ചി സിനഗോഗിന് സമീപത്തെ തീവെയ്പ്പ്: പ്രതി അഞ്ച് ദിവസത്തെ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ; രഹസ്യ 'ബോസിനായി' അന്വേഷണം ഊർജിതം
കൊച്ചി: എറണാകുളം മാർക്കറ്റിലെ കടവത്തുംഭാഗം സിനഗോഗിന് സമീപമുണ്ടായ തീവെയ്പ്പ് കേസിൽ അറസ്റ്റിലായ പ്രതിയെ അഞ്ച് ദിവസത്തെ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ വിട്ടു. 32 കാരനായ എബിൻ ബി. പൗളിനെയാണ് കോടതി പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ വിട്ടത്. ഒക്ടോബർ 12-ന് പുലർച്ചെയായിരുന്നു സിനഗോഗിന് മുന്നിലുള്ള നഴ്സറിക്ക് തീയിട്ട സംഭവമുണ്ടായത്.
കേസിൽ ടെലിഗ്രാം വഴി ബന്ധപ്പെട്ടിരുന്ന 'ബോസ്' (Boss) എന്ന് വിളിക്കുന്ന രഹസ്യ ഹാൻഡിലറെക്കുറിച്ചുള്ള അന്വേഷണം പോലീസ് ഊർജിതമാക്കി. പ്രതിയുടെ ഡിജിറ്റൽ ഉപകരണങ്ങളിലെ ചാറ്റുകൾ, വോയ്സ് നോട്ടുകൾ, ബ്രൗസിങ് ഹിസ്റ്ററി എന്നിവ പരിശോധിച്ചുവരികയാണെന്ന് അന്വേഷണ സംഘം വ്യക്തമാക്കി. 'ബോസ്' എന്നയാളുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമാണ് താൻ പ്രവർത്തിച്ചതെന്നും, സിനഗോഗിന് സമീപം ബാനറുകളും ഫ്ലെക്സ് ബോർഡുകളും വെച്ച ശേഷം വീഡിയോകൾ പകർത്തി അയച്ചുകൊടുത്തതായും പ്രതി മൊഴി നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
അതേസമയം, പ്രതിക്ക് മാനസികാരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടെന്ന് പ്രതിഭാഗം കോടതിയിൽ വാദിച്ചു. തുടർന്ന് പ്രതിക്ക് ആവശ്യമായ ചികിത്സ ലഭ്യമാക്കാനും കൃത്യമായ ഇടവേളകളിൽ ആരോഗ്യനില സംബന്ധിച്ച റിപ്പോർട്ട് നൽകാനും കോടതി ഉത്തരവിട്ടിട്ടുണ്ട്. തീവ്രവാദ ബന്ധമോ മറ്റ് ഗൂഢാലോചനകളോ ഉണ്ടോയെന്ന് എൻ.ഐ.എയും (NIA) ഇന്റലിജൻസ് ബ്യൂറോയും (IB) പോലീസിനൊപ്പം പരിശോധിക്കുന്നുണ്ട്. പ്രതിയുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് മയക്കുമരുന്ന് കണ്ടെടുത്തതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റ് കോണുകളിലേക്കും അന്വേഷണം നീളുന്നുണ്ട്.