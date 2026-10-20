യമനിൽ സൈനിക ക്യാമ്പിന് നേരെ ഹൂതി മിസൈൽ ആക്രമണം: 20 സൈനികർ കൊല്ലപ്പെട്ടു
Oct 20, 2026, 09:40 IST
സൻആ (യമൻ): ദക്ഷിണ യമനിലെ സൈനിക ക്യാമ്പിന് നേരെ ഇറാൻ പിന്തുണയുള്ള ഹൂതി വിമതർ നടത്തിയ ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈൽ ആക്രമണത്തിൽ കുറഞ്ഞത് 20 സൈനികർ കൊല്ലപ്പെടുകയും ഇരുപതിലേറെ പേർക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തു. ഷാബ്വ (Shabwa) പ്രവിശ്യയിലെ അൽ-ആലം (al-Alam) സൈനിക ക്യാമ്പിന് നേരെയാണ് ആക്രമണമുണ്ടായത്.
യമൻ ഭരണകൂടത്തെ അനുകൂലിക്കുന്ന സേനയുടെ പരിശീലനം നടക്കുന്ന ക്യാമ്പിലേക്കാണ് മിസൈൽ പതിച്ചതെന്ന് ഔദ്യോഗിക വൃത്തങ്ങൾ സ്ഥിരീകരിച്ചു. പരിക്കേറ്റവരിൽ പലരുടെയും നില ഗുരുതരമായതിനാൽ മരണസംഖ്യ ഇനിയും ഉയർന്നേക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് പ്രാദേശിക അധികൃതർ അറിയിച്ചു.
കഴിഞ്ഞ കുറച്ചുനാളുകളായി പ്രദേശത്ത് ശക്തമായ പോരാട്ടങ്ങൾ പുനരാരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. 2022-ൽ നിലവിൽ വന്ന വെടിനിർത്തൽ കരാറിന് ശേഷം യമനിൽ ഉണ്ടായ ഏറ്റവും വലിയ ആക്രമണങ്ങളിലൊന്നാണിത്.