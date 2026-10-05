മീറ്റര് റീഡര്മാര് അനിശ്ചിതകാല സമരത്തിൽ; പ്രതിസന്ധിയിലായി കെഎസ്ഇബി
Oct 5, 2026, 10:13 IST
തിരുവനന്തപുരം: ഈ മാസം വൈദ്യുതി ബില് വിതരണം മുടങ്ങി. കരാര് അടിസ്ഥാനത്തില് ജോലി ചെയ്തിരുന്ന കെഎസ്ഇബി മീറ്റര് റീഡര്മാര് അനിശ്ചിതകാല സമരം പ്രഖ്യാപിച്ചതോടെയാണ് ബില്ല് വിതരണം അനിശ്ചിതത്വത്തിലായത്. ഈ മാസം ഒന്നു മുതലാണ് ജീവനക്കാര് സമരം തുടങ്ങിയത്.
ശമ്പള വർധനവ് ആവശ്യപ്പെട്ടാണ് ജീവനക്കാർ സമരം പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. 4 വർഷമായി ശമ്പള വർധനവ് ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്നും വേണ്ടത്ര പ്രതിഫലം നിശ്ചയിക്കാതെ പുതിയ ജോലികള് തങ്ങളുടെ മേല് കെട്ടിവയ്ക്കുകയാണെന്നും ജീവനക്കാര് ആരോപിക്കുന്നു.
കഴിഞ്ഞ 5 ദിവസമായി മീറ്റർ റീഡിങ് നിലച്ചിരിക്കുകയാണ്. നിലവില് ചുരുക്കം ചില ജീവനക്കാര് മാത്രമാണ് ജോലിയിലുള്ളത്. കൃത്യസമയത്ത് ബില് നോക്കി നല്കിയില്ലെങ്കില് കെഎസ്ഇബിക്കും ഉപയോക്താക്കള്ക്കും ഒരു പോലെ നഷ്ടമുണ്ടാകും.